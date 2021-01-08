10 тысяч фейков

Пропаганда, какой бы изощренной и статусной она ни была, не обходится без ляпов и очевидных глупостей. В отличие от нормальной информационной практики, она не предполагает публичных извинений за неуклюжие ошибки и добросовестные заблуждения, но предполагает сумбур противоречий между одной ложью и другой.

Рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской комиссии (East Stratcom) подвела итог ушедшего года рейтингом фейков, распространенных близкими к Кремлю российскими СМИ, и опубликовала его на своем сайте EuvsDisinfo.

Штат из 14 сотрудников с годовым бюджетом в 3 миллиона евро, который разместился в доме внешнеполитического ведомства ЕС на площади Шумана в Брюсселе, не сравним по мощи с империей Дмитрия Киселева, которую мы содержим на свои налоги. Но успевает просматривать и анализировать ее антизападную продукцию и издавать еженедельные обзоры дезинформации. Для этого группа была создана по решению глав государств и правительств стран ЕС в 2015 году. На основе обзоров и составлен нынешний рейтинг.

На первом месте в нем все, что связано с отравлением Алексея Навального. East Stratcom проанализировал 191 публикацию в российских СМИ — государственных и «вспомогательных». От первых вестей из Омска до свежих из Берлина и Москвы, во всех меняющихся их версиях.

«Дело Навального» — это, очевидно, большой конфуз для российского государства, — считают авторы обзора.

— Не само покушение, конечно. Кремль не моргнул бы глазом перед решением о радикальных мерах. Но тот факт, что государственные киллеры терпят поражение, оставляют улики и демонстрируют явный непрофессионализм».

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Дезинформационные версии взаимоисключают друг друга: «Навального вовсе не отравили», «он сам мог себе устроить кому», «его друг отравил», «ему могли ввести "Новичок" в Германии», «Ходорковский — подозреваемый номер один в отравлении Навального» и т. д.

Государственные СМИ изображают Навального «вдохновителем цветной революции». Как поясняют авторы параноидально повторяемую в России идею фикс, это «спровоцированное англосаксами (Америкой и Западом)» явление. А для совсем непонятливых европейцев — это «всякий раз, когда на улицах собираются толпы людей в знак протеста против коррупции, злоупотреблений властью и ограничения гражданских прав».

На втором месте в рейтинге — все о COVID-19. East Stratcom с января 2020 года обнаружил в российских официальных и официозных источниках 735 случаев дезинформации о пандемии. На ранних стадиях прокремлевские СМИ обслуживали «антиваксов» и конспирологов: «Это американское оружие массового уничтожения, направленное против Китая, рожденное в одной из военных лабораторий США, окружающих Россию и Китай». Официозный рупор следовал своей обычной — странной, но знакомой логике.

Вспомнил и мистификацию, подброшенную КГБ в 1980-х годах: вирус ВИЧ был создан ЦРУ в качестве биологического оружия.

По мере расползания инфекции прокремлевские СМИ совершили разворот на 180 градусов, чтобы начать маркетинговую кампанию Sputnik V. Она стала частью кампании дискредитации любых западных вакцин и в поддержку имиджа российской, которая поначалу была встречена со скептицизмом и критикой даже отечественными специалистами.

Есть достоверные доказательства, утверждают авторы рейтинга, что правительство России давило на российских ученых и исследователей, чтобы они первыми в мире завершили разработку вакцины. Оно сделало все, чтобы сократить этот процесс. В результате достигло обратного эффекта — сомнений мирового медицинского сообщества в безопасности и эффективности вакцины Sputnik V.

Медики с российской вакциной от коронавируса Sputnik V в Буэнос-Айресе. Фото: РИА Новости

В других дезинформационных сообщениях говорилось, что вакцины западных фармацевтических компаний более опасны, чем Sputnik V, поскольку частный бизнес интересует только прибыль, что Sputnik V — мишень корпоративной холодной войны, что решение ЕС не покупать Sputnik V вызывает у самих европейцев сомнения.

Пропаганда сначала стремилась дискредитировать вакцину британско-шведской корпорации AstraZeneca. Ее представляли как наименее эффективную, высмеивали как «обезьянью» (мол, взят за основу вирус шимпанзе, и привившиеся превратятся в приматов). До тех пор, пока AstraZeneca не наметилась на сотрудничество с российским институтом имени Гамалеи и не был подписан с ним меморандум, который похвалил сам Путин. С этого момента больше ни слова про обезьян.

Третье призовое место досталось мэтру российского кинематографа Никите Михалкову, выдававшему в своей программе поддельные фото белорусских протестов за настоящие.

«Это фейк, фейк, фейк! — в передаче «БесогонTV» режиссер Михалков не оставил аудитории ни капли сомнения в том, что огромные толпы протестующих против режима Лукашенко в Беларуси скомпонованы средствами компьютерной графики. — Вы можете мне поверить. Это я вам говорю как профессионал». Фотография, на которой якобы «море людей», подделана.

Снимок показанный Никитой Михалковым в передаче «БесогонTV»

Оригинальное фото телеграм-канала NEXTA

Фотография с площади в Минске точно подделана. И на ней есть видимый логотип оппозиционного канала NEXTA. Но есть одна проблема — фейковую фотографию выпустил в эфир не telegram-канал NEXTA, а программа Михалкова. Но и оригинал отражает размах протестов.

Режиссер в те дни на площади не был и не видел, что такое море людей. Впрочем, для него Лукашенко — герой, который «спас страну».

Сам Александр Лукашенко — на четвертом месте рейтинга вранья. Он заявил, что у него есть доказательства причастности западных правительств и к отравлению Навального, и к протестам в Беларуси. Но прославила его аудиозапись якобы сверхсекретного разговора между офицерами немецких и польских спецслужб с незатейливыми именами — Майк из Варшавы и Ник из Берлина. На ее подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ.

Диалог похож на эпизод из второсортных шпионских фильмов. Оба представителя западных разведок восхищаются Лукашенко, который оказался «крепким орешком» и способен удерживать власть вопреки протестам. Видимо, КГБ, изготовивший запись, не упустил случая польстить начальнику страны.

Из общего ряда ведущих теленовостей, ток-шоу и прочих российских специалистов по распространению дезинформации выделен Владимир Соловьев. East Stratcom удостоил его пятого места в рейтинге лжи. В прямом эфире программы «Полный контакт» он показал кадры, снятые якобы в Нагорном Карабахе в разгар боевых действий. На самом деле это была часть видеоигры игры 2013 года Arma 3.

Скриншот эфира программы «Полный контакт»

«Это фрагменты ну, не воздушного, а наземно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолеты, — комментировал игровое видео Соловьев. — И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, что это прям как "Звездные войны" какие-то, красота какая-то, не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным — это же человеческие жизни».

Мэтр пропагандистского эфира признал ошибку, но гордо не стал извиняться.

«Перед кем извиняться? — небрежно бросил он.

— Со своими зрителями я сам разберусь. Я что-то не видел, чтобы мои зрители меня о чем-то попросили».

Кадры из Arma 3 уже демонстрировались на российских телеканалах под видом репортажей о реальных боевых действиях. Например, в эфире программы «Воскресное время» Первого канала в 2018 году с подписью «Досье. Сирия».

Образы сражений из компьютерных игр увлекательнее реальных съемок боевых действий, размышляют авторы обзора. Конечно, ошибки случаются. В 2014 году Первый канал «по ошибке» выпустил монтаж на основе карты Google Earth в качестве «доказательства» того, что малайзийский пассажирский самолет рейса MH17 был сбит украинским истребителем. Кто-то по ошибке выбрал нужную территорию на Google Earth, по ошибке нашел фото «Боинга» нужной модели и истребителя, и абсолютно по ошибке отфотошопил их в одно наводящее на мысль изображение. По ошибке это все показали всероссийской аудитории в лучшее эфирное время. А если еще вспомнить историю о «распятом мальчике» на Донбассе…

Шестое место отдано языку знамений в пропаганде на примере клипа Леди Гага «911», который предсказал войну в Нагорном Карабахе более чем за неделю до ее начала. А седьмое место отважно завоевал депутат Государственной думы Алексей Журавлев со своим «борделем для зоофилов».

Депутат Алексей Журавлев в эфире шоу «60 минут». Скриншот

Активный и напористый участник программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» самоотверженно обличает моральную деградацию Запада, «климатическую войну» против России и прочие чуждые нам ценности.

«В Италии принят закон, который гласит, что если кто-то расследует педофила, его могут оштрафовать на 2000 евро [за клевету], и они хотят, чтобы мы пошли по их стопам», — восклицал он в гневе, намекая, что это путь к легализации педофилии.

«Немцы реализуют программу, разработанную американцем, по которой можно зайти в детский сад и потрогать детей», — продолжал активист ток-шоу.

«Они открыли первый [публичный дом] для зоофилов в Дании, — раскрыл он пикантную сенсацию. — Функционирует официально, туда можно приехать и черепаху, я не знаю, изнасиловать. Идиоты! И они пытаются нас научить!»

Авторы рейтинга напоминают, что сексуальные преступления против детей караются уголовным законодательством в странах ЕС, включая Италию и Германию. А адрес публичного дома для зоофилов никто из журналистов так пока и не нашел.

Сайт EUvsDisinfo отметил в ноябре 2020 года печальный юбилей, поместив в свою базу данных 10-тысячный случай пропагандистского вранья. 10 тысяч задокументированных ложных утверждений с целью причинить вред: обмануть, исказить, вызвать недовольство, напугать аудиторию, посеять сомнения. В послесловии к рейтингу составители отмечают «дефицит порядочности» его антигероев.

«Мы можем смеяться над грубой, неприкрытой ложью, пока не вспомним, что Александр Лукашенко — жестокий диктатор, который расправляется с мирными демонстрантами с особой жестокостью, — пишут они. — Мы можем посмеиваться над примитивными представлениями о "кукловодах", пока не увидим стоящие за ними антисемитизм и гомофобию. Мы хихикаем над мемами про ФСБ, отравившую трусы Алексея Навального, пока не вспомним, что это было масштабное, амбициозное и тщательно спланированное покушение, провалившееся только благодаря профессионализму членов экипажа самолета с Навальным, которые совершили экстренную посадку, и медиков в Омске, которые определили симптомы отравления и применили правильное лечение».

Самая неприятная часть ошибок в медиапространстве, продолжают они, это обыкновение не признавать их.

Депутаты российского парламента не стесняются повторять старую ложь, если считают, что на этом можно что-то заработать. Кремлевские «журналисты» не видят смысла исправлять ошибки. Ни у Михалкова, ни у Соловьева не хватило приличия извиниться за обман публики.

Незаконный глава государства Беларусь без колебаний фабрикует подделку и использует для ее распространения подконтрольные государству СМИ. Представители российского государства с гордостью заявляют, что оно, конечно, может убивать людей, только не попадаясь на этом.

«Демократия критична по своей природе. Несогласие, вопросы и споры — ключевые элементы общественного дискурса в демократическом обществе. Любое заявление, идея, предположение должны быть оспорены, проверены, тщательно изучены нами, гражданами. Дезинформация действует как яд для демократической системы. В демократический диалог вносится ложь, которая пугает, сбивает с толку, вызывая недовольство», — в этом, по мнению авторов обзора, уязвимость современных демократий перед пропагандой авторитарных режимов.