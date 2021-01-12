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За что будут сажать россиян в 2021 году

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№ 1 от 11 января 2021

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Раскол в США. Последствия для России и мира

Стрим «Новой» в 21:00. Гости — Екатерина Котрикадзе, Сергей Пархоменко, Дмитрий Орешкин, Данила Гальперович

Политика287

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После штурма Капитолия в США завели не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Палата представителей США рассмотрит импичмент Трампа за подстрекательство к восстанию, а его аккаунт в Твиттере навсегда заблокирован. Трамп как еще действующий президент распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне во время инаугурации Байдена 20 января и отказался участвовать в церемонии. Режим ЧС продлится с 11 по 24 января. Почему не состоялась мирная передача власти и каких событий в США ожидать в ближайшем будущем?

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Теги:
стрим, сша

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