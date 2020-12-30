Атака «спящей ячейки»?

Братья Темурзиевы. Фото из личного архива

28 декабря в центре Грозного на сотрудника и стажера патрульно-постовой службы совершили нападение вооруженные ножами уроженцы Ингушетии, братья-близнецы 2002 года рождения — Хасан и Хусен Темурзиевы (так по паспорту).

Стажер, сын погибшего сотрудника ОВД по Старопромысловскому району, погиб. Второй штатный сотрудник ППС тяжело ранен. У обоих ножевые ранения.

Нападавшие были застрелены прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии.

В телефоне одного из нападавших следователи обнаружили фото, на котором оба Темурзиевых стоят на фоне черного флага с белой надписью на арабском языке. Оба брата держат в руках ножи.

Кадры после нападения на полицейских в Грозном. Скриншот

Судя по реакции сотрудников МВД по ЧР, а также по информации источников, близких к следствию, это нападение в Грозном действительно можно трактовать как акт терроризма, совершенный активированной «спящей ячейкой» запрещенного в России «Исламского государства».

Братья Темурзиевы переехали с родителями в Чечню несколько лет назад, учились и работали в Грозном. На учете в полиции они не стояли, в оперативную разработку не попадали. Это, собственно говоря, и не удивительно, так как уровень оперативной работы чеченских правоохранительных органов исключительно низок. Именно этот фактор становится главной причиной гибели чеченских правоохранителей.

Нападение Темурзиевых стало вторым за этот год в Чечне, в котором были убиты полицейские.

Первое произошло в октябре этого года, когда трое сотрудников транспортной полиции (двое штатных и один стажер) нагрянули по наводке местных жителей в частный дом в Октябрьском районе Грозного. Они рассчитывали задержать там наркоманов, а наткнулись на вооруженных чеченцев, тесно связанных с возвращающимися на Кавказ бывшими членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

После нападений, как правило, чеченское МВД развивает бурную деятельность: задерживают родственников нападавших, включая несовершеннолетних детей, друзей, знакомых и пр. Задержанных, включая несовершеннолетних, держат в отделах полиции от нескольких дней до нескольких месяцев, жестоко пытают. Известны случаи гибели задержанных жителей Чечни от пыток. В том числе известно о гибели задержанной беременной женщины, Беназиры Ризвановны Хамидовой (жена хозяина домовладения, в котором были боевики). У женщины в результате оказанного на нее физического насилия произошел выкидыш.

Судя по официальным сообщениям МВД ЧР, нападение 28 декабря стало пятым в Чечне за прошедший год, однако квалифицировать остальные четыре как террористические атаки затруднительно. Этому мешает тот факт, что расследованием этих нападений занимается сама чеченская полиция, которая, вероятно, не заинтересована в выявлении всех обстоятельств произошедшего. В частности, почти никогда не проводятся вскрытия как погибших полицейских, так и убитых нападавших, неизвестен характер ранений, не проводятся баллистические и другие экспертизы, необходимые для того, чтобы точно восстановить картину нападения.

По факту нападения 28 декабря уже известно, что родственников Темурзиевых, проживающих в Чечне, задержали и удерживают в УМВД по Грозному. По данному факту ингушский адвокат Магомед Беков готовит заявление в следственный комитет.