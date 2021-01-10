Трын-отрава

Есть такой надоевший журналистский штамп: «Мы проснулись в другой стране». Стоит случиться какому-нибудь масштабному необычному событию, как тот или иной коллега в своем репортаже просыпается, зевает и потягивается «в другой стране».

Если бы! Как просыпались мы сто лет в одной стране, так и просыпаемся. Какие-то изменения случаются, но страна за окном по многим признакам та же самая. Один-единственный раз человек и впрямь проснулся в другой стране — это Алексей Навальный, который после отравления на родине очнулся в Германии.

Это происшествие стало настолько резонансным, что в конце прошедшего года «отравление», пожалуй, сделалось одним из самых употребляемых слов.

Ведь на FM-волнах и в интернете то и дело мелькало: «Отравление, отравление, отравление…» Иной раз уже мерещилось, что вокзальный репродуктор оповещает пассажиров и провожающих: «До отравления поезда осталось пять минут!».

Все-таки у нас свобода слова, и даже застенчивые СМИ многих наших городов смело ею пользуются. В Туле за разработку темы отравления взялось информационное агентство ТСН24 (Тульская служба новостей). И сделало это так же своевременно, как и, например, «Тамбовский репортер» — то есть к Новому году. Если вы спросите, при чем тут Новый год, если Навального пытались отравить еще в августе, то вам могут ответить: «А при чем тут Навальный?» Упомянутые СМИ — так же, как некоторые кемеровские, ростовские и ряд других изданий, — никаких коллизий с отравлением оппозиционного политика пока не заметили, зато добросовестно написали о возможных отравлениях мирных граждан за новогодним столом. То есть советовали мыть руки, овощи и ножи с вилками, а салат, в который предстояло упасть чисто вымытым лицом в маске, хранить в проветренном холодильнике.

Ну и правильно. О себе надо заботиться, а об отравлении Навального позаботятся другие. Да многие уже в курсе, что произошло с этим блогером и пациентом. Если даже «Тамбовский репортер» ничего об этом не писал, так Тамбов все равно не обделен информацией. Уже в первый день «Комсомольская правда в Тамбове», как и другие региональные издания московской газеты, перепечатала ее материал и все, что нужно, сообщила тамбовчанам под заголовком «Навальный впал в кому. Он мог отравиться деревенским самогоном».

То есть пить, видимо, следует городской самогон. В крайнем случае, самогон из поселка городского типа. Кстати, о возможном отравлении сомнительными спиртными напитками региональные СМИ под Новый год тоже предупреждали. И что же? Нередко оказывалось, что дело не в качестве, а в количестве выпитого. Так, в 7-ю городскую больницу Казани был доставлен мужчина, пивший возле елки водку с хорошей родословной. Выпил он под бой курантов три бутылки подряд — как сказали врачи, смертельную дозу. Но ничего, откачали. И не пришлось везти его в немецкую клинику, и проснулся он, как и мы с вами, в той же стране.