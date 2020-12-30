Девочка, которая не бросила перчатку

Соня и Володя. Фото: Анастасия Егорова \ «Новая»

Софье Юркиной шестнадцать. В этом году она выиграла всероссийский конкурс проекта «Rukami»: создала тренажер в виде перчатки для 15-летнего мальчика Володи, перенесшего инсульт.

Володю усыновила бабушка Сони, когда ему было два года. Он на год младше Сони, но юридически — ее дядя. У Володи врожденный порок сердца, в тринадцать месяцев он перенес операцию, в два года — инсульт. Володя потерял зрение, чувствительность и контроль над половиной тела.

Соня рассказывает: «Мы выросли с Володей как брат с сестрой. Он не говорит словами, но любит общаться, его нетрудно понимать по интонациям, движениям, звукам, которыми он пользуется, выражению лица. Когда я была младше, меня отправляли к бабушке на целое лето, и мы с Володей проводили очень много времени вместе».

Соня с детства увлекается техническими науками, занималась робототехникой. В седьмом классе она решила помочь Володе, используя свои знания. Володя не мог сгибать одну из рук, почти не управлял ею из-за последствий инсульта. В реабилитации часто применяются автоматические тренажеры с датчиками, которые позволяют человеку улучшить контроль и чувствительность конечностей. Тренажеры для детей обычно создают в виде игровых моделей. Когда ребенку удается, например, согнуть палец, загорается лампочка.

«Володе нужна была помощь в восстановлении, но ни в России, ни даже в мире не существует тренажеров для слепых детей, переживших инсульт.

Я решила попробовать сделать для него такой тренажер. Сначала это была обычная перчатка, на которую скотчем были намотаны датчики. У нас с ним почти одинаковый размер руки, я очень долго тестировала на себе. Сначала ничего не получалось. Вот только что все работало, хочешь что-то улучшить, а оно берет и вообще перестает включаться, совсем. Сижу, смотрю на нее — и хоть плачь. Не понимаю, почему не работает», — рассказывает Соня.

Фото: Анастасия Егорова \ «Новая»

Она работала над перчаткой три года. Уже на третьем тестировании Володя смог согнуть пальцы самостоятельно. Материал перчатки создает дополнительное сопротивление, движение требует больших усилий, чем без нее. Володя любит музыку. Чтобы ему было понятно, что он справился, Соня придумала звуковую систему. Когда у Володи получается, датчик реагирует на это мелодией. А для более сложных движений Соня подключила программу со звуками нот.

Мама Сони занимается адресной помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям с детьми в Барнауле и ближайших районах. Бабушка приняла решение усыновить Володю. А папа помогает Соне справиться с техническими науками и научным аспектом добрых дел. Сама про себя она смеясь говорит: «Я, получается, потомственный благотворитель. Мама помогает сама и организовывает неравнодушных людей, чтобы помочь тем, кому это сейчас нужно. Я с детства была частью этого, да и у меня были серьезные проблемы со здоровьем, я понимаю, что это такое — когда тебе нужна помощь».

Соня учится дистанционно в десятом классе в московской школе, общается в интернете с одноклассниками со всего мира — из Дубая, Норвегии и отдаленных уголков России. В будущем мечтает стать дизайнером компьютерных игр и создать для Володи тренажер для ног. Со своим изобретением Соня выиграла конкурсы «Будущее Алтая» и «Шаг в будущее». Жюри Киберфестиваля «Rukami» посоветовали Соне создать приложение, для управления роботом-тренажером и найти возможность провести тестирование на других пациентах в стационарах и амбулаторно.

«Новая Газета» обратилась в один из всероссийских фондов по борьбе с инсультом. А также ищет других возможных партнеров, которые помогли бы Софии Юркиной в развитии и усовершенствовании ее изобретения, которое может помочь стольким пациентам в реабилитации после инсульта.