Тайная вечеря под Рождество

«Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами положений Конституции, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, что сделает невозможным осуществление конституционного контроля с целью обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека».

Конституционный суд Украины. Фото: delo.ua

Так выглядит последний абзац документа, принятого 5 января и размещенного на официальном сайте КСУ. Жаль, по сути дела ничего больше сообщить не могу, о кворуме не знаю — был ли он на собрании судей или нет. Впрочем, известно, что главе КСУ Александру Тупицкому вновь заказывал пропуск на вход в здание его подчиненный и коллега, глава секретариата. И еще известно, что собравшиеся не рассматривали указ № 607 президента Украины от 29 декабря 2020 года, отстранявший Тупицкого от работы на два месяца, пока Офис генпрокурора разбирается по сути выдвинутых ему обвинений.

То есть не провели, как анонсировали, специального пленарного заседания, а выбрали другой формат — контратаку.

На мероприятие не допустили не только прессу, обошлись даже без участия технического персонала суда, видимо, чтобы исключить утечку внутренней информации. Человеку непосвященному ни за что не понять из текста на сайте, в адрес каких «должностных лиц» сделаны суровые намеки. (Об истории и причинах конфликта президента Зеленского с КСУ см. «Новую газету» от 31.10, 04.11.2020 и от 03.01.2021. — Ред.)

Глава КСУ Александр Тупицкий. Фото: delo.ua

К документу прикреплено приложение под названием «Научный вывод относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве». Авторский коллектив докторов и кандидатов юридических наук на 15 страницах теоретически обосновывает, почему глава суда Александр Тупицкий должен продолжать работу, а президент Владимир Зеленский — отменить свой указ о его, Тупицкого, отстранении. Конституция, подчеркивают авторы, гарантирует неприкосновенность и особый статус судей КСУ и не допускает снижения уровня гарантий их независимости.

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Сам Александр Тупицкий сделал паузу. Ньюсмейкером КСУ в последнюю неделю выступает судья Конституционного суда Игорь Слиденко.

Напомню: именно он был судьей-докладчиком по скандальному решению об отмене антикоррупционной реформы, что вызвало соответствующую реакцию Зеленского и гражданского общества.

Слиденко ходит на эфиры, жалуется на давление со стороны Офиса президента — мол, «дошло до мелочей, не имеющих отношения к КСУ», говорит о получаемых угрозах в свой адрес: «Я жду отставки. Заявление лежит на столе. Я попросил охрану — мне ее не предоставили. Да, я собираюсь эмигрировать, ничего не изменилось». Куда именно он собрался уезжать, Слиденко не сообщает. Комментаторы его выступлений в медиа слов поддержки практически не выражают: «Расшевелили ваше коррупционное гнездо, да?!»

Фото: NurPhoto / Getty Images

«Как показала практика, Конституционный суд Украины наделил себя наибольшей фактической властью в государстве», — заключила в статье для влиятельного интернет-ресурса «Украинская правда» Анна Маляр, кандидат юридических наук, эксперт-криминолог. «Если бы Конституционный суд действовал в рамках закона, то зона его влияния ограничивалась бы толкованием Основного закона и признанием неконституционными правовых актов, нарушающих Конституцию, либо принятых с нарушением ее. Однако Конституционный суд позволяет себе признавать неконституционными даже те законы, которые никоим образом не нарушают Конституцию, чем, по сути, делает свою власть неограниченной. Ведь таким образом можно признать неконституционным любой нормативный акт и заблокировать работу любой ветви власти или президента».

Зеленский пока никак не отреагировал на новый выпад со стороны КСУ.