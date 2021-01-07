Умер на вызове

Алексея Фомицкого не стало 1 января. Фельдшер скорой помощи маленького города Ковдор Мурманской области вышел на смену, почувствовал себя неважно. Чуть отлежался, как говорят его коллеги, и снова поехал на вызов. В дороге сердце 43-летнего медика остановилось. Официальную причину смерти назовет Следственный комитет, который начал проверку. Неофициально коллеги Алексея говорят — закономерный итог работы на износ.

«Фельдшеров не хватает, и они работают сутками. По 24 часа, — объясняет лидер Свободного профсоюза работников скорой Игорь Чижов. — У нас резервная машина, и на нее садятся фельдшера после основной смены. То есть он сутки отработал, с 8 утра до 8 утра, потом у него 6 часов перерыв, а после него он с нами на 9-часовую смену заступает снова. Вызовов в смену от 8 до 15, в зависимости от тяжести. Так что на работе не поспишь и не отдохнешь. На подстанцию почти не заезжаем».

В Мурманской области чиновники регулярно позируют на фоне новеньких скорых, ключи от которых вручают медикам. Однажды молодой кандидат в губернаторы даже заявил, что эти самые скорые купят вместо дорогих машин в правительственную автобазу. И правда купили.

Только от количества техники не увеличивается число бригад — нет людей.

«Сегодня в Мурманске на линии 25 бригад. Я помню время, когда их было 45», — говорит Чижов. По его данным, одних только водителей не хватает 60 человек — и это только в областном центре. Именно из-за нехватки бригад вместо прежнего графика «два через два» (две дневных или ночных смены по 12 часов, отсыпной и выходной) работать в последнее время стали так: два дня с 8 до 20 часов, потом две «ночи», тоже по полсуток, и лишь потом отдых. Кроме одного получасового перерыва на обед, за смену на подстанцию заехать передохнуть не удается почти никогда. Люди выматываются.

Несколько месяцев назад так же на смене умер водитель мурманской скорой Василий Фуга. Приехал на вызов, медики пошли в квартиру пациента, а он остался за баранкой. Когда вернулись, уже не дышал.

«Я его видел часа за полтора до этого, нормально все было, спокойный, веселый. Бригада спускается, а он лежит на сиденье.

Они ему: «Василич, ты чего спать разлегся?» А он синий уже,

— рассказывает Игорь Чижов. — Расследование? Да какое там расследование, кому оно надо было? Сказали нам, что тромб оторвался. Ничего не было, и никакой страховки тоже. 60 с небольшим ему было, крепенький, здоровый вроде. Тромб, конечно, вещь такая — внезапная. Но, если честно, я думаю, что нагрузки наши его доконали…»

В Мурманске даже с учетом нехватки сотрудников ситуация благополучнее, чем в области. Например, в городе Кола и поселке Мурмаши на линии по две бригады, а обслуживают они весь Кольский район — самый большой в регионе. В поселке Никель, по данным профсоюза, работает 3 бригады — на 3 крупных населенных пункта в 200 км от Мурманска. «Там когда что-то серьезное случается, мы едем из Мурманска, потому что если бригада уедет с пациентом в областной центр, это на целый день, там тогда вообще некому работать, — поясняет Чижов. — При этом у нас, водителей, хотя бы есть нормы, больше которых нельзя работать. Но сейчас такое положение, что даже водители в некоторых городах, бывает, на смене 24 часа».

