Симфония биткоина

В заботах о том, как бы не отстать от времени, многие отстали от денег…

Никто и никогда не сможет объяснить мне, что такое биткоин. Что это за нелепые деньги, которые нельзя хранить в чулке или под матрасом? Деньги, которыми не расплатишься на рынке за пучок редиски и которые не бросишь на барабан ресторанным музыкантам с требованием сбацать сюиту ре мажор Генделя. И тем не менее интересно было узнавать, как на предновогодних и новогодних торгах биткоин непрерывно рос по отношению к доллару. То за него давали 20 тысяч долларов, то 30, а то уже и 40... Дошло до смешного: аналитики банка JPMorgan с удивительной точностью прогнозируют, что цена биткоина вот-вот дойдет до 146 тысяч долларов. Что тут смешного? А то, что это напоминает знаменитые 146% на наших выборах.

Конечно,

народу не до колебаний курса биткоина — всех заколебал курс рубля. Тогда хочется спросить, зачем мы вцепились в наш рубль, с которым годами и десятилетиями одни недоразумения?

Столько на нашем веку было инфляций и деноминаций, что мы порой не понимали, как правильно петь: миллион, миллион, миллион алых роз или миллиард, миллиард, миллиард?

Сколько можно слушать, что из-за дрейфующего рубля цены кусаются? Да они давно уже не просто кусаются, они дичают, сбиваются в стаи и нападают на покупателей уже на подходе к магазинам.

Частично от нашей валюты мы уже отказались. Копейки как таковой у нас в кошельках давно уже нет, а пятачок можно увидеть разве что перед хоккейными воротами или на свиноферме. Монеты достоинством (или недостатком?) в один рубль, два и даже десять годятся разве лишь для того, чтобы бросить жребий: евро купить в обменнике или доллар.

Так почему же совсем не отказаться от рубля и не перейти на биткоины? Прямо скажем, это невероятно. Первым делом пострадает живой русский язык. Взглянем, какой текущий курс биткоина к рублю. 1 рубль — это 0,00000033 биткоина. И мы вынуждены будем говорить о красавицах: «Посмотрит — 0,00000033 биткоина подарит». А о друзьях: «Не имей 100 биткоинов, а имей 304 642 000 друзей». А у нас и население страны в два раза меньше.

Правительство замучается с определением прожиточного минимума. Сейчас оно как-то ловко считает — с точностью до трех рублей. Вот только что сообщили: прожиточный минимум в наступившем году составит 11 653 рубля в месяц. Заметьте, не округленно — 11650, а еще 3 рубля накинули к этой впечатляющей сумме. Что такое 3 рубля и что на них можно купить? Ничего. Но дело серьезное, и как-то ведь удалось достигнуть немыслимой точности. Наверное, брали людей, живущих на примерно такие доходы, и смотрели: при 11 653 рублях пульс еще прощупывался. Пробовали округлить, убирали три рубля — пульс пропадал. Возвращали три рубля — гражданин РФ розовел, приподнимался и спрашивал, как сыграл «Спартак» или не пропустил ли он, пока был в отключке, выборы в Госдуму. С рублями такие опыты, видимо, проходят, а попробуйте с загадочными биткоинами.

Наверняка против широкого хождения криптовалюты будут выступать правоохранительные органы. Ведь, оказывается, ею удобно и безопасно давать и брать взятки.

Умные люди и приравненные к ним лица утверждают, что перемещение биткоинов от одного кошелька к другому происходит анонимно и эта финансовая операциянадежно ограждена от любопытства государственных структур. Гражданин Икс перечисляет чиновнику Игреку десяток-другой биткоинов. Тот хлопает себя по виртуальному карману —валюта пришла. И ни звона монет, ни шуршания купюр.

А ведь мы как привыкли? К примеру, как получала взятку председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина? По-человечески. Назначила супруге бизнесмена, допустившего некое правонарушение, встречу в ресторане «Фасоль», и та принесла в тряпочке два с половиной миллиона. Что уж тут не отследить перемещение этих рублей, тем более что, идя в «Фасоль», та женщина опасалась остаться на бобах и предупредила о предстоящей сделке оперативников. Они взяли судью с наличными, и вот за пару дней до Нового года появилось сообщениео том, что прокуратура утвердила по делу Добрыниной обвинительное заключение. А попроси судья взятку в криптовалюте, ни в ее сумочке, ни в карманах ничего не нашли бы. Даже если бы чаевые официанту она дала в биткоинах, и то оперативники никаких следов денег не обнаружили бы.

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Нет, рубль останется там, где был (иногда перемещаясь туда, где его не было). Никто от нашей родной валюты не откажется. А вот контроль за наличными ужесточают. Как сообщается, с 10 января власть взялась следить за операциями с наличностью, если речь идет о сумме 600 тысяч рублей и более. Вряд ли кого-то этим сильно напугали. Владельцы крупных сумм всегда найдут выход. Самый простой: будут делить наличность на скромные пачки. Допустим, сидите вы в стриптиз-баре и намереваетесь впихнуть стриптизерше за лифчик 600 тысяч. А за соседним столиком сидит и не дремлет фининспектор. Так вы можете осуществить не одну, а две транзакции: 300 тысяч — за чашечку лифчика и еще столько же — за резинку пониже.