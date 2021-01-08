Гибель Серебряного века. 1921-й. Подкаст «Настоящее прошлое»

2021-й год будет богат на круглые даты: начало Великой Отечественной и космической эры, революция 1991-го… И гибель Серебряного века. Смерть Александра Блока и расстрел Николая Гумилева. Лучшие поэты, писатели, композиторы, художники, ученые – в эмиграции. Через год – философский пароход. Еще через 15 будут уничтожены почти все блестящие умы начала века.

Поэты Олег Хлебников и Андрей Коровин в подкасте «Настоящее прошлое». За что был расстрелян Гумилев: версии, свидетельства современников. Его представляли героем одни и делали предателем другие. Но, скорее всего, поэт пал жертвой придуманного чекистами заговора. Прошло 100 лет. Заговоры продолжают придумывать, а людей пытаться уничтожить.