Проклятие первой кнопки

Поднимать настроение народонаселению в предстоящее беспросветное новогодье призвана молодежная сборная России по хоккею — как безусловный фаворит начавшегося в Эдмонтоне чемпионата мира.

Первый канал ни за что не мог упустить случая снять сливки, но уже во втором туре что-то пошло не так — все испортили упрямые чехи, оставившие фаворита с нулем голов.

Мало того что ждавший феерии народ не выспался — он еще получил зрелище, какового совершенно не ожидал.

Хоккей не впервые кладется на жертвенный алтарь. Первый канал не впервые хочет и рейтинг повысить, и людей порадовать. Как правило, получается плохо — за очень редкими исключениями. Еще года не прошло, как случился двойной казус с финалом прошлого молодежного чемпионата мира. Во-первых, решающий матч россияне проиграли в Остраве сборной Канады, и показать торжественную церемонию награждения на первой кнопке не сочли нужным. Во-вторых, значительная часть зрительской аудитории в это самое время на канале «Матч ТВ» радовалась невероятной победе российской сборной, случившейся… девять лет назад в Баффало. На этот раз вставившие Первому фитиль конкуренты будут сидеть тихо — если дело, конечно, дойдет до финала. А если не дойдет, то Первый тут же забудет про обещанные трансляции. Потому что не для того они забирают турниры, чтобы показывать поражения.

Конечно, молодежный чемпионат мира — лакомый кусок. От Рождества до Рождества есть возможность наслаждаться хоккеем лихим и искренним, который во взрослом варианте приходится видеть нечасто. Поэтому смотр лучших молодых сил мирового хоккея притягивает внимание всего мирового сообщества, а в Северной Америке, где чаще всего и проводятся эти турниры, по значимости и зрелищности их издавна ставят выше взрослых чемпионатов. До России пусть поздновато, но дошло, что молодежные чемпионаты мира — турниры во всех отношениях престижные. Правда, победа за прошедшее десятилетие случилась всего одна — в том самом Баффало-2011, но из числа претендентов на медали сборная России, которой за исключением двух сезонов привычно руководил Валерий Брагин, не выходила.

Прошедшим летом получившего двойное повышение Брагина сменил легендарный Игорь Ларионов. Валерий Николаевич с легкой руки главы штаба всех сборных и главного идеолога российского хоккея Романа Ротенберга возглавил питерский СКА и национальную сборную, Игорь Николаевич принял молодежную. У Ларионова из всего тренерского опыта была лишь работа в качестве ассистента Брагина в Остраве, но начало получилось впечатляющим. На первый этап Евротура было решено отправить молодежную сборную, и в Хельсинки в ноябре пацаны обыграли мужиков, причем все три главные сборные Старого Света: Финляндию, Швецию и Чехию.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов. Фото: РИА Новости

И началось невообразимое. То ли сообщество стосковалось по чему-то новому, то ли надоело жить ожиданиями, но в Игоре Ларионове увидели чуть ли не мессию: вот он — человек другой формации, который пришел вытаскивать российский хоккей из болота. Интеллигентен, авторитетен, целеустремлен, стосковался по реальной работе, на первом же своем турнире показал феноменальный результат, остается приехать в Эдмонтон и забрать, наконец, золото.

Раз его парни мужиков обыгрывают, то справиться со сверстниками — плевое дело.

Все как с ума посходили. Чем больше раздавали Ларионову комплиментов, тем становилось тревожнее. Больше всего хвалили за то, что новый главный целью своей ставит не просто победу на ближайшем чемпионате мира, а ни много ни мало возвращение главных принципов советского хоккея: атаки и комбинационного мышления. Принцип АКМ должен предполагать еще и тотальное доминирование, основанное на быстроте и отменной физической готовности. Говоря простыми словами, чтобы побеждать, как раньше, нужно «воевать» на чужой территории.

Роман Ротенберг, который год внедряющий в общественное сознание миф о новой «Красной машине», нашел идеального тренера для воплощения своих идей. Брагин при всем его авторитете руководил игрой вроде как по наитию, а Ларионов будет руководить системно.

Игорь Николаевич Ларионов, к которому я отношусь с большой симпатией, — человек вполне прагматичный, в облаках не витающий, вполне критически мыслящий, вдруг запел по-ротенберговски. Даже если ситуация заставила, то все равно это не только меня удивило. Человек, тридцать с лишним лет назад первым из хоккеистов бросивший вызов административно-командной системе, через много лет пытается вписаться в другую систему — все при этом про нее понимая.

Что касается большого советского хоккейного стиля, то возродить его просто: надо закрыть границы, никого не отпускать в зарубежные клубы, лучших и перспективных игроков собрать в одном-двух клубах, запирать их на базе на десять месяцев, в два раза меньше играть, в два раза больше тренироваться и никаких легионеров во внутреннем чемпионате. Для полноценно победной «красной машины» до кучи нужно, чтобы против нее еще и играли любители, но это уже детали. Кстати, лучших и перспективных в двух клубах уже собрали.

Абсурда происходящему добавило то, что журналистская братия, на все лады расхваливая новый курс, ухитрилась одновременно убедить болельщиков, что соревноваться чудо-команде Ларионова, собственно говоря, не с кем. Лидеров «Тре Крунур» выбил из седла коронавирус, канадцы с весны без игровой практики, да еще в контрольном матче с россиянами потеряли главную звезду и капитана Кирби Дака, у сборной США только вратарь Спенсер Найт что-то собой представляет, у финнов нет звезд, чехи крепкие, но не более, а про остальных и говорить нечего.

То, что наши звездочки, которых расхваливали на все лады, всю эту «аналитику» тоже читают и впитывают, в расчет не бралось.

А тут еще стартовый матч у сборной США удалось выиграть относительно легко. И комплиментарный поток продолжился с новой силой в духе «американцы не знали, куда им бежать». На такие мелочи, как провал того самого Спенсера Найта, пропустившего четыре шайбы после 12 бросков, молчание лидеров и проигранный третий период, можно было не обращать внимания.

Игрок молодежной сборной России по хоккею Василий Пономарев. Фото: The Canadian Press / ZUMA Press / ТАСС

Герой матча Василий Пономарев рубанул, что Игорь Ларионов «может стать тренером уровня Анатолия Тарасова — таким же известным и успешным». Молодому хоккеисту простительно, но никто и напомнить не захотел, что Тарасов в 56 лет вынужден был закончить, а Ларионов в 60 тренерскую карьеру только начинает.

Когда чешская сборная разгромно уступила шведам, над ней разве что не посмеялись, а на серьезном спортивном интернет-портале была спровоцирована просто ксенофобская вакханалия в комментариях перед матчем Чехия — Россия, приводить выдержки из которой невозможно.

Вопрос оставался только в том, «сколько накидаем». Вообще-то такие вещи наказываются.

И тут по ходу телетрансляции на Первом вдруг оказалось, что чудо-команда, упершись в чешскую стену, ничего сделать не может. Что у чудо-тренера нет ни плана В, ни плана С, о наличии которых Игорь Николаевич сам и говорил. Что ребята контролируют шайбу и территорию ради контроля, без малейшего намека на голевые моменты. Что контрвыпады «никакущих» чехов на порядок острее, чем осада в исполнении россиян.

Что соперник бьется в кровь, а россияне никак не могут понять, как им взломать активную оборону.

С досады наши горе-пропагандисты решили осудить соперника за то, что кто-то из чешских хоккеистов в пылу празднования позволил себе непарламентские выражения. Ну, российские-то игроки никаких плохих слов не знают. Хотя достаточно вспомнить, как почти весь запас русской ненормативной лексики был нашей славной молодежью использован прямо и целенаправленно в камеру сразу после героической победы в финале-2011.

Ларионову досталось по первое число прежде всего от тех патриотов, кто его возносил. Теперь он и «Прохфессор» кислых щей», и «американский засланец», и еще бог знает кто. Ну, с этим-то Игорь Николаевич справится, а вот справиться с игрой будет куда сложнее. Может, после этого матча Профессор будет меньше говорить о доминировании как о единственно верной тактике. Чтобы играть исключительно «от себя», надо быть лучше соперника на голову во всех компонентах. А такое разве что с Австрией возможно.

Ларионов после игры произнес историческую фразу, опровергающую все ротенберговские теоретические построения: «Игра сама диктует условия». Уже прогресс. Из группы сборная России в любом случае выйдет, но желательно с места повыше. А это возможно только в том случае, если до хоккеистов дойдет, что в Эдмонтон они не на курорт приехали.

А если не дойдет, то Первый канал лавочку быстро прикроет.