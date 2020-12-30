Сказка на карантине

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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Общество625
Мультимедиа «Новой» Новая газета
625
Такой тихой в канун главных праздников года Рига не была, пожалуй, никогда. Из-за карантинных мер город непривычно безлюден. Специальный корреспондент «Новой» Мария Епифанова прогулялась по пустым улицам латвийской столицы, поговорила с редкими прохожими об их планах на Новый год и рассказала о главных рождественских достопримечательностях города.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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