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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Сказка на карантине

Рига встречает праздники без туристов

Общество625

625
 

Автор: Мария Епифанова, монтаж: Глеб Шульц, редактор: Анна Пиндюрина

Такой тихой в канун главных праздников года Рига не была, пожалуй, никогда. Из-за карантинных мер город непривычно безлюден. Специальный корреспондент «Новой» Мария Епифанова прогулялась по пустым улицам латвийской столицы, поговорила с редкими прохожими об их планах на Новый год и рассказала о главных рождественских достопримечательностях города.

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Теги:
карантин, рождество, рига

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