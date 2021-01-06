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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
«Центральный вайб». Россияне работают за еду
Предприниматель Дмитрий Потапенко в гостях у Кирилла Мартынова
«Новая газета»редакция
Цены на базовые продукты питания постоянно растут: сахар, например, подорожал за год на 70%. Люди не могут больше поддерживать привычный уровень потребления и переходят на более дешевый рацион. Государство в свою очередь уверено, что остановить инфляцию можно советскими методами: запретив увеличивать цены.
Кто зарабатывает на продуктах, сколько денег россияне тратят на еду и при чем тут «продуктовые антисанкции и импортозамещение»? Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с предпринимателем Дмитрием Потапенко о наценках в торговых сетях и государстве, которое хочет вернуть нас в эпоху советской торговли.
«Центральный вайб » — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Константин Скляров
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
P.S.
Редакция благодарит наших друзей из винного бара «Сова и Медведь» (Покровка, 6) за помощь в организации съемки.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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