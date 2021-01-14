Более 75 000 посетителей. Для авторского неигрового кино цифра более чем внушительная. Спасибо за ваши отзывы в соцсетях. Состоялось второе рождение картин, у которых заведомо сложная судьба. А в качестве постскриптума мы предложили коротко проанализировать показанные работы новому поколению кинокритиков, выпускников «Московской школы кино», факультета «Практическая кинокритика» (куратор Всеволод Коршунов).

Что снято — то и было. Рецензия на фильм «Кино эпохи перемен»

Кадр из фильма «Кино эпохи перемен» Документальная комедия «Кино эпохи перемен» — непростая, но увлекательная история Свердловской киностудии в лихие 90-е. Войны с кредиторами, стрелки с бандитами, денежные махинации — лишь некоторые из событий, которые пережили сотрудники киностудии в те времена. Федорченко написал сценарий 20 лет назад: он задумывал фильм, похожим на боевик. Но приступить к съемкам смог только в 2018-м. К тому времени эмоции притупились, и накал абсурда тех лет стал восприниматься как то, над чем можно смеяться с грустью в глазах. Основная часть фильма снята на бывшей территории Свердловской киностудии. Сейчас там ТЦ «Сити Центр», по которому без стеснения разгуливают герои и предаются воспоминаниям. Интервью проходят в коридорах, на матрасе мебельного магазина, среди лыж и купальников — в местах, где раньше были ключевые точки киностудии. Истории героев визуализируются при помощи анимации и кадров из фильмов: например, звучит история о зеркале, когда-то висевшем в холле на лестнице, на нем один мальчишка когда-то выцарапал нецензурное слово из трех букв. А следом кадры из старого фильма, где присутствует то самое зеркало, и анимация воспроизводит хулиганское действие. Рассказы героев фильма — это больше про ностальгию, чем про факты. Все разговоры напоминают теплую встречу закадычных друзей, которые не виделись долгие годы, и пережитые события оказываются на грани между воспоминаниями и байками про 90-е, в которых отличить реальность от субъективной памяти практически невозможно. Это не значит, что в фильме что-то придумано: все рассказано так, как помнят участники тех событий. Как говорится в незабываемом фильме Алексея Федорченко «Первые на Луне»: «Что было — то и снято. Что снято — то и было». Елена Ганьшина кинокритик «Кино эпохи перемен»

Режиссер и сценарист: Алексей Федорченко

Операторы: Артем Анисимов, Андрей Ветошкин

Продюсеры: Дмитрий Воробьев, Алексей Федорченко

Композитор: Роман Цыпышев

Звукорежиссер: Тимофей Шестаков

Россия, 2019

Даты показа: 2 января. Фильм-открытие IX докфеста «Новой» и «Артдокфеста»

А для чего? Рецензия на фильм «Уездный город Е»

Кадр из фильма «Уездный город Е» Небольшой город Ельня в Смоленской области верно и гордо хранит память о Великой Отечественной войне. И если с верностью все более или менее понятно («память сердца», как водится, сильнее «памяти рассудка»), то откуда произрастает сегодня эта гордость, с которой дети читают стихи на День Победы и рассказывают о подвиге тех, кого история записала в герои не то чтобы совсем добровольно? Воспевание великого прошлого на фоне обесценивания скудного на подвиги настоящего прочно укоренилось в школьных планах воспитательной работы. «Ты понимаешь, о чем поешь?» — спрашивает известный артист из Москвы девятиклассницу в военной форме. Та споро отчитывается по датам начала и конца войны, убеждая мэтра эстрады в своей осведомленности. Тире между двумя этими датами масштабируется в сознании девочки настолько, что ей уже трудно вспомнить любимое место в городе, не связанное с войной. Старшеклассницы разбирают автомат на скорость, малыши с интересом слушают об устройстве гранаты — авторская интонация безоценочна, так что эти кадры у одного зрителя вызовут оторопь, у другого — умиление. Параллельно рассказывается история жителя Ельни, занимающегося поисками останков солдат, погибших в этих местах во время наступательной операции 1941 года. Потери советской армии составили тогда более 30 тысяч человек, по сей день многие из них не захоронены. Поисковик горько скажет, что они умирали не для того, чтобы мы вот так жили. Но вопрос «а для чего?» задавать опасно — рискуешь прослыть шпионом. Фильм высвечивает тревожное противостояние травмированной народной памяти и воинствующей эскалации милитаризма. Сильней «любви к родному пепелищу» и «любви к отеческим гробам», о которых писал еще Пушкин, к «чувствам дивно близким» — разрастающаяся без меры любовь к великому военному прошлому. Маргарита Комиссарова кинокритик «Уездный город Е»

Режиссер, оператор: Дмитрий Боголюбов

Сценаристы: Дмитрий Боголюбов, Анна Шишова

Продюсеры: Владислав Кеткович, Симоне Бауманн, Филип Ремунда

Звукорежиссер: Ян Ченек

Россия, 2019

Даты показа: 3 января

Хомо люденс. Рецензия на фильм «Секретарь по идеологии»

Кадр из фильма «Секретарь по идеологии» Хоронили-хоронили, да не выхоронили. Заколачивали, закапывали, в железную клетку прятали, да не выпрятали. Каялись, в жертву приносились, всё одно — не упокоенными остаются Варламы. Режиссер Юрий Пивоваров также пробует погрести прошлое — через товарища Лукьянова. Но на могиле — цветам расти. И пробивается сквозь плотный слой земли покойного Иван Комендантов, юноша шестнадцати лет в кирзовых сапогах, слюной начищенных, да в будёновке, то ли на площади ради услады глаз приезжей публики купленной, то ли с самого «генерала» конной армии снятой. Иван Комендантов пьет водку с яблочным соком, мечтает об аттестате зрелости, слушает группу «Комсомольск», с рвением бросается в бой за правое (левое) коммунистическое дело. Только вот авантюры секретаря по идеологии заканчиваются постукиванием по шапке товарищами, посты повыше занимаемыми. И остается румяному Ивану с установкой «вперед батьки не лезть» отбивать «девушку-иноверку» у юного комсомольца, удерживая общность взглядов молодых коммунистов. Фильм Пивоварова — ответ покойному Расторгуеву. «Секретарь по идеологии» — другая сторона «Национал-школоты». Иван Иваном погоняет, а коммунист — националистом. Ровесники в разных «лагерях», но выступают против одной «либеральной силы», страной управляющей, страну разлагающей. И если Александр Расторгуев настороженно внимал воззрениям объекта в кадре, то Пивоваров откровенно иронизирует над своим неуклюжим «героем», что, как погребенный выше Лукьянов, спасением утопившегося и на дне разложившегося занимается. Ваня играет. Ваня играется. Не прижившись среди одноклассников, пробует найти свое место в давно иссохшем болоте истории. Ваня ступает. Ваня оступается. Пивоваровский герой восполняет невнимание через переодевание и культивирование мертвых ценностей. Расторгуевский — через лепку немецких танков и управление пластилиновой армией солдат. Но однажды аттестат зрелости все же будет получен. И человек играющий превратится в человека недоумевающего, реальностью по голове огорошенного. Ну а пока — приятной сказки. Катя Комарова кинокритик «Секретарь по идеологии»​​​​​​​

Режиссер, сценарист, оператор: Юрий Пивоваров

Продюсеры: Юрий Пивоваров, Марина Разбежкина

Россия, 2019

Дата показа: 4 января

Призыв к рефлексиям. Рецензия на фильм «Миры Маргариты»

Кадр из фильма «Миры Маргариты» Образ отражает жизнь, фиксируя ее уникальность (А. Тарковский. «Лекции по кинорежиссуре») Снятый в подражание эстетике самого парадоксального русского режиссера, фильм «Миры Маргариты» — реконструкция событий жизни знаменитой актрисы Маргариты Тереховой: от детства до знаменательного юбилея. Той, что сыграла главную роль в фильме «Зеркало», крепко засевшем в ДНК каждого из нас. Цветное кино уходит в черно-белые тона и вновь возвращается к цвету. Точно так же чередуются постановочные кадры, анимация и отрывки из фильмов, в которых играла Терехова. Говоря телевизионным языком, к подобным приемам авторы прибегают, когда рассказать о человеке нужно, но не хватает «картинки». Здесь схема работает иначе. Из отдельных фрагментов жизни образуется полотно, на котором практически не видны «стежки», соединяются куски «ткани» из разного материала. Возникает атмосфера сновидения, в котором естественны перемещения из одного пространства в другое, подмена лиц и масок. «Миры Маргариты» — еще одна попытка исследовать космос женщины, не абстрактной, вполне конкретной. Сделать это более-менее объективно у авторов не было задачи, да и возможности: Терехова с некоторых пор перестала давать интервью. В такой ситуации встает неизбежный вопрос: насколько этично без участия личности делать про нее фильм? Пусть это и публичный человек. Или популярные люди и их жизнь — это немного другое: «доступный материал», который остается в вечности для разных поколений, как и великие произведения кинематографа? Надо сказать, что и творчество Тарковского не раз подвергалось этическим разборам. Оправданно ли мучить животных ради кадра в фильме? Такие вопросы, увы или к счастью, не предполагают точного ответа. Скорее, призывают к рефлексии. Как и фильм Владимира Карабанова. Алина Лебедева кинокритик «Миры Маргариты»

Режиссер: Владимир Карабанов

Сценаристы: Владимир Карабанов, Анна Терехова

Оператор: Николай Гиляров

Продюсер: Михаил Дегтярь

Россия, 2019

Дата показа: 5 января

«Катюша» или Христос Воскресе? Рецензия на фильм «Святое место»

Кадр из фильма «Святое место» Стояние в парке Торфянка — эмульсия несочетаемого на фоне хорошеющей Москвы. Одним нужна церковь формата «храм в шаговой доступности». Другим важно сохранить парк в неизменном виде как часть повседневности. Обе стороны — соседи по району, вышли из общего культурного бэкграунда: «Катюши» на День Победы и возгласа «Христос Воскресе!» на Пасху. За первыми — любители крестных ходов, православные активисты, молебны, поддержка власти. За вторыми — радиолюбители, активисты района, дискотека под поп-музыку, минимальный админресурс. Способностей к цивилизованному диалогу у сторон нет. Приходится отстаивать позицию взаимным троллингом, соревноваться в телефонном праве: полиция забирает то одних, то других. Вопрос религиозной веры в противостоянии остается абсолютно вторичным: верующие — по обеим сторонам конфликта. На первом плане вопрос степеней свободы вероисповедания в современном обществе. Однозначного ответа фильм не дает. Удивительным образом конфликт угасает в пользу противников стройки. Фильм заканчивается пополнением в семье одного из противников — символ призрачной надежды на рождение более открытого к диалогу общества. И что еще более удивительно, иногда это и правда получается. Юрий Котиков кинокритик «Святое место»

Режиссер, оператор, сценарист: Сергей Козьмин

Продюсеры: Сергей Козьмин, Артем Васильев, Юлия Шагинурова

Россия, 2019

Даты показа: 6 января

Звездолет «Пушкин». Рецензия на фильма «Встретимся где-то»

Кадр из фильма «Встретимся где-то» В 1980 году на советские экраны выходит широкоформатный научно-фантастический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» по сценарию Кира Булычёва, и сразу становится культовым для миллионов зрителей. Съемочный процесс оказывается в поле зрения начинающего фотографа Коли Викторова — сына режиссера. Фотодокументы вызывают к жизни воспоминания, из которых и рождается картина «Встретимся где-то» — элегия, вместившая как личную, семейную ностальгию, так и попытку осмыслить эпоху. Рефлексия, порожденная исследованием космоса, сделала своеобразный круг и вернулась к непростым, но вполне земным вопросам о природе человека, его памяти, соответствии своему времени. «Встретимся где-то» — прежде всего портрет отца и попытка диалога с ним. В то же время это коллажный снимок позднесоветской поры, когда наблюдение за звездами и путешествием звездолета «Пушкин» еще проникнуто романтизмом, но уже ощутимо отдает тревогой. Маргарита Комиссарова кинокритик «Встретимся где-то»

Режиссер, сценарист, продюсер: Николай Р. Викторов

Оператор: Николай Н. Викторов

Композитор: Дмитрий Рыбников

Звукорежиссер: Андрей Чернавин

Россия, 2019

Дата показа: 7 января

О страшном с надеждой. Рецензия на фильм «Белая кровь»

Кадр из фильма «Белая кровь» Фильм Михаила Генина представляет собой открытый и откровенный разговор о борьбе с лейкозом в России («белокровие» — устаревшее название этого заболевания). Его герои не только сами пациенты, но также врачи, доноры, члены семей и даже подписчики блога. А частное испытание перерастает в общую борьбу. При этом слово «борьба» не звучит здесь громко или пафосно. Обыкновенный человеческий труд и участие в судьбе другого противопоставляются суровым, порой невыносимым обстоятельствам, к которым никто никогда не бывает готов. Увы, человек не всегда способен на чудо, но оказывать помощь и, если нужно, просить о ней — посильный шаг, необходимый этап на пути принятия несправедливости жизни. И этот разговор — о страшном с надеждой — имеет и терапевтическое значение. Маргарита Комиссарова кинокритик «Белая кровь»

Режиссер, сценарист, продюсер: Михаил Генин

Оператор: Антон Калашников

Россия, 2019

Дата показа: 8 января

В последний раз? Рецензия на фильм «Россия — это мы»

Кадр из фильма «Россия — это мы» «Россия — это мы» — история о новом поколении российского протеста. Документальное наблюдение за молодыми людьми, которые отказались жить по старым правилам, взяли инициативу в свои руки, отстаивают свои взгляды. События фильма сосредоточены вокруг периода президентской гонки 2018 года. Милена, Коля и их соратники — волонтеры избирательного штаба Алексея Навального — лидера российской оппозиции и несостоявшегося кандидата на пост президента России (ЦИК отказала Навальному в регистрации кандидатом, обосновав это неснятой судимостью по делу «Кировлеса»). Их работа заключается в информировании людей о выборах и предвыборной кампании Навального. Помимо волонтерской деятельности они активно участвуют в одиночных пикетах, носят передачки задержанным активистам, ходят на митинги, подсчитывают количество задержаний полицией. А еще успокаивают переживающих родителей. Но главное — верят в то, что могут что-то изменить. За очевидным конфликтом оппозиции и власти проглядывается извечный конфликт поколений: «проблема отцов и детей». Молодые жаждут перемен в стране, в которой им строить дальнейшую жизнь, взрослым спокойнее жить привычными порядками (хотя в жизни бывает по-разному). Столкновение взглядов неизбежно: на протяжении всего фильма герои вступают в споры с прохожими, не верящими в искренность активистов; с полицией, которая постоянно задерживает ребят, чтобы через час отпустить; с членами избирательной комиссии, которые ворчат, что молодые люди, цитирующие статьи из законов, мешают «работать». Кульминация — митинг 5 мая 2018 года, здесь герои фильма могут прокричать все то, что они пытались сказать на протяжении всего года. Возможно, в последний раз попытаться быть услышанными. «Россия — это мы» — редкая возможность взглянуть на протесты 2017–2018-го с точки зрения молодых активистов, а не ключевых фигурантов тех событий. Пройти весь этот путь от первого лица, увидеть Россию с другой стороны. Елена Ганьшина кинокритик «Россия — это мы»

Режиссер, оператор: Александра Дальсбек

Продюсер: Мария Яцкова

Франция, 2019

Дата показа: 9 января

В поисках небывшего. Рецензия на фильм «Где Матрёна?»

Кадр из фильма «Где Матрёна?» Сестры Наташа и Алина живут в областном Скопине. Наташе — семнадцать, и она здорова. Алине — двадцать один, у нее ДЦП. Алина каждого встречного истошно вопрошает: «Где Матрёна?» Матрёна — сбитая машиной по возвращении из гостей их общая мать с Наташей? Матрёна — вырванная природой стабилизирующая, заземляющая, социализирующая часть самой Алины? Матрёна — выколоченное невзгодами и летами из бабушки, что содержит сестер, тепло? Или Матрёна — то, что человек перманентно ищет? Папа и мама Наташи искали счастье, а нашли собачонку без хозяина — дочь. Подруга Наташи Маша искала здоровье, а нашла прямоугольник по периметру своего имени в титрах. Наташа искала выход из скопинского круга, а нашла вход. Наташа кричала, что не такая, как все. Даже купила кроссовки с подошвой в разноцветный огонек. Но Наташа, как трансплантированная почка в теле Маши, не прижилась в городе Рязани — не смогла смириться с запретом на курение у колледжа. Так и не вышла Наташа из скопинского колеса, двинулась на новый областной виток. Смотрите! Юродивый правду кричит! Слушала бы Наташа сестру Алину да свои рыбьи сны — давно бы взмахнула плавниками и наконец всплыла. Но и в скопинском кругу можно найти Матрёну. На кладбище. Как бежавшая смотреть советский фильм мама Наташи и Алины. Как искавшая покоя на операционных столах Наташина подруга Маша. Катя Комарова кинокритик «Где Матрёна?»

Режиссер и сценарист: Елена Ласкари

Операторы: Александра Иванова, Артур Соколов, Полина Разина

Продюсер: Евгений Кокусев

Композитор: Антон Силаев

Звукорежиссер: Александр Трухан

Россия, 2019

Дата показа: 10 января

Цена бесценного. Рецензия на фильм «Обряд»

Кадр из фильма «Обряд» Мужчины из бывшего СССР мастерят гроб из ворованных досок, чтобы документалист Егор Исаев провел обряд захоронения. Кого иль что на дно могильное опускать будем? Бизнесменов-похоронщиков, скачущих на не упокоенных костях? Илью Болтунова (Муромца?), персонажа главного, войну гробовщиков за те же кости пытающегося закончить, земли русские могильные обороняющего? Или отечество, где «умирать не получается и жить нельзя»? Нет, погребать будем фильм «Обряд» в трапециевидном гробу с зауженной и съемной, модели эконом-класса крышкой, которая приколачивается к основе гвоздями не с первого раза. По мертвым лекалам выкроенному фильму — гроб соответствующий. Зрителю, о судьбе России помышляющему, но на печи пригревшемуся, — зрелище оное. Цена гроба «Традиция» — 1900. Венки от 500 до 800. Катя Комарова кинокритик «Обряд»

Режиссер, сценарист, продюсер: Егор Исаев

Звукорежиссер: Дмитрий Донских

Россия, 2019

Дата показа: 11 января