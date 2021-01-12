Пристрелка к парламенту

Выборы в Госдуму VIII созыва должны пройти 19 сентября этого года в единый день голосования. «Единая Россия» получила от Кремля задание забрать две трети мест в Думе, однако оппозиция утверждает, что при нынешнем рейтинге «ЕР» не стоит надеяться на получение конституционного большинства. Серьезным фактором кампании может стать «Умное голосование» Алексея Навального. Политологи и представители партий рассказывают, чего стоит ожидать от этих выборов и у кого есть шансы попасть в Госдуму.

Напомним, на данный момент «Единая Россия» представлена в Думе рекордными 343 мандатами, что дает партии возможность принимать практически любые законопроекты без консультаций с коммунистами (42 места), представителями ЛДПР (39 мест) и «Справедливой Россией» (23 места). Выборы в Госдуму в 2016 году прошли при низкой для федеральной кампании явке в 47,88%.

В ноябре издание «Медуза» распространила информацию о том, что администрация президента дала «Единой России» установку забрать в следующей Думе примерно столько же мест, что и в текущем созыве.

По мнению Кремля, таким образом будет продемонстрирован высокий уровень поддержки Путина перед лицом «внешних угроз».

Официально эта информация о «количественных показателях» для единороссов не опровергалась. При этом, по данным «Левада-центра», электоральный рейтинг «Единой России» к концу года составляет 29% — добирать в соответствии с установкой пришлось бы очень много.

Политолог Алексей Макаркин считает, что «Единая Россия» получит в новой Думе большинство мандатов: конкуренты не спешат реально бороться за власть. «Многое будет зависеть от того, кто будет соперник. То есть важна не только популярность "Единой России", но и то, насколько их соперники будут активны, потому что соперники в основном работают со своими электоратами, и они очень осторожны, когда речь идет о заходе на электоральное поле единороссов. Никто из соперников не претендует на власть, то есть все они знают правила игры и все они понимают, что "Единая Россия" выиграет. Именно поэтому у единороссов неплохие шансы на получение высокого результата», — говорит он.

Политолог Алексей Макаркин. Фото: facebook.com/a.makarkin

Макаркин также добавил, что получение конституционного большинства (две трети от числа депутатов, 300 мест в парламенте) более проблематичная задача, что в свою очередь связано с пандемией и ее последствиями: «Важно, что к осени будет с вакцинацией, с экономикой. Экономика здесь даже важнее, потому что люди боятся прежде всего остаться без работы».

Оппоненты «Единой России» считают, что задачу, поставленную Кремлем, невозможно реализовать законными способами, так как рейтинг «Единой России» продолжает падать.

«Это труднодостижимо без чрезвычайных административных и прочих силовых манипуляций, потому что мы видим снижение рейтинга "Единой России", по разным оценкам это 30%. И как при этом получить 70% мандатов?

Мне кажется, это чрезвычайно сложная задача даже при условии "пеньковых голосований", использования спойлеров вроде "Новых людей".

Но нет предела совершенству, будем смотреть, что нового "ЕР" изобретет», — говорит секретарь ЦК КПРФ и бывший депутат Госдумы Сергей Обухов.

Сергей Обухов. Фото: kprf.ru

По его словам, все запретительные инициативы, которые были предложены и реализованы в преддверии Нового года имеют непосредственное отношение к указу Кремля по получению большинства мандатов. Обухов считает, что таким образом некоторые действующие депутаты хотят показать свою лояльность власти, а также ограничить возможности оппозиции.

«Единая Россия» действительно к концу прошлого года начала активно принимать новые репрессивные законы. Напомним, что в декабре за несколько дней были приняты:

Закон об ужесточении наказания за клевету;

Закон, позволяющий приравнивать физлиц к «иноагентам»;

Закон, который даст Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру в отношении российских СМИ;

Закон, который обязывает социальные сети ограничивать доступ к информации, «выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции России», содержащей «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях» или содержащей нецензурную брань;

Закон об ужесточении правил проведения митингов.

«Власть рассматривает возможность всплеска протестного голосования, поэтому принимает такие законы. Такое ощущение, что для большей части общества все равно, какие принимаются законы. Чего хотят люди? Их волнуют цены, пенсии, зарплаты, пособия, здравоохранение. Это как в советское время, когда государство все это обеспечивало, люди говорили: "Ну и правильно, что Солженицына выслали, он власовец литературный". А когда в магазинах продукты закончились, то тогда и Сахаров, и Солженицын стали героями», — комментирует Алексей Макаркин.

Партии восьмого призыва

Рассуждая о том, какие партии сохраняют «проходимость» в следующий созыв Думы, эксперты отмечают в первую очередь КПРФ и ЛДПР.

ЛДПР 14 декабря провела усеченный съезд, на котором переизбрала Владимира Жириновского своим председателем и утвердила состав высшего совета ЛДПР. На предстоящих выборах партия намеревается расширить свою фракцию в Госдуме. КПРФ, по словам представителей партии, начала активно готовиться к выборам еще в прошлом году. 24 октября прошел пленум ЦК КПРФ по подготовке к выборам, на котором руководители партии обсуждали планы о сотрудничестве с другими политическими организациями.

Во время пленума Зюганов отметил, что партия поставила перед собой семь задач, которые она планирует реализовать в рамках Госдумы: «отбить атаку на русский мир»; добиться победы программы развития, разработанной партией; восстановить социальные гарантии; «защитить нашу страну от яда антисоветизма и русофобии»; спасти общество от политических репрессий и судебного произвола; гарантировать честные и свободные выборы и «не допустить в стране либерального реванша». По словам Сергея Обухова, КПРФ планирует объединяться только с теми потенциальными кандидатами, кто готов работать на реализацию этих пунктов.

Геннадий Зюганов. Фото: РИА Новости

Также политик отметил, что КПРФ и другим парламентским партиям в этот раз нужно будет готовиться к новым «ухищрениям» от «Единой России», так как на фоне хабаровской ситуации в них начали видеть серьезную угрозу: «Принимаются новые законы в избирательном законодательстве, законы по агитации в социальных сетях. Так закрывают бреши, которые могла использовать оппозиция для контратаки против единороссов. Задача же по уничтожению даже парламентской оппозиции решается в том числе через спойлерские проекты, которые были введены <в политический процесс> в прошлый единый день голосования. Партия пенсионеров оказалось востребованной, то есть она абсорбирует голоса "Единой России", уходящие от нее. Партия "Новые люди" забирает голоса рассерженных горожан».

Политолог Аббас Галлямов считает, что попасть в Госдуму может партия «Новые люди», образованная в марте прошлого года. «Эсеры — под вопросом. Возможно еще пенсионеры <пройдут>», — говорит Галлямов. Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что 16% из опрошенных ими россиян готовы голосовать за внепарламентские партии.

Аббас Галлямов. Фото: facebook.com/abbas.gallyamov

На пресс-конференции, которая прошла 21 декабря, сооснователь «Новых людей» бизнесмен Алексей Нечаев заявил, что партия планирует выдвинуть 200 одномандатников, однако ни звезд, ни старых функционеров из других партий «Новые люди» привлекать не собираются.

Именно запрос на политическое обновление может помочь партии попасть в Думу, считают эксперты.

На саму предвыборную кампанию «Новые люди» планируют потратить около 500 млн рублей.

Из опроса ВЦИОМ также следует, что 4% россиян готовы голосовать за «Яблоко». «У нас план — вернуться в Госдуму, сформировать партийную фракцию, поэтому важно, чтобы прошли не только одномандатники. Для партии все-таки важно прохождение партийного списка, чтобы сформировать в Госдуме партийную фракцию, а также несколько округов выиграть», — говорит председатель партии Николай Рыбаков.

«Яблоко» может выдвигать кандидатов без сборов подписей, в то время как самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать около 15 тыс. подписей. По этой причине партия, считает Рыбаков, может стать площадкой консолидации внепарламентских оппозиционных сил.

«Безусловно, нашими кандидатами будут не только члены партии, но и представители партнерских и других демократических организаций. Поэтому ведется коалиционная работа по подготовке таких кандидатов и по разделению округов. Здесь задача подобрать, кто лучше для округа, и найти для остальных тоже подходящий им округ, а не просто оставить их "за бортом"», — говорит Рыбаков о планах партии.

Известно, что по одному и тому же округу в Москве планируют выдвигаться юрист ФБК Любовь Соболь и депутат Мосгордумы, бывший председатель «Яблока» Сергей Митрохин. Как следует делить такие округа, оппозиция еще не решила.

Умное и федеральное

Тем временем сторонники Алексея Навального переверстали сайт «Умного голосования» под думские выборы.

«В 2021 году пройдут выборы в Государственную думу. Это наш шанс окончательно вышибить жуликов и воров из власти и лишить Путина его главной опоры. Давайте сделаем это вместе!» — говорится на сайте «Умного голосования».

Система планирует дать рекомендации по всем одномандатным округам на территории страны. Также команда Навального заявила, что она соберет и опубликует досье на каждого из нынешних депутатов Госдумы.

В этот раз сторонники политика основные ставки планируют делать на собственных кандидатов, так как, по заявлению главы региональных штабов Навального Леонида Волкова, 2020 год показал, что значит «побеждать реально». На выборах прошлого года координаторы местных штабов Навального в Новосибирске и Томске стали депутатами городских дум в своих городах.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков на вопрос о том, считает ли он систему «Умного голосования» эффективной, заявил, что поддержка должна быть принципиальной и политической: «Какой смысл поддерживать кандидатов от ЛДПР, КПРФ и "Родины" для того, чтобы они выиграли у "Единой России"…

Я не понимаю, в чем заключается смысл этой хитроумной идеи, когда вместо хрена выбирается редька, это одно и то же совершенно.

Поэтому там сами организаторы должны определяться, чего они хотят больше: изменить будущее России или просто победить "Единую Россию"».

Политик добавил, что от помощи «Умного голосования» партия отказываться не будет, однако если граждане страны не будут серьезно относиться к выборам, изменить что-то будет сложно: «Наша задача выйти на выборы, выдвинуть кандидата, вести избирательную кампанию, но выиграть без граждан для нас абсолютно невозможно. Для "ЕР" и ее партнеров, т.е. нынешних парламентских партий, это возможно, а для нас — нет».

Политолог Аббас Галлямов отметил, что система «Умного голосования» способна добиться успеха, так как к выборам можно ожидать всплеска протестного голосования.

«Протестная явка, скорее всего, будет намного выше лояльной. Сторонники властей вообще все больше дезориентированы. Они ведь тоже видят, что дела в стране идут не так как нужно, и аргументов в пользу сохранения лояльности к ним все меньше. В таких ситуациях явка падает. У оппозиционеров же, наоборот, все просто. Есть понимание, что время режима заканчивается, и на стороне оппозиции выступает сама история», — говорит Галлямов.

О том, что успех «Умного голосования» возможен, заявил и Алексей Макаркин. Политолог отметил, что именно из-за угрозы «УГ» и был принят закон об агитации в интернете: «<Он нужен>, чтобы блокировать списки кандидатов, агитацию в рамках "Умного голосования", но, я думаю, найдут другие способы агитации».