«Главное — взять паспорт, рюкзак и мозги»

Антону Кротову — 44. Он автор 58 книг о путешествиях, основатель «Академии вольных путешественников». Посетил автостопом 130 стран. Свою первую дальнюю поездку, вспоминает Антон, совершил на электричках в 1991 году: в 14 лет зайцем на перекладных добрался до Бологого из Москвы. Всего в тот год, еще школьником, он объехал 48 городов. Мы встречаемся с ним в Челябинске, куда он прибыл из экспедиции автостопом по Западной Африке.

Фото из личного архива Антона Кротова

Часть 1. Лайфхаки

— Антон, первая проблема практически любого путешественника, выбирающего автостоп, походы и прочий «дикий туризм», — страхи близких. Все отговаривают тебя ехать, ссылаясь на волнение. Как разрешить эту проблему? Как ты убедил своих родителей не бояться?

— Мои родители, как любые нормальные родители, — относятся к путешествиям с беспокойством. Но есть комплекс средств, которые я применяю в общении с ними, чтобы это беспокойство не переросло в панику:

я заранее готовлю своих родителей, сообщаю им, куда и когда собираюсь;

увеличиваю дальность своих путешествий постепенно;

регулярно звоню по телефону или по скайпу, присылаю письма и имейлы о том, где я нахожусь;

не попадаю во всякие неприятности;

приглашаю маму иногда посетить со мной некоторые регионы и страны мира, и мама иногда соглашается (а отец — нет).

Мавритания (2019). Из личного архива Антона Кротова

Родители стараются всегда знать и представлять, где я и что со мной. Поступайте с родителями вежливо: психологически готовьте их заранее, но так, чтобы они осознали неотвратимость вашего путешествия; начинайте с маленьких, однодневных путешествий; регулярно звоните и пишите родителям письма, эсэмэски, сообщения; не напивайтесь в дороге и не влипайте в неприятности; приобретите полный комплект книг по автостопу, чтобы ваши родители в ваше отсутствие отвлекались от беспокойства за вас, читая их.

Предупредите родителей, что мобильные телефоны работают не всегда и не везде. Отучайте их от «мобильной мании» непрерывно держать своих детей на коротком поводке — телефон время от времени выключайте.

И хотя перемещения с родителями обычно сложнее и дороже, чем самостоятельное передвижение (они обычно не поедут автостопом, и ночлег не в каждом помещении им удобен),

всем рекомендую хотя бы иногда предлагать и родителям какую-нибудь поездку. Тогда им будет понятнее ваше увлечение.

— Ты говоришь, что «не попадаешь в неприятности». Но разве тут нет элемента случайности? Повезет — не повезет…

— На самом деле опасности подстерегают повсюду, даже дома. Жены убивают мужей, а мужья — жен. Люди гибнут в ДТП. Наша задача в путешествии — снизить риски осторожным поведением. Есть универсальные правила поведения для автостопщика.

Во-первых, в путешествии нельзя пьянствовать и категорически не нужно садиться к пьяным в машину. Треть проблем в России происходит от пьянства.

Во-вторых, в дорогу нужно брать одежду со светоотражающими полосами — для темного времени суток.

Женщинам лучше носить закрытую одежду. Не нужно флиртовать с водителями. Если водитель сам начинает вести откровенные разговоры, попытайтесь перевести тему или покиньте автомобиль. Предлог, чтобы выйти, можно найти любой: решили изменить маршрут, внезапно ухудшилось самочувствие, приступ тошноты.

Не берите с собой дорогих вещей. Если у вас из кармана торчит кошелек, вас с большой вероятностью ограбят.

Кавказ (2019). Из личного архива Антона Кротова

— Что нужно обязательно взять с собой в дорогу?

— Среди наиболее полезных вещей — мозги, паспорт и рюкзак. Лично я, вообще говоря, барахольщик, и с каждым годом таскаю с собой все больше вещей: большую кружку или котелок, довольно много географических карт, свои книги и иные бумаги, паспорт, фотоаппарат, спальник, иногда палатку, запасную одежду, кипятильник, ложку, «торпеду» — пластиковую бутылку для воды (в жаркое время) или для крупы (в холодный период)...

Если вы отправляетесь в дальний путь, на пару месяцев или более, то можете особо не беспокоиться о комплектности вещей. Ненужное все равно потеряете, подарите или выбросите, а если какая-то вещь на вашем маршруте реально нужна, то вы ее купите, найдете или получите в подарок. И через два-три месяца в вашем рюкзаке будет идеальный комплект вещей, отобранный естественным путем.

— А оружие для самообороны?

— Никогда. Оно и не требуется. Лучшее оружие — правильное поведение.

— Что нужно, чтобы тебя подобрали попутчиком?

— Тут все просто: ты должен быть ярко, аккуратно, опрятно одет. Тебя должно быть видно издалека.

Часть 2. Путевые заметки

Из личного архива Антона Кротова

— Первое путешествие ты совершил на электричках в 91-м. Что изменилось в путешествиях электричками с того времени?

— Могу сказать, что дорога перекладными от Москвы до Бологого точно не изменилась. Как и 30 лет назад: сначала до Твери два с половиной часа, потом до Бологого три. Даже расписание за 30 лет не поменялось. Электричек разве что стало меньше, да и зайцем проехать уже не выйдет: контролеры всюду. Раньше они смотрели на безбилетных сквозь пальцы, а сейчас, видимо, более строгие инструкции ввели.

В 90-е в электричках было больше коробейников. У больших городов ходили всегда. Под Москвой — нескончаемым потоком. Продавали мороженое, батарейки, книги, газеты. Сейчас ассортимент стал хуже — книг почти не продают. В глухомани так и вовсе коробейники исчезли. Тут зависимость такая: чем меньше электричек, тем меньше продавцов.

Вообще сейчас ездить на электричках совсем невыгодно.

Билеты дорогие, а без билета не проедешь. Дальние путешествия «на собаках» — от Москвы до Владивостока — и вовсе в голову не придут. Некомфортно. Месяц в пути и 60 пересадок. Часто придется ночевать на вокзалах. Честное слово, это может захотеть только очень странный человек.

Хотя для более коротких маршрутов электрички вполне приемлемы.

— Куда вообще поехать по России «дикарем»?

— Начну с того, что в России «вольных путешественников», автостопщиков, берут в попутчики охотнее, чем в Европе или Америке. А в Африке и в Азии — еще охотнее, чем у нас.

Причем в России охотнее всего тебя возьмут попутчиком на Кавказе — в Чечне и Дагестане. Чечня и Дагестан — самые гостеприимные регионы в нашей стране. Ты приезжаешь в деревню, ставишь рюкзак, и тебя уже зовут в гости, накрывают стол, предлагают ночлег. Причем — по мировому опыту — это гостеприимство никак не зависит от европеизации региона. Негостеприимных азиатских регионов полно. Например, в Китае вас очень редко будут приглашать в гости. А у нас на Кавказе — часто. А в Таджикистане — еще чаще.

Россия (2020). Из личного архива Антона Кротова

Что до маршрутов — ну, велика страна. Если нужны тропики и острова — Приморский край. Если горы и вулканы — Камчатка. Нужно сочетание моря и тундры — Кольский полуостров. Если хочется недорого и пешком — множество маршрутов на Урале.

— Насколько вообще в путешествии нужны деньги? Сколько с собой брать?

— Сразу скажу: специально выезжать из дома без денег, надеясь, что водители либо попутчики накормят, оденут и спонсируют, конечно же, нехорошо.

Ваши расходы в путешествии будут равны вашим расходам дома. Если вы в быту привыкли тратить, например, 200 рублей в день, то столько же будете тратить и в поездке. У нас в Африке уходило в первую поездку (1999 год) примерно по 70 долларов в месяц на человека; во вторую поездку (2000-й) — по 100 долларов; в третьем африканском путешествии (2003-й) у меня улетало уже по 250 долларов в месяц — столько же, как правило, я тратил и дома в России. В 2020 году мои расходы в дороге еще подросли и в поездке в Африку достигли 300 долларов в месяц (плюс расходы на визы).

Известный путешественник Владимир Петрович Несин, который прошел более чем по 140 странам мира пешком, много лет тратил на жизнь, по его словам, 1 доллар в день плюс расходы на визы. Позже он увеличил свой расход до 2 долларов, стал тратить первый доллар на еду, а второй — на интернет. Украинские путешественники Богдан Мисюренко и Аня Думанская из Хмельницкого несколько лет обходились в поездках и меньшей суммой — 1 долларом на двоих в день (плюс расходы на визы). Конечно, спать при этом нужно только бесплатно, ездить между городами автостопом, а еду не покупать в столовых по десятикратной цене, а готовить самому. Овсяная, рисовая или гречневая диета, чай и сахар (кипяток добывается бесплатно при помощи кипятильника или дров) позволяют прожить на указанные деньги даже в дорогих странах Запада.

Владимир Несин. Фото: facebook.com

— Ты упомянул о своих африканских путешествиях. Все знают об Африке только одно: там тотальная бедность. Почему?

— Главное — клановость. Я спрашивал у одного мужика в Мавритании (он 25 лет жил в России и столько же у себя на родине), чем отличается жизнь в наших странах? Он ответил, что в России, чтобы решить вопрос, нужно, чтобы в системе был знакомый, а в Африке — всего лишь родственник. Все тащат своих везде, а семьи — очень большие: в среднем 8 детей у женщины, 64 внука. И вот наверху оказывается какой-нибудь начальник. Даже, может быть, толковый. Но он притаскивает во властные структуры своих родственников, а те — своих. Так принято.

И они все очень долго сидят у власти. Президент Экваториальной Гвинеи с 1979 года правит — 41 год! Президент Камеруна — с 1982 года, президент Уганды — с 1986 года.

В Того еще хуже: 40 лет правил мужик по фамилии Гнассингбе, затем он неожиданно-долгожданно умер и новым президентом стал его сын, другой Гнассингбе. Голосуй за Гнассингбе — не ошибешься! Одна и та же фамилия 50 лет, и у каждого Гнассингбе есть свои родственники — надо их как-то всех пристроить. Если твой дядя генерал, то твое будущее обеспечено, тебе не надо ничего знать и уметь. И так устроена вся Африка.

Вторая африканская проблема — нарисованные колонизаторами по линейке границы. Кругом разделенные народы. Многие страны не имеют выхода к морю, в результате каждая печенюшка, которая приходит из Парижа, прибывает в эти страны по тройной цене, потому что по дороге каждый мент получил по копейке с фуры. А транспортирующийся из Мали в Париж хлопок, напротив, становится дешевле, потому что опять менты получают копейку. В итоге импортные товары из-за коррупции дорожают, а экспортные — дешевеют.

Сенегал (2020). Из личного архива Антона Кротова

Третья причина отсталости — безграмотность. Люди не понимают, что вообще в жизни происходит, не знают букв, не могут получить доступ к информации. Совсем немногие имеют желание учиться и образовываться. В принципе, у нас точно так же, но в России хотя бы загнали людей в школы и научили писать и читать, а там нет.

Четвертая причина — проблемы с водой. Вода глубоко, и с каждым годом она становится все дальше. Много сил уходит только на то, чтобы добыть воду.

Пятая причина — отток мозгов. Активные молодые люди тысячами идут пешком в Ливию, чтобы сесть на лодки и уплыть в Европу. Умы и руки покидают континент.

— Куда точно не надо ехать «дикому» путешественнику?

— Туда, куда едут все. Туристам отведены в мире специальные гетто, резервации, где из них выколачивают деньги. В странах, где водятся туристы, их специально сгоняют в гетто. В Индии — на Гоа, в Турции — в Анталию, в Таиланде — в Паттайю и Пхукет, в Египте — в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Там все сделано в пять раз дороже, там сидят «белые» и с них выдувают деньги.

Когда вы путешествуете по «нормальному миру», вы отдаляетесь от этих резерваций. Если вы путешествуете по бедной стране, питайтесь там, куда стоят очереди: там будет лучше и дешевле. А если страна дорогая, то лучше готовить самому — там же, где ночуешь.