Прелюдия к погромам

К офису правозащитного центра «Мемориал», который российские власти назвали «иностранным агентом», пришли человек десять молодых парней, обмотанных почему-то голубыми шарфами. На шарфах надпись «За правду». В ней, как известно, сила.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Полиция проигнорировала заранее проанонсированное публичное мероприятие, несмотря на ковидные ограничения и ярко выраженную политическую направленность.

Молодые люди вели себя мирно, хотя и попытались войти в помещение «Мемориала». «Мемориал» карантин соблюдал: в офисе организации никого не было, кроме дежурного вахтера. Потому задумка сорвалась. Участники пикета, проведение которых, согласно новым законам, теперь под очень большим вопросом, ответ на который может найтись на скамье подсудимых, принялись раздавать отпечатанные на хорошей бумаге листовки: «Избавим Сталина от иностранных агентов». Ну да — при Сталине государственные менеджеры в этом отношении были эффективнее.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Но речь в листовке шла вовсе не о «фальсификации истории» и «зарубежных наймитах», а о шаурменной под названием «Stal’in doner», фотографии которой настойчиво гуляют по соцсетям. Авторов листовки возмутила позиция «Мемориала» по поводу названия точки общепита, озвученная представителем организации Яном Рачинским, который заявил: «Это неуважение к памяти наших соотечественников. Любому интеллигентному человеку должна быть понятна недопустимость таких названий, но, к сожалению, у нас до сих пор не дана юридическая оценка преступному режиму и не запрещено называть улицы и заведения именами убийц».

Авторы листовки вступились за предпринимателей, которые и так, очевидно, раскрутились неплохо, подверстав к публичной дискуссии тезис об искажении исторической памяти.

Понятно, что это был только повод. В листовке прилепинского движения «За правду» содержался куда более важный политический посыл: «что делают иностранные агенты в нашей стране?», «не пора ли им покинуть нашу страну, заняться своими делами где-нибудь в другом месте?».

Авторы подписанного президентом законопроекта об «иностранных агентах» убеждали общество, что включение организаций и физических лиц в проскрипционные списки не приведет к каким-либо негативным последствиям. Ну, очевидно, кроме травли, штрафов и погромов. Это еще SERB не отошел после праздников… А прелюдия к погромам выглядит так: официально зарегистрированная в российском Минюсте организация требует избавить Россию от граждан нашей страны, включенных в список «иностранных агентов».