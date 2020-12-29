Остаться «на плаву»

Много ли людей, наших соотечественников, были готовы к кризису? 2020 год очень наглядно продемонстрировал, что в любой момент то, что казалось незыблемым и надежным, в частности работа, может рухнуть.

Кто был готов к месяцам самоизоляции? Кто мог предположить, что успешно действующий бизнес будет массово закрываться? Кто в принципе смог пережить с минимальными потерями эти непростые времена? На самом деле такие люди есть.

Итак, что нужно сделать, чтобы экономически нестабильное время не выбило почву из-под ног?

Основатель «Академии Частного Инвестора», бизнесмен, профессиональный инвестор, коуч и бизнес-тренер с многолетним стажем Андрей Федорович Ховратов уверен, что знание финансовых законов, основ управления деньгами может серьезно помочь в этом.

Люди, имеющие подушку безопасности и накопления, несколько источников дохода, те, кто контролирует ситуацию, в любых обстоятельствах чувствуют свою защищенность и уверенность в завтрашнем дне.

Вот только знаний об основах финансовой грамотности критически недостает большинству людей.

Этому не учат в школе или в вузах, и максимум, что можно перенять подрастающему поколению, — это финансовое поведение старших родственников, которые, на минуточку, воспитывались в абсолютно иных реалиях Советского Союза.

К счастью, сегодня можно начать путь к финансовой грамотности и независимости самостоятельно и в любом возрасте. Это успешно доказывает опыт более 9 лет работы «Академии Частного Инвестора» и опыт более одного миллиона ее выпускников.

Начнем с того, что «Академия Частного Инвестора» во главе с Андреем Ховратовым имеет свой, уникальный подход к обучению и подаче материала. Он заключается в следующем:

максимально доступная подача основ финансовой грамотности и инвестирования;

возможность каждому студенту проанализировать свое поведение, свои привычки, страхи и ошибки, формирующие его;

в обучение включена не только теория, но и практика, чтобы студенты могли самостоятельно применить полученные навыки;

несколько уровней образования, от начального до высшего, рассчитанного и на новичков, и на людей с личным опытом в бизнесе и инвестировании.

Таким образом, пройти обучение могут люди любого возраста, и не важно, каков их статус, каково материальное положение и есть ли у них в принципе опыт грамотного обращения с деньгами или в инвестициях.

Специалисты «Академии Частного Инвестора» пошли еще дальше и сумели видоизменить, переформатировать знаменитый тренинг АЧИ в настольный игровой тренинг для всей семьи. Теперь есть возможность получить коробочную версию этой тренинг-игры и приобщить к науке финансовой грамотности и культуре даже детей.

Видео об игре «Гений финансов» можно посмотреть на канале здесь.

Как говорит сам Андрей Ховратов, игровой тренинг «Гений финансов» уникален. Он всего за несколько игр способен дать представление о предпринимательстве, бизнесе, финансах и инвестициях.

Причем вы не только получаете теоретические знания, но и вполне практический опыт, с разницей в том, что используются игровые деньги.

В своем блоге о финансовой грамотности бизнес-тренер не устает говорить о важности приобщения к миру финансов с детского возраста. Так вот «Гений финансов» разработан таким образом, чтобы правила игрового тренинга могли понять и взрослые, и подрастающие дети. Это, в свою очередь, поможет им избежать финансовых ошибок в будущем. Пожалуй, это особенно важно, ведь именно неумение справляться с ошибками, банальное незнание законов финансов и обращения с ними в очередной раз, в очередной кризис, привело к тому, что миллионы людей остались без средств к существованию, за чертой бедности.

По сути, наше комфортное состояние и наша уверенность в будущем зависят от нас самих. Кризис является лишь своего рода проверкой, которая помогает понять, так ли крепок ваш внутренний «стержень». Начните с создания собственного свода финансовых правил, чтобы выстоять в любых обстоятельствах.