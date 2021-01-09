План «Перехват»

Антиамериканский протест в Пакистане. Фото: LightRocket / Getty Images

Эпоха Трампа в Белом доме подходит к концу, но последствия проводимой им международной политики, без сомнения, лягут тяжелым грузом на президентство Байдена. Особенно интригующе выглядят внешнеполитические перспективы США на «факультативных» направлениях: в исламском мире, в арабских странах, в регионе Южной и Центральной Азии.

На протяжении всего своего президентского срока Дональд Трамп поддерживал Индию, пытаясь противостоять китайскому и российскому влиянию, с одной стороны, а с другой — в лихорадочной гонке за признание Израиля как можно большим числом исламских государств. Речь, конечно, не о самой мультикультурной Индии, которая установила вполне живые дипотношения с Израилем еще в 1992 году. Речь о соседнем Пакистане (а это одно из самых крупных исламских государств мира), у которого непримиримый конфликт с Индией по поводу Кашмира и который до сих пор не имеет связи с Израилем. Трамп поддерживал военного противника Пакистана в попытке оказать давление в израильском вопросе, хотя Пакистан со времен президентства Обамы был активным партнером международной коалиции в войне с террором — как на собственной территории, так и в Афганистане.

В отношении Израиля позиция Пакистана так и осталась неизменной.

В последние месяцы администрация Трампа способствовала сближению Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Но не с Пакистаном. В одном из своих последних выступлений после визита в ОАЭ министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши напрямую заявил, что Исламабад не готов признать Израиль: «Я категорически представил позицию Пакистана по Израилю министру иностранных дел ОАЭ: мы не будем и не можем устанавливать отношения с Израилем до тех пор, пока не будет найдено конкретное и постоянное решение палестинского вопроса». Заявление Куреши было сделано на фоне слухов о том, что Исламабад тайно отправил посланника в Израиль. Тем самым он опроверг сообщения многих израильских СМИ. Куреши также сказал, что объяснил своему коллеге из ОАЭ «глубину эмоций и чувств пакистанцев к Палестине», очевидно, проводя аналогии с ситуацией вокруг Кашмира.

Оркестр вооруженных сил Пакистана на международном фестивале «Спасская башня» в Москве. Фото: Anadolu Agency / Getty Images

В пандан заявлению пакистанского МИДа Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна мира, также заявила, что не признает Израиль, пока требования палестинской государственности остаются невыполненными. Аналогично выступила и Малайзия.

Между тем геополитическое равновесие в регионе, очевидно, претерпевает серьезную трансформацию.

Глава МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Курейши во время встречи в Москве. Фото: РИА Новости

Натянутые советско-пакистанские отношения сменились вполне деловыми, основанными на взаимных интересах отношениями Пакистана с современной Россией. Одним из таких интересов является встреча между Россией и НАТО — в пакистанских территориальных водах в рамках совместных военно-морских учений, которые состоятся в феврале 2021 года. Эти упражнения, возможно, положат конец десятилетиям натянутых отношений между соперничающими военными блоками и ознаменуют начало эры снижения международной напряженности. Тот факт, что этот исторический шаг к деэскалации произойдет в Пакистане, неслучаен.

Пакистан претендует на заметное место на международной арене — в качестве регионального посредника между Россией и Западом. С другой стороны, и у России тогда появится возможность сыграть аналогичную роль в отношениях между Пакистаном и Израилем.