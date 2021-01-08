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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
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Гибель Серебряного века. 1921-й. Подкаст «Настоящее прошлое»
Гость — поэт, историк литературы Андрей Коровин
Олег Хлебниковведущий рубрики «Настоящее прошлое»
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2021-й год будет богат на круглые даты: начало Великой Отечественной и космической эры, революция 1991-го… И гибель Серебряного века. Смерть Александра Блока и расстрел Николая Гумилева. Лучшие поэты, писатели, композиторы, художники, ученые – в эмиграции. Через год – философский пароход. Еще через 15 будут уничтожены почти все блестящие умы начала века.
Поэты Олег Хлебников и Андрей Коровин в подкасте «Настоящее прошлое». За что был расстрелян Гумилев: версии, свидетельства современников. Его представляли героем одни и делали предателем другие. Но, скорее всего, поэт пал жертвой придуманного чекистами заговора. Прошло 100 лет. Заговоры продолжают придумывать, а людей пытаться уничтожить.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
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