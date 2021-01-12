Раскол в США. Последствия для России и мира

После штурма Капитолия в США завели не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Палата представителей США рассмотрит импичмент Трампа за подстрекательство к восстанию, а его аккаунт в Твиттере навсегда заблокирован. Трамп как еще действующий президент распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне во время инаугурации Байдена 20 января и отказался участвовать в церемонии. Режим ЧС продлится с 11 по 24 января. Почему не состоялась мирная передача власти и каких событий в США ожидать в ближайшем будущем?