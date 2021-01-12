Материалы
Рубрики
Темы
- Вашингтонский мятеж4 материала
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
- Герои года в «Новой газете»12 материалов
Свежий выпуск
№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Комментарии
«Врагов начали искать внутри»
Борис Вишневский в подкасте «Что нового» — о главных политических трендах 2021 года
«Новая газета»редакция
6
Чего ждать от российской политики в 2021 году? Почему власть продолжает принимать репрессивные законы? Как российская оппозиция планирует вести себя в на выборах в Госдуму? В пост-новогоднем выпуске подкаста «Что нового» на все эти вопросы (и не только!) отвечает депутат законодательного собрания Петербурга и обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.
слушайте, где удобно
Castbox | Soundcloud | Vk | Apple Podcasts | Google Podcasts | Яндекс Музыка
Делаем честную журналистику
вместе с вами
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником