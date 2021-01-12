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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 1 от 11 января 2021

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«Врагов начали искать внутри»

Борис Вишневский в подкасте «Что нового» — о главных политических трендах 2021 года

Политика6

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Чего ждать от российской политики в 2021 году? Почему власть продолжает принимать репрессивные законы? Как российская оппозиция планирует вести себя в на выборах в Госдуму? В пост-новогоднем выпуске подкаста «Что нового» на все эти вопросы (и не только!) отвечает депутат законодательного собрания Петербурга и обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский.

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Теги:
россия, кремль

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