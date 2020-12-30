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30 декабря 19:30

Итоги 2020 года с Леонидом Гозманом. Новогодний стрим

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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Итоги 2020 года вместе с Леонидом Гозманом

Новогодний стрим «Новой»

Политика38

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2020 год дался всем гражданам России непросто, и вот мы решили подвести его психологические итоги: что люди чувствуют, чем они травмированы, на что надеются?

В роли психолога — Леонид Гозман, человек, известный публике как политический комментатор и либерал, который в одиночку разгромил телевизионную пропаганду (его просто перестали звать на передачи федерального ТВ, где он говорил правду). Но по профессии Гозман психолог: имеет ученую степень и много лет преподает в МГУ и Европейском университете — читает курс по политической психологии.

В прямом эфире Леонид Гозман и редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов вспомнят все, что с нами приключилось за 12 месяцев, и ответят на главный вопрос: а как нам с этим жить дальше?

Присоединяйтесь к нашему уютному чату трансляции и подводите итоги вместе с нами!

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Теги:
итоги, новый год, гозман, стрим

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