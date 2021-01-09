Банный день президента

Весь день 7 января 2021 года Дональд Трамп разогревал своих сторонников, штурмующих Капитолий, привычными речевками о «подтасовке выборов». И схлопотал за это беспрецедентную блокировку своих аккаунтов в социальных сетях Twitter и Facebook. С формулировкой «За нарушение правил, запрещающих вмешательство в выборы и другие гражданские процессы».

Демарш породил в нашем отечестве дискуссионную бурю: неслыханное же дело — затыкать рот все еще действующему президенту! Бог с ним, с титулом, даже рядовому гражданину затыкать рот нехорошо. Тем более в стране победившей 225 лет назад демократии.

Предлагаю читателям совместно проанализировать сей зрелищный курьез и удостовериться, что сенсация порождена лишь нашей слабой искушенностью в предмете.

Первое, что приходит в голову, — осудить затыкание президентского рта с этической точки зрения. Проблема, однако, в том, что под каким бы углом мы ни рассматривали конфликт социальных сетей с Трампом, мы неизбежно упремся в тупик, знакомый по знаменитому этическому парадоксу со спасением утопающих.

Помните? Вы стоите на берегу и видите, что тонут два человека. Кого из них вы будете спасать?

Парадокс парадокса в том, что при любой комбинации в тонущей паре (профессор Преображенский и Шариков, балерина и Баба-яга, Дюймовочка и Гитлер, пионер и Сталин) мы не получим на выходе ничего, кроме оценочного субъективизма и непримиримого конфликта вложенных в нашу голову ценностей.

Посему оставляем этику в покое и переходим к наиболее уместному контексту для анализа — политике.

Для чистоты эксперимента предлагаю абстрагироваться от Трампа, вызывающего слишком много эмоций, и поставить вопрос шире, а именно: насколько правомерно затыкать рот любому человеку при демократии?

И снова в голову лезет почти рефлекторный ответ: ни насколько! Затыкать рот человеку в демократическом обществе нельзя! Потому что если затыкать, то это будет уже не демократия.

Фото: NurPhoto / Getty Images

На мгновение может показаться, что мы попали в самое яблочко, ибо в своем суждении поднялись над самой распространенной ошибкой, утвердившейся на просторах СНГ (и шире — Восточной Европы), а именно — над представлением о демократии как о власти большинства.

Прямое следствие этой иллюзии: где бы ни пришло на наших скорбных просторах к власти большинство (от Грузии до Майдана), как тут же начинается гнобление меньшинства.

Между тем диктатура большинства — не более чем одна из множества компонент полноценной демократии. Без учета остальных составляющих мы получаем не демократию, а полноценную диктатуру в стиле большевизма. Полагаю, ни у кого нет сомнений, что Сталин реально воплощал идеи, которые одобряла значительная часть населения СССР.

Именно эта социальная группа руками «карающего меча трудового народа» сладострастно уничтожала меньшинство, чьи мысли и поступки воспринимались не иначе как враждебная обществу девиация от нормы.

Реальность, однако, такова, что полноценная демократия — это не только власть большинства (власть эта присутствует непременно, иначе бы на выборах не побеждала то одна, то другая партия, а один президент не сменял другого), но и предельное уважение к воле меньшинства. Права меньшинств (всех и любых — от сексуального до идейного и политического) в полноценном демократическом обществе священны.

Забавно, что именно этот аспект подлинной демократии вызывает максимальное отторжение у нас, наследников большевизма.

В этот момент может показаться, что наша рефлекторная догадка («затыкать рот человеку в демократическом обществе нельзя!») верна. И уж подавно нельзя затыкать рот в социальных сетях президенту Трампу, за которым стоит «меньшинство», немногим уступающее половине населения Соединенных Штатов. Почти половина страны думает, чувствует и определяет мир абсолютно в тех же категориях, что и Трамп, — ergo, ФБ и твиттер заткнули рот половине страны! Верно?

В том-то и дело, что абсолютно неверно! В реальности никакой сложности в однозначной оценке действий социальных сетей, заморозивших аккаунты Трампа, нет. Просто эта оценка строится не столько на углубленном знании принципов построения современных демократий, сколько на личном опыте. Опыте общения с реалиями этих самых демократий.

В частности, разгадка казуса с затыканием президентского рта скрывается в практическом опыте общения с третьей краеугольной компонентой подлинной демократии — разделением властей, знакомым нам лишь по умным книжкам.

Наше заблуждение легко объяснить. У советских людей нет и никогда не было опыта общения с независимым судом. Не было его при большевиках, не было в переходный период 90-х годов, нет и сегодня, в эпоху карнавальной реставрации псевдоскреп.

Независимый суд? Я вас умоляю! Его, похоже, вообще никогда не существовало в истории отечества, иначе откуда бы взялись в народных недрах поговорки типа «Закон — что дышло: куда повернешь, туда и вышло»!

Поговорка эта появилась на свет явно до большевиков. Равно как задолго до большевиков родился и феномен жизни по понятиям, которую русские, а затем и остальные советские люди выбрали в качестве демотического суррогата судебной инстанции, так никогда и не познавшей независимости.

Фото: Getty Images

Что касается законодательной власти, то она была независима лишь два очень коротких периода времени: в период между двумя революциями (1905 года и февральской) и в «лихие 90-е». Очевидно, что столь куцего исторического опыта недостаточно, чтобы у граждан выработался «групповой иммунитет» на деформации, возникающие в момент, когда исполнительная ветвь власти полностью подминает под себя остальные.

Возвращаемся теперь к нашей истории с Трампом. Из независимости властных ветвей вытекает среди прочего и другая компонента полноценной демократии, а именно: право на свободное публичное высказывание мнений (причем неважно, идет ли речь о правах меньшинства или большинства) действует лишь до момента, пока это мнение не упрется в судебный вердикт!

Как только мы учтем эту элементарную аксиому демократии, двойственность с интерпретацией блокировки аккаунта Трампа в социальных сетях как рукой снимет.

Администрация уходящего президента подала 62 (!) иска, оспаривающих победу Джо Байдена в шести штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин), во все судебные инстанции вплоть до Верховного суда. Все эти иски — от первого до последнего — были проиграны!

Показательно, что даже Верховный суд, состоящий в большинстве своем из «судей Трампа» (то есть тех, кого выдвинул сам президент), не нашел ни одного аргумента в пользу пересмотра результатов выборов. Обвинения, выдвинутые администрацией Трампа, строились на голословных, не подтвержденных ни одним фактом, субъективно-оценочных суждениях.

Дональд Трамп, однако, закусил удила (вдохновившись, видимо, беспределом, учиненным его сторонниками в Вашингтоне) и продолжил наполнять ленту в социальных сетях провокационно-популистской ахинеей, которая вызывающе игнорировала решения судебных инстанций.

В подобном контексте блокировка счетов Трампа смотрится не просто законной, но и предельной мягкой прелюдией к тому, что может (и должно — при наличии политической воли!) последовать со стороны системы, отстаивающей правила поведения и приоритет закона в государстве, уважающем принципы полноценной демократии.

Не удивлюсь, если Трамп продолжит свою жизненный путь не в новом телешоу, а за тюремной решеткой. После осуждения по весьма серьезным уголовным статьям. Похоже, бывший президент это тоже понял, поэтому весь последующий день провел в посыпании головы пеплом, суровом осуждении учиненных его сторонниками беспорядков и в смиренных обещаниях передать власть тихо и без лишних телодвижений.

В завершение реплики мне бы хотелось предоставить дополнительную информацию, которая познакомит читателей с альтернативными вариантами социального мироустройства. В конце концов, на одной демократии и большевизме мир клином не сошелся.

Так уж сложилось, что милая моему сердцу блокчейн-экономика основана на принципах, радикально отличных от того, что принято считать идеалами демократии. Фундамент криптомира — либертарианская идеология, которая воплотилась в таких краеугольных принципах, как децентрализация, публичность, нейтральность, анонимность и инклюзивность (отсутствие необходимости получать чье-либо разрешение на совершение любых действий).

Совокупность этих принципов делает технически невозможным запрет любого действия и любого самовыражения в криптопространстве. Любой желающий может говорить что хочет и делать что хочет, даже если его действия не устраивают окружающих (тем более — наносят вред!)

Как следствие — криптомир сильно смахивает на смесь бакунианской вольницы с беспределом времен покорения Дикого Запада: все всех обманывают, крадут деньги, продукты, идеи, ругаются, плетут интриги, шлют проклятия и оскорбления. При этом никто и ничто не в состоянии заткнуть этот феерический фонтан глубинных «достоинств» Homo sapiens.

Если бы Трамп пользовался не Facebook или Twitter, а любой социальной сетью, запущенной на децентрализованном блокчейне, его аккаунты никто никогда заблокировать бы не смог. Равно как и протесты его сторонников могли бы продолжаться вечно (в виртуальной, однако не менее разрушительной форме).

Вопрос на засыпку: вы лично хотели бы жить в реальном мире, устроенном так же, как устроена цифровая криптоэкономика?

Я безумно люблю революцию DeFi, но убежден, что либертарианский мир либертарианства — это сильно на любителя. В риаллайфе все-таки предпочтительнее жить в демократии, когда рот человеку можно заткнуть не потому, что он выражает мысли меньшинства (или большинства), а потому что его действия нарушают права окружающих либо вступают в противоречие с решениями суда.