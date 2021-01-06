Залечь на дно в Ханчжоу

Один из самых известных китайских предпринимателей, основатель Alibaba Group Джек Ма с конца октября не появлялся на публике, заметили СМИ. До недавнего времени бизнесмен и член Коммунистической партии считался в КНР образцом для подражания, его ценили за вклад в цифровую экономику, однако в октябре он выступил на финансовом форуме в Шанхае и раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию. «Мы не можем использовать вчерашние методы для регулирования будущего», — заявил он. Ма добавил, что рамки Базельских соглашений (документы Базельского комитета по банковскому надзору, устанавливающие жесткие стандарты финансового регулирования и управления рисками. — Ред.) ограничивают возможности для молодежи и развивающихся стран и назвал политиков «клубом пожилых людей».

После этого у «дочки» Alibaba, управляющей крупнейшей цифровой платежной системой Китая Alipay, — Ant Group — начались проблемы. Уже в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group на сумму свыше 34 миллиардов долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. Помимо этого, в декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Справка «Новой» 56-летний бывший учитель английского языка Джек Ма основал Alibaba Group в 1999 году. Стартап объединял оптовых покупателей и продавцов, но со временем превратился в быстрорастущую технологическую империю. Сегодня годовой объем продаж Alibaba превышает 86 млрд долларов. Успех компании в электронной торговле также способствовал развитию платежного приложения Alipay, которое легло в основу Ant Group, контролируемой Ма. В сентябре 2019 года предприниматель ушел с поста руководителя Alibaba и сосредоточился на благотворительности и путешествиях по миру для продвижения образования и предпринимательства. При этом он остался одним из ключевых лиц в компании.

Вице-председатель Центрального банка Китая Пан Гуншэн сказал, что корпоративное управление Ant Group было «ненадежным», и приказал компании «вернуться к истокам», то есть снова стать поставщиком платежных услуг. Представитель ЦБ вызвал представителей Ant на встречу с регулирующими органами в Пекине и заявил, что компания должна «исправлять незаконную финансовую деятельность по кредитованию, страхованию и управлению активами». При этом, по мнению аналитиков, подразделения Ant, предлагающие эти услуги, являются наиболее быстрорастущими и прибыльными.

Источники The Wall Street Journal утверждали, что Ма предлагал властям Китая любой из активов Ant Group, стремясь улучшить отношения с ними. В самой компании детали встречи не подтвердили и не опровергли, так как она была конфиденциальной.

Фото: Getty Images

1 января газета The Financial Times сообщила, что Ма не появился на съемках последнего эпизода собственного шоу Africaʼs Business Heroes. Его фотографии также были удалены со страницы членов жюри на сайте, предпринимателя не было и в проморолике. Представитель Alibaba сообщил агентству Taiwan News, что Ма не смог присутствовать на финале из-за «неурядиц в расписании». При этом 19 августа прошлого года Ма в своем твиттере поздравлял 20 финалистов шоу и писал: «Не могу дождаться встречи с ними!».

Источник CNBC утверждает, что Ма, предположительно, «залег на дно». Ведущий Дэвид Фабер уточнил, что предприниматель, скорее всего, находится в Ханчжоу, в штаб-квартире Alibaba, и целенаправленно скрывается там. Версии, что Ма просто «залег на дно», придерживается и председатель пекинской технологической консалтинговой компании BDA China Дункан Кларк: «Это довольно уникальная ситуация, больше связанная с огромным масштабом Ant и чувствительностью в отношении финансового регулирования».

Источник Bloomberg, знакомый с вопросом, заявил, что власти Китая рекомендовали Ма не покидать страну.

Конфликт с властями Китая лишил Ма более 10 млрд долларов. Согласно Bloomberg Billionaires Index, его состояние на данный момент — 51,5 млрд долларов, и он все равно остается одним из самых богатых людей Китая. Однако угрозу для Alipay представляет не только конфликт с властями родной страны Ма. Президент США Дональд Трамп 5 января, в конце своего срока на посту, запретил восемь китайских платежных приложений, в том числе и Alipay. Указ вступит в силу через 45 дней.

