Взятие Капитолия

Драма с подведением итогов президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, должна была завершиться на совместном заседании обеих палат Конгресса, собравшихся в соответствии с Конституцией в шестой день января в 13 часов по времени Восточного побережья (21 час мск). Вместо этого Америка и весь мир увидели события, которые не происходили с 1814 года, когда британские войска захватили Вашингтон и в том числе Капитолий.

В этот раз сторонники Дональда Трампа, съехавшиеся в столицу по призыву президента, после его довольно провокационной речи двинулись на Капитолийский холм, прорвали баррикады, устроенные полицией Капитолия и, разбивая окна и двери, несмотря на слезоточивый газ, прорвались в здание, после чего удерживали его в течение нескольких часов. «Трамписты» проникли в кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и фотографировались в главном зале заседаний. Были слышны выстрелы. Сообщается о ранениях нескольких человек, в том числе офицера полиции. В госпитале от ран скончалась одна из протестовавших — Эшли Бэббитт, ветеран армии, убежденная сторонница Трампа.

В отличие от протестов, связанных с вьетнамской войной, на этот раз толпа фактически штурмовала главное здание американской законодательной власти.

Что ж, Трамп обещал «адскую битву» вместо мирной передачи власти. Однако ни полиция, ни законодатели — никто не ожидал такого развития событий.

Штурм Капитолия. Фото: Getty Images

Губернатор соседнего штата Вирджиния ввел в столицу силы полиции, была задействована национальная гвардия. Вице-президент Пенс и члены Конгресса были спешно эвакуированы, им раздали противогазы. Ранее была закрыта Библиотека Конгресса, персонал спешно эвакуирован. Через 4 часа после начала волнений, когда с телеобращениями к нации выступили избранный президент Джо Байден и, наконец, главный виновник «штурма Капитолия» Трамп, здание Конгресса была очищено от ворвавшейся туда толпы. Стянутые в Вашингтон силы правопорядка действовали решительно, но без излишнего насилия — вытесняя протестующих наружу и с Капитолийского холма. В Вашингтоне, а также близлежащих городах Александрии и Арлингтоне объявлен комендантский час — с 6 вечера до 6 утра.

Обо всем по порядку.

Процедура

Как решили еще отцы-основатели Америки, на заседании 6 января президент верхней палаты Конгресса — Сената (им является действующий вице-президент) — должен заслушать и утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которое прошло 14 декабря. В этом году на президентских выборах не было так называемых «нечестных выборщиков». 538 выборщиков голосовали строго в соответствии с результатами, зафиксированными и утвержденными избирательными комиссиями 50 штатов и округа Колумбия. У Байдена — 306 голосов, у Трампа — 232. Для победы достаточно 270.

Дональд Трамп поражение на выборах не признал, но в судах был разгромлен. Свыше 60 исков с требованием отменить результаты, поданных его командой в различных штатах, были отклонены из-за отсутствия доказательств злоупотреблений и мошенничества на выборах. 1 декабря назначенный Трампом генпрокурор Уильям Барр, проявивший себя последовательным сторонником президента во время расследования спецпрокурора Мюллера и процедуры импичмента в Конгрессе, в этот раз пошел против Трампа и заявил, что возглавляемый им Минюст не обнаружил доказательств фальсификаций на выборах. 12 декабря Верховный суд США (где консервативное большинство было укреплено 3 судьями, которых выдвинул в коллегию Трамп) отклонил иск Техаса к «колеблющимся» штатам, где победил Байден. В штате Джорджия было три пересчета голосов. Последний — 31 декабря в округе Кобб — завершил проверку подписей на избирательных бюллетенях, присланных по почте, и обнаружил две ошибки. При этом Трамп ранее заявлял о тысячах ошибок.

Митинг сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне. Фото: Getty Images

Подстрекательство

Казалось, нет худа без добра. Хотя над американскими выборами (в связи с затянувшимися процедурами сначала подсчета, а затем утверждения итогов) откровенно издевались все недоброжелатели этой страны, принципы разделения властей (независимый суд) и сопротивление чиновников президенту, если они считали, что глава Белого дома превышает полномочия, показали, что система «сдержек и противовесов» работает.

И тем не менее президент призвал своих сторонников собраться в Вашингтоне 6 января — в день утверждения итогов выборов. Трамп призвал вице-президента Майка Пенса ни много ни мало аннулировать итоги выборов. По правилам сертификаты, полученные Конгрессом от штатов к 23 декабря (по итогам голосования 14 декабря 538 выборщиков), зачитываются и утверждаются в алфавитном порядке. Для того чтобы оспорить итоги выборов в каком-то из штатов, по крайней мере один законодатель от каждой палаты должен возразить избирателям штата. Законодателям не нужно подробно объяснять, почему они возражают; они просто возражают в письменной форме, которую Пенс зачитывает вслух. Накануне сессии вице-президент Пенс заявил, что у него нет полномочий отклонять голоса коллегии выборщиков, назвав свою роль в совместном заседании Конгресса по подсчету бюллетеней «в значительной степени церемониальной». Всегда лояльный Пенс тоже отказал Трампу.

Майкл Пенс выступает на заседании Конгресса США. Фото: Getty Images

В письме Конгрессу, опубликованном после того, как президент Трамп призвал его в своей речи принять меры для отмены выборов, Пенс написал: «Моя обдуманная позиция состоит в том, что данная мной клятва поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса избирателей должны быть подсчитаны, а какие нет». Как пишет «Нью-Йорк Таймс», вице-президент сообщил о своей позиции Трампу еще в среду, президент привычно назвал публикацию «фальшивкой».

«Если Майк Пенс поступит правильно, мы победим на выборах», — сказал Трамп тысячам сторонников, собравшимся в парке Эллипс возле Белого дома, за час до начала подсчета голосов в Конгрессе.

«Все, что нужно сделать вице-президенту Пенсу, — это отправить результаты обратно в штаты для переаттестации, и я стану президентом, а вы самыми счастливыми людьми», — сказал Трамп. Он говорил 75 минут. «Майк Пенс должен будет пройти через это для нас, — сказал Трамп, — и если он этого не сделает, это будет печальный день для нашей страны». «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим.

Вы же не уступаете, когда речь идет о воровстве»,— сказал Трамп толпе сторонников, которые скандировали «США!» и размахивали антибайденовскими баннерами.

Трамп заявил, что Байден будет «нелегитимным» президентом.

Его речь стала детонатором последовавших событий, которые развивались параллельно: внутри и снаружи Капитолия. Помните, на теледебатах Трамп вместо того, чтобы осудить военизированную группировку «Гордые ребята», утверждающую превосходство белой расы, сказал: «Отойдите в сторону и будьте готовы». Так вот, в среду «Гордые ребята» были в Вашингтоне.

Попытки оспорить

Накануне свыше 100 республиканцев в Палате представителей заявили, что попытаются оспорить результаты выборов, и дюжина сенаторов от Республиканской партии обещала присоединиться к ним. Сенаторы Джош Хоули из Миссури и Тед Круз из Техаса требовали организовать десятидневный аудит итогов выборов в тех штатах, где, как утверждает Трамп, у него «украли победу». Любопытно, что лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл заявил, что «надо двигаться дальше», «слишком поздно» оспаривать итоги выборов. Если мы зачеркнем голосование избирателей, мы нанесем непоправимый ущерб государству, заявил Митч Макконнелл. Республиканская партия раскололась в этом вопросе, но «трамписты» исполнили задуманное, чем затянули утверждение в должности Байдена и Харрис.

Заседание Конгресса США. Фото: Getty Images

Первыми были оспорены итоги голосования в Аризоне. В соответствии с процедурой в этом случае общее заседание двух палат прерывается, они расходятся, чтобы заседать по отдельности. По правилам процедура обсуждения выборов в каждом штате может длиться максимум 2 часа, у каждого конгрессмена есть 5 минут для выступления, потом обе палаты голосуют по отдельности, принимая решение. Для отмены выборов нужно большинство в обеих палатах, что невозможно. У демократов большинство в Палате представителей, а на повторных выборах в штате Джорджия они, согласно сообщениям СМИ, выиграли еще два места (победили чернокожий проповедник Рафаэл Уорнок — первый афроамериканский сенатор из южного штата — и 33-летний журналист-расследователь, работавший в BBC, Джон Оссофф, ставший самым молодым сенатором США), получив таким образом контроль и над верхней палатой.

То есть объективно шансов у Трампа нет. Можно оттянуть, но не отменить окончательную победу Байдена, который должен 20 января принести присягу президента. События меж тем развивались стремительно.

Сторонники Трампа сносят ограждение вокруг Капитолия. Фото: Getty Images

Штурм

Пока в двух палатах обсуждали итоги выборов в Аризоне, после 22 часов по московскому времени весь мир облетели кадры, как сторонники 45-го президента прорвали баррикады полиции и проникли в главное здание Конгресса.

Это произошло вопреки закону, вопреки заявлениям многих республиканских политиков, вопреки позиции вице-президента и генерального прокурора.

Политические обозреватели в прямом эфире признавались: «Такого мы не видели».

Толпа движется ко входу в Капитолий. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Все национальные телеканалы, прервав регулярное вещание, вели прямые репортажи из столицы. Байден выступил с телеобращением через полтора часа после захвата Капитолия, назвав происходящее мятежом, а не протестом, поскольку его участники «угрожают безопасности выборных должностных лиц». Байден отметил, что события в Вашингтоне позорят США перед всем человечеством. Он призвал Трампа немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду Конгресса. «Слова президента имеют значение, каким бы хорошим или плохим он ни был. В лучшем случае слова президента могут вдохновить. В худшем случае они могут подстрекать», — отметил избранный президент. Почти через 2 часа после начала волнений Трамп разместил видеообращение в Twitter, в котором сказал, что «разделяет боль» протестующих и возмущение «сфальсифицированными» результатами выборов, но просит их разойтись по домам ради мира. Администрация соцсети запретила копирование этого твита и сопроводила его комментарием: «Утверждение о фальсификации выборов является спорным». В комментарии также говорится, что возможность поставить «лайк» под высказыванием президента тоже заблокирована, поскольку «оно может разжечь насилие». Позже Twitter и Facebook временно блокировали записи Трампа — соответственно на 12 и 24 часа.

Захват Капитолия. Фото: Getty Images

Многие республиканцы Конгресса осудили действия Трампа: сначала обращение к сторонникам на митинге, потом долгое молчание, когда те вломились в Капитолий и сражались с полицией, и, наконец, его двусмысленный призыв «разойтись ради мира», но одновременно высказанная уходящим президентом поддержка протеста. Ворвавшимся в Капитолий и сорвавшим утверждение итогов выборов может грозить 20 лет тюрьмы. В Конгрессе звучат голоса немедленно, не дожидаясь 20 января, отстранить Трампа от должности за подстрекательство к насилию и беспорядкам, например, в соответствии с 25-й поправкой («неспособность исполнять обязанности президента»).

Заседание двух палат решено возобновить в среду поздно вечером. Конгресс намерен довести процедуру до конца.