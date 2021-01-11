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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
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Наш собкор в Минске Ирина Халип и ее муж опознали голос возможного заказчика убийства Павла Шеремета: он же угрожал убить их сына
«Новая газета»редакция
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Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:убийство, шеремет павел, обложка дня, новая газета
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