Производитель талантов

Пятьдесят пять лет назад, сразу после операции, которую провел академик и министр здравоохранения СССР Борис Петровский, от остановки сердца скончался создатель отечественной космической индустрии, генеральный конструктор ОКБ-1 Сергей Павлович Королев. О его драматической и счастливой судьбе «Новая» писала не раз.

Уходили шестидесятые, угасала в лучших умах эпохи на краткий исторический миг воскресшая вера в возможность коммунизма. С именем Королева связаны не только выдающиеся достижения мировой космонавтики (о них не раз еще вспомнят будущие поколения), но и решение главного политического вопроса человечества — возможности выживания по мере развития прогресса. Наши ракетчики несколько иронически описывали эту коллизию: если создание ядерного оружия было искушением дьявола, то выход в космос стал ответом бога.

Действительно, ядерное оружие создало для политиков грандиозные соблазны, стала возможной быстрая победа над любым противником почти без потерь (сотни миллионов убитых никого бы не остановили — это продемонстрировала в предыдущие полвека история). Но параллельно созданные ракеты не оставили никому шанса уйти от взаимного уничтожения. Случается, что процессы усугубляют ситуацию, бывает — нивелируют. Слияние компонентов бинарного оружия превращает его в смертельный яд, а слияние щелочи и кислоты оставляет воду и соль. Две технологии — ядерная и ракетная — фактически нейтрализовали друг друга. Пятьдесят лет Земля жила в мире, прогресс достиг фантастических вершин. И сделал это возможным, в том числе, человек, о главном качестве которого рассказал нашей газете кандидат технических наук, независимый космический эксперт Вадим Лукашевич.

Королев не боялся конкуренции — это, на мой взгляд, важнейшая черта, особенно если сравнивать со стилем нынешнего руководства.

Он абсолютно не опасался талантливых коллег, соратников и учеников. Он собирал таланты и выращивал из них руководителей.

Когда он понимал, что человек перерос свой пост, Сергей Павлович выделял ему из ОКБ-1 подразделение и отпускал в самостоятельное плавание.

По сути, он стоял у истоков всех направлений нашей сегодняшней космонавтики. Георгий Бабакин получил собственный коллектив, когда Королев понял, что ему трудно в одиночку тащить лунную программу и исследование планет. Началось все с мягкой посадки Луны-9, а сегодня это НПО им. Лавочкина.

Когда вырос Янгель, он ушел в «днепропетровский куст». Другой заместитель — Дмитрий Козлов — ушел на руководство «куйбышевским кустом» и стал главой нынешнего «Прогресса». Фактически Королев отрезал от себя куски, создавал из них новые организации и отправлял туда своих коллег, когда им становилось тесно в прежних рамках. Точно так же появилось производство ракет для подводных лодок.

Сергей Королев и Юрий Гагарин, 1961 год. Фото: РИА Новости

Меня восхищает это качество Сергея Павловича как лидера отрасли. Сегодня ею руководят менеджеры, которые боятся конкуренции, критики и свежих идей собственных подчиненных. По сути, это группа довольно ограниченных людей, которые сами это прекрасно понимают и выбирают себе неярких и угодливых подчиненных.

Надо сказать, другие наши гранды от космонавтики исповедовали более традиционный стиль руководства. Двигателист Глушко или Челомей так не поступали. Невероятно требовательного конструктора «Бурана» Лозино-Лозинского называли «человек-машина» и боялись — он помнил все промахи подчиненных. А Королев отправил в плавание не одного генерального конструктора и руководителя КБ и в дальнейшем взаимодействовал с ними как с равными! Ведь Янгель вообще стал его конкурентом в военной тематике.

До сих пор идут споры — был ли Королев конструктором на самом деле?

У Челомея математическая подготовка и физика процессов как инструмент были гораздо сильнее. В Королеве же соединился великий организатор и человек с хорошей инженерной подготовкой.

Дом, в котором Сергей Королев провел ночь перед полетом Юрия Гагарина. Космодром Байконур. Фото: РИА Новости

Он делал то, что сегодня делает Илон Маск. О нем ведь тоже спорят — инженер ли Маск вообще? Но он блестящий менеджер, организатор и пиарщик. А в 60-е такого термина в нашем языке не было, в том числе и для Королева, умевшего преподнести Хрущеву идею и протолкнуть ее дальше через аппарат.

Генеральный конструктор, важнейший участник совещаний в Политбюро и ЦК КПСС, был весьма демократичным управленцем. Сергей Павлович мог после совещания пройтись по отделам вдоль кульманов, посмотреть, что рисуют простые конструкторы, и поговорить с любым из них. Есть примеры, когда молодые ребята останавливали его в коридоре, накоротке обсуждали свои идеи и шли дальше. В мемуарах Михаила Осина из НПО «Молния» Королев по первому впечатлению описывается как коренастый человек в мягких штанах и свитере. Насколько этот заряженный на результат и отдачу стиль отличается от нынешних пафосных офисных порядков в космонавтике!

В результате Королев вбирал в себя идеи коллег и преобразовывал их, развивал по мере возможности. Молодой специалист Валерий Павлович Бурдаков (ныне покойный) предложил идею спасения первой ступени — то, чем Маску еще только предстоит заняться при создании супертяжелой ракеты. В авторском свидетельстве Бурдакову отказали. История дошла до Королева, и он не просто настоял на выдаче патента, а немедленно поставил его во главе сектора многоразовой тематики. Пришло время, и Валерий Павлович в 1976 году нарисовал первые линии в проработке будущего «Бурана».

Просто у его руководителя не было ревности к успеху подчиненных, их таланту.

Это свойство сильной личности.