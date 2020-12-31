Мужепчус. Новогодняя пьеса

Действующие лица

Верховные существа: Дед Мороз, Мужепчус, Игуана.

Мироощущения: Кубик, Шарик.

Основополагающие сущности: Мох, Поток.

Волшебные силы: Гутенабен, Взмуть, Святобес.

Клоны.

Антитело.

Вакцина «Путник V».

Смертность.

Приглашенные гости из дружественных и освобожденных сказочных стран: Харасса, Митту, Диджитал, Рисайкл, Эрдоган.

Люди: юрист, жена юриста, Сйабуч, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров.

Первое действие

Сцена 1: сомнения, слухи, информационные вбросы, создание атмосферы волшебства



Зал Кремлевского дворца съездов в праздничном убранстве. Часть зала занимает пышная елка, украшенная сколковскими игрушками. Это небольшие предметы разнообразной формы и непонятного назначения. Они в основном раскачиваются на нитках, иногда возмущаются, иногда свистят, то есть, как и положено в сказке, осознают свое особое положение. В зале — празднично одетые россияне. Все они — дети. Занавес поднимается. На сцену выходит Мужепчус. Это мужчина с усами пшеничного цвета. Он одет в коричневые угги и красные тренировочные штаны с двумя белыми полосками. На плече Мужепчуса сидит Игуана.

Мужепчус. Добрый вечер, коллеги. Спасибо, что собрались. Я, как вы знаете, Снегурочка, официальный представитель Деда Мороза. Сегодня со мной Игуана, она помогает создать атмосферу доверия к празднику, который никому не удастся ни испортить, ни, разумеется, остановить. Пожалуйста, ваши вопросы.

В зале оживление, дети тянут руки. Все хотят узнать, где Дедушка Мороз. Вопросы сопровождаются просьбами о подарках и жалобами на сложные обстоятельства уходящего года.

Мужепчус. Коллеги, что касается слухов. Мы в сказочной стране ознакомились с очередным информационным вбросом о том, что Дедушка Мороз якобы заражен коронавирусной инфекцией нового типа и находится в сказочном госпитале на сказочной вентиляции легких. Отвечая на эти выпады, хочется сказать: это совершенная чушь, которую мы не комментируем. Ситуация сегодня стабильно праздничная. Дед Мороз появится, как только в этом будет необходимость. А мы с вами будем все же следовать повестке. Сегодня у нас торжественная новогодняя елка в Кремле, а это всегда явное приключение и исполнение тайных желаний. Давайте над этим и работать. Предлагаю пригласить на сцену тех, кто всегда создает у нас в сказочной стране атмосферу волшебства. Встречайте: Кубик! И Шарик!

Дети (хором). Ку-бик! Ша-рик!

Новый 1972 год в Москве. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Сцена 2: конфликт мировоззрений, драка, прорывные технологии



С разных сторон сцены появляются Кубик и Шарик. Они сходятся на середине. Кубик и Шарик наглядно представляют различные мировоззренческие подходы к сказочному положению дел. Номер Кубика и Шарика построен на необычном и ярком движении под танцевальную музыку, которое тем не менее ведет к эмоциональному выгоранию и ощущению неизбежной катастрофы.

Кубик (встает на угол и подпрыгивает). Ну что. Мы, конечно, все тут доигрались. Даже национальную трагедию этот режим пытается выдать за праздник. Вы заметили, как ловко пытаются скрыть от нас истину? Как отводят глаза в сторону? Мало им манипуляций со статистикой, мало того, что этот вечный Дед Мороз теперь вообще скрывается, чтобы не брать на себя ответственность за страдания детей, так мы теперь еще и стали заложниками всей этой ситуации с коронавирусом. Вот и вся сказка: Новый год больше не наступит и мы подохнем в этом проклятом зале! Бежать некуда!

Шарик (катается вокруг). Началось! Чего ты бесишься? Чего тебе надо от нашей сказочной страны? Такие, как ты, просто не готовы отправиться в полный неожиданностей Новый год. Вы — позорные трусы. Вы несете в себе пораженческую демагогию людей, которые не верят в волшебство, власть таинства и таинство власти. Посмотри вокруг: у детей праздник, оливье, надежды на лучшее. Всем уютно в этом зале, кроме тебя. А ты портишь всем настроение и жизнь.

Кубик. Катись ты, продажное шарообразное.

Шарик. Раздутый бессмысленный квадрат! Встал и вышел вон!

Кубик. Круглый дурак.

Шарик. Уголовник!

Кубик и Шарик бросаются друг на друга. Начинается драка. Это тоже красивый и зрелищный номер. Поединок мировоззрений останавливает Мужепчус.

Мужепчус. Коллеги, коллеги! Не следует впадать в эскалацию. Это нерезистентно. Мы должны помнить, что мы представители волшебства, а значит, не прекращаем верить в чудеса, точки роста и прорывные технологии. Хватит горевать и раскачивать лес. Нас ждет невероятное приключение. Нам необходимо найти волшебную прорывную вакцину «Путник V», которая спасает не только от коронавируса, но и, главное, от сомнений в чудесах. Благодаря «Путнику V» мы навсегда останемся в сказке, а вот некоторые партнеры так и будут брести в неизвестном направлении. Конечно, дорога к источнику вакцины полна сложностей и неожиданных встреч. Но мы ведь для того и живем, так ведь, коллеги?

Зал одобрительно гудит. Кубик, Шарик, Игуана и Мужепчус отправляются в путь. Кубик едет на Шарике, потом они меняются местами — Шарик едет на Кубике.

1968 год, на советской фабрике елочных украшений. Фото: Галина Киселева / РИА Новости

Сцена 3: сказочная страна во тьме, утрата ориентиров, выход в правовое поле



Как только компания начинает свой путь, сцена погружается в непроглядную тьму. Звучит тревожная музыка. Слышны лишь отдельные реплики. Выясняется, что на сцене внезапно появились новые герои. Это основополагающие сущности сказочной страны — Мох и Поток. Из объяснений с ними становится понятно, что с неба куда-то исчезли Луна и все звезды, нет света, а значит и его сторон. Мху теперь непонятно, с какой стороны деревьев расти, а Поток не знает, куда ему течь, поскольку он всегда был Северным, а теперь в связи с утратой Полярной звезды все ориентиры утеряны. Кубик и Шарик начинают громко спорить. Кубик утверждает, что звезды не исчезли, а украдены, Шарик обвиняет во всем врагов сказочной страны, которые спят и видят, как бы ослабить ее волшебную силу. Мох и Поток спорят, ждать ли им вместе с детьми рассвета новой эры в следующем историческом цикле. Начинается драка. Ситуацию вновь спасает Мужепчус.

Мужепчус. Коллеги! Призываю вас взять себя в руки. Мы здесь не в игрушки играем, а решаем задачи сказочной важности. Те, кто это сделали, обязательно ответят по закону. Это проявление слабости однополярного мира, который хочет всех держать во тьме. Но у нас, к счастью, есть свой свет. Это свет законотворчества. И чтобы он всегда светил нам, важно оставаться в правильном поле. Что это за поле, дети?

Дети. Электромагнитное!

Мужепчус. Холодно.

Дети. Куликово!

Мужепчус. Теплее!

Дети. Русское!

Мужепчус. Близко!

Игуана. Правовое!

Мужепчус. Браво, Рита!

Сцену озаряет неяркий, робкий свет. Это свет законотворчества. Видно, что вся компания стоит в правовом поле. На нем колышется ковыль с Куликова поля.

Сцена 4: свет законотворчества, пиво, кокаин, клоны, Гутенабен, Взмуть, антракт



Свет законотворчества постепенно становится ярче. Мы видим, что он исходит от пива — светлого и темного. Пиво пенится и кружится в танце. Сорта пива как бы символизируют противоположность и единство взглядов на сказочные процессы. Вместе с пивом оживает музыка и рассеивается тьма. Мы видим горы, водопады и трибуну. На трибуне полуобнаженные модели курят траву и нюхают кокаин. Вокруг трибуны — гости торжества законности и правопорядка, ветераны волшебных войск и важные друзья из освобожденных сказочных стран: Харасса, Митту, Диджитал, Рисайкл и Эрдоган. Наконец свет становится ослепительным, а музыка достигает пика — начинается парад сказочных достижений. Это центральный номер волшебного праздника. Он очень зрелищный и проникнут ощущением новогоднего чуда. Парад открывают фрязинские клоны, полученные методом соматического клонирования в институте им. сказочного академика Л. Эрнста. В клонах предустановлено сказочное программное обеспечение — браузер «Снежинка» и огнемет «Рассвет», это делает клонов жизнеспособными. Клонов сменяют несомненные преимущества — это подлинные чудеса сказочной страны. Фонарик отоларинголога. Красный клей. Умные ножницы для формирования кроны. Летающие поздравительные бабочки. Тигровый пластырь телесного цвета. Натуральная крымская антимоль. Прыгающая лампа. Свистящий поясной ремень с тайным карманом. Клей от бессонницы. Процессию завершают новогодние олени, которые тянут гаубицу Д-30, состоящую на вооружении Петропавловской крепости. Вместе с гаубицей на сцену выходят волшебные силы: Гутенабен, Взмуть и Святобес. Последними являются загадочный человек Сйабуч и министр иностранных дел Лавров.

Игуана. Салют!

Занавес медленно опускается.

АНТРАКТ

В зале зажигается свет, но в фойе никого не выпускают: выходы блокируют сотрудники Росгвардии. По рядам проходят клоуны в форме судебных приставов и судебные приставы в костюмах клоунов. Они выписывают детям штрафы за нарушение самоизоляции, распространение порнографии, нарушение проведения массовых мероприятий, проверяют всех на экстремизм и выдают предписания явиться вместе с родителями в Следственный комитет РФ. Звучат куранты, призывающие к началу второго действия.

Второе действие

Сцена 1: Смертность



Перед еще не поднятым занавесом стоит пожилая опрятная женщина интеллигентного вида с гранатовой брошью. Она робко выходит на авансцену — ее лицо выражает неуверенность и испуг. Это Смертность.

Смертность. Дорогие ребята. Надо же, сколько вас тут. Дай бог вам здоровья. Я извиняюсь за беспокойство, но войдите в положение. Дело в том, что у меня заблокировали социальную карту и теперь это целая проблема…

Из-за занавеса выходит Мужепчус.

Мужепчус. Прошу прощения, коллега. Вы что тут делаете? Кто вы?

Смертность (с испугом). Простите. Я — Смертность. Но понимаете, вы только не пугайтесь. Тут вот что. Такая, получается, проблема. Самоизоляция же. У меня заблокировали карту… И я даже до вокзала… А мне ведь ехать… Вот до Пензы хотя бы… Я хотела у ребят… Раз уж… А Деду Морозу я могу позвонить? Или он мне?

Мужепчус. Вы не волнуйтесь. Телефон мы ваш найдем в случае чего. Но вам надо оставаться дома, вы в категории 65+. Это просто опасно и безответственно. Ребята, попросим Смертность уйти.

Дети хором кричат «Смертность, уходи!». Смертность выводят из зала.

Вид на Спасскую башню Московского Кремля в новогоднюю ночь. Фото 1961 года. И. Арефьев / РИА Новости

Сцена 2: Антитело, применение волшебных сил, дебилы



Свет в зале гаснет, звучит таинственная музыка. Занавес поднимается. На сцене те же участники представления, которым закончилось первое действие, включая пиво, однако теперь сцена изменилась. Вся сказочная компания стоит на краю правового поля у непонятного объекта. Он переливается в воздухе, напоминая гигантское прозрачное пламя. Это Антитело. По рядам прокатывается волнение.

Мужепчус. Коллеги, спокойнее. Не надо риторической драматизации. Обыкновенное Антитело. Мы в курсе, что их у нас распространяют. Знаем, кто и с какой целью. Но дело в том, что нам надо пройти к источнику вакцины. Как нам быть? Что подсказывает нам мироощущение?

Кубик. Замечаете, как вы трусливы? Как всегда, ждете ответа от других! Потому что вам мироощущение подсказывает только одно: попросить Главсказнадзор заблокировать или разблокировать. Но это так в современном мире не работает. Давайте разместим петицию на change.org. Как только она соберет 200 тысяч голосов, Антитело само исчезнет.

Шарик (отпихивая Кубик, Антителу). Пшло вон! А у-ка встало и ушло отсюда!

Ничего не происходит. Шарик начинает лаять и кидаться на Антитело. Вспышка, треск, Шарик с воем откатывается назад и жмется к ногам Мужепчуса.

Мужепчус. Явно требуются более субстантивные меры. Может, мы и не способны ни к чему, зато мы можем все, потому что у нас есть волшебные силы. Призовем же их на помощь.

Выходят Гутенабен, Святобес и Взмуть. В зале — гром аплодисментов.

Гутенабен (обращается к Антителу под жесткий бит).

Окей, м-м, это дисс (из), я залетаю (хэй),

На асфальте кровь (пау), на весах любовь (хм),

Слышь, bitch, яу-яу, я хочу туда (рё),

Где мы никогда (му), где нас никого (гы),

Не тупи (ы-ы), не ходи мимо кассы (не ссы), Завязывай с понтами — ты мне должен за мемасы!

Зал вскакивает с мест от восторга. Аплодисменты. Антитело не реагирует. К нему выходит Святобес.

Святобес. Ребятки. Родные мои. Вы посмотрите, как настойчиво. Как по капле. Вдалбливается в сознание нашего человека ощущение вины. За все. Как его ежесекундно отравляет вот это вот ощущение своей никчемности, униженности. Посмотрите, как безостановочно, денно и нощно нас пытаются убедить, что мы намного меньше, чем себе кажемся. Мы каждый день стоим не перед чистым и ровным зеркалом, а перед таким вот Антителом, кривым отражением нашего собственного величия, которое хочет, чтобы мы страдали и чувствовали себя, простите, беспомощными идиотами. Может быть, его сделали американцы. Может, китайцы по заказу американцев. Снимаю шляпу! Но. Хочется спросить: а мы-то где? Мы-то. Где?! Где наши руки, воображение, талант? Ну неужели мы — народ с такой историей, потомки Андрея Рублева, Пушкина, Глинки — не можем сотворить свое собственное, русское Тело. Чтобы оно пропускало всех, кто не против. Кто не Анти. Кто пришел к нам с добрыми намерениями и чистым сердцем. С молитвой на устах. Давайте подумаем об этом как можно скорее, пока не поздно. Пока мы не исчезли с лица Земли, сдавшись проклятому…

Плачет, хватается за сердце, падает. Звучит романс «Мохнатый шмель». Гром аплодисментов. К Антителу выходит Взмуть.

Взмуть. Я хочу предупредить сразу. Я буду задавать тебе стыдные и неудобные вопросы. Вот честно. Я не разбираюсь в том, что ты делаешь, вообще. Ты круто выглядишь, у тебя наверняка куча активностей в соцсетях, но я не понимаю, зачем ты здесь. Да? Ты просто висишь в воздухе и переливаешься. Сколько денежки приносит твоя работа? А если бы тебе четыре года назад об этом рассказали, ты бы как к этому отнеслось? Знаешь, у меня был один влиятельный друг, он имплантировал себе рога. Так вот: а у тебя есть влиятельные друзья? Или ты любишь куннилингус?

Антитело не реагирует и не отвечает на вопросы Взмутя.

Взмуть. Да оно просто не понимает человеческого языка. Я ухожу на рекламную паузу.

Уходит на рекламную паузу. К Антителу выходит министр иностранных дел Российской Федерации — Сергей Викторович Лавров.

Сергей Викторович Лавров. Дебилы, *****!

Антитело воет, трясется, распадается на части и исчезает.

Сцена 3: юрист, жена юриста, Сйабуч, выстрел из гаубицы Д-30



Из распавшегося Антитела навстречу участникам праздника выходят мужчина и женщина. Это юрист и его жена. Он — загорелый мужчина приятной наружности с голубыми глазами. Она — загорелая шатенка с сумкой «Биркин». Оба говорят и двигаются чрезвычайно уверенно.

Юрист. Привет, дети и взрослые! Теперь все будет иначе. Не как хотели они, а как хотим мы все! Мы, кого обманывали годами! Чьи деньги прятала в карман эта сказочно завравшаяся власть!

Мужепчус. Коллеги, одну минуту. А вы кто такие?

Юрист. А вы не видите? Я — Дед Мороз.

Жена Юриста. А я — Снегурочка.

Мужепчус. Это какой-то абсурд. Вы даже не похожи на Деда Мороза. У Деда Мороза — борода. И посох.

Юрист. Вы в каком веке живете? Хватит впаривать нам румяных дедов с подарками, которые придут и сделают все за вас. Слишком долго мы так жили. И вот результат. Снегурочка — зажравшийся, самодовольный, безнравственный усатый негодяй…

Мужепчус. Коллеги, я прошу все же проявлять уважение к сказке и ее законам. В сказках возможны любые чудеса и перевоплощения, на то она и сказка. Но есть одно эвентуальное правило: все в сказке должны иметь имена, даже злодеи. А ваших имен мы даже и не знаем, значит, вас не существует. Дети, поднимите руки, кто не видит юриста и его жену?

Юрист. Ребят, не поднимайте руки. Не унижайте себя. Это не умное голосование. Мы все знаем, что мы существуем, — с кем же еще тогда разговаривала бы усатая Снегурочка? Вы поймите, проблема не в том, как проходит этот праздник, не в том, как устроена эта сказка. Проблема в том, что на это представление вообще не надо ходить, понимаете? Сила усатых Снегурочек в том, что вы просто слушаете, что они говорят, и смотрите на то, что делают. Не делайте этого, ребята. Иначе будете как Сйабуч — вон он стоит, всеми забытый, никому не нужный. А ведь раньше был любимцем Деда Мороза, верил в сказочную страну, менял ее к лучшему. И кто он сейчас, что он может?

Сйабуч (выходит из-за гаубицы Д-30). Я могу стрелять из гаубицы!

Стреляет из гаубицы.

Представление во дворце пионеров, 1971 год, СССР. Фото: Марк Ганкин / РИА Новости

Сцена 4: вакцина «Путник V», Дед Мороз, излечение юриста, спасение сказочной страны, подарки



Гаубица изрыгает пламя и гром. От выстрела из земли начинает бить огромный, сверкающий фонтан вакцины в виде римской цифры пять. В эту же минуту начинают бить кремлевские куранты. Из проема между струями фонтана вакцины выходит настоящий Дед Мороз — в шапке, с бородой и посохом.

Все. Дед Мороз!

Кубик. Сам? Потрясающе!

Шарик. Воу-у-у-у!

Дед Мороз не спеша подходит к авансцене.

Дед Мороз: Дорогие друзья! Сегодня мы, новый год подряд, вместе спасли нашу сказочную страну. Благодаря вам, вашей поддержке, благодаря неустанной работе, которую ведут сотрудники наших сказочных ведомств, мы живем и будем жить в процветающей сказочной стране, которую не смогли сломить наши враги ни 70, ни 300, ни 500 лет назад. Проведенная сегодня праздничная спецоперация помогла выявить и показать всем нам всю эту шелуху, плесень, все эти пропитанные ядом грибы, которые пытаются расти на благодатной почве наших успехов. После небольшого дождя трудностей они лезут изо всех щелей, всех нас пытаются перессорить, мечтают разрушить то, что было построено с таким трудом. Этого не будет никогда, уверяю вас! Как раз в эту минуту за сценой приземлился санитарный самолет из Омска… Стараниями наших замечательных врачей эти поганки скоро лишатся своего яда и станут сильными, уверенными в себе грибами, живущими по законам чуда, а не по понятиям дремучего леса. С Новым годом! С новым счастьем! И телефон старушки, которая приходила, найдите-ка мне поскорей. Есть тут кто-нибудь из Фантастической сказочной безопасности?

Мужепчус. Коллеги, будем завершать встречу. Последний вопрос.

Мальчик в синих трусах. А вы не врете?

Дед Мороз. Хотели бы соврать — соврали.

Дед Мороз трижды бьет посохом о землю. Ему отвечает мелодичный звон курантов. Воздух наполняют тысячи светлячков из праздничного исторического набора «Пересвет и Челубей». Начинается праздничный хоровод. В нем участвуют все действующие лица — все кружатся в танце. На сцену выводят счастливую Смертность — Дед Мороз разблокировал ее социальную карту. К хороводу примыкают только что вернувшиеся из Омска юрист и его жена — теперь это веселые, благородные грибы. Из земли бьет вакцина «Путник V». Мужепчус и Игуана раздают детям печенье с сюрпризом — внутри приглашение на повторную вакцинацию от COVID-19 через 21 день.

Наступает новый, 2021 год.