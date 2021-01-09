Баллада о сферах влияния

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

И когда мы своих перебьем —

Половину и более,

И эрзац-диктатура

Настанет у нас в метрополии,

И с позиции силы,

С вершины своей монополии

Вы напомните нам о свободах, правах и тэ пэ,

Мы в ответ вам напомним:

«А как же у вас в Капитолии?!» —

И посмотрим тогда,

Что вы скажете нашей толпе.

И когда наш народ

Окончательно скиснет в неволе, и

Демонстранты-смутьяны

Трусливо завоют от боли, и

Упразднят разномыслие

В вузах, и яслях, и школе, и

Вы учить нас начнете, как учите всех и всегда,

Мы в ответ вам воскликнем:

«А как же у вас в Капитолии?!» —

И тогда ваши щеки

Покроются краской стыда.

Ох, тогда мы напомним,

Как вы нас презрительно троллили!

Как вы ваших агентов,

Отцов оппозиции холили!

Как вы Эшли убили,

Как Дональда вы обездолили,

Учредив диктатуру

Своих демократов-паскуд…

Новый Дом профсоюзов

Случился у вас в Капитолии!

Так мы скажем тогда,

И в глазах у нас слезы блеснут.

Со свободою слова

Вы нагло расправились в твиттере

И устроили в прессе

Циничный разгул-сабантуй.

Чем учить россиян,

Ты сначала соплю свою вытери,

Поклонись наркоману

И черного в зад поцелуй!

И устав возражать,

Утомившись бомбить аргументами

Нашу снежную пустошь

С последними иноагентами,

Осознав наконец, что воюете вы не с процентами,

А с ордой, монолитом,

Свинцовой рукою Москвы,

И поняв, что учиться у вас собираемся хрен-то мы,

«Да и хрен бы с тобой», —

Наконец нам ответите вы.

И давно бы вы так!

Потому что довольно виляния.

Никогда и никто

Здесь не будет хотеть перемен.

Это будет назревшим

Разделом на сферы влияния:

С вами, может, и Бог,

А уж с нами — незыблемый хрен.

И другой нам не надо судьбы,

Да другой и не выдано.

Мы не сменим на Теслу

Родимый скрипучий рыдван.

Где там Бог — неизвестно.

Он ваша пиндосская выдумка.

Но уж хрен-то за нас.

Ибо нам в ощущении дан.

Это миссия наша —

Предел положить безобразию,

Обнажить нашу суть,

Потому что, торча из порток,

Это хрен наш державный

Собой осеняет Евразию,

Подгребая Европу

Под Северный русский поток.

И мурло демократии

В жалкой улыбке оскалится,

Это сделали вы,

Растоптав свой последний редут.

Фраера и меньшинства

С сомнительным Богом останутся,

А нормальные люди

Уверенно на хрен пойдут.