Золотые туалеты с видом на салют

Уходящий 2020 год для страны был печальным: пандемия коронавируса унесла жизни более 55 тысяч россиян, разорила более 200 тысяч предприятий и оставила без работы 12 миллионов человек. Регионам пришлось свернуть или отложить реализацию ряда инфраструктурных проектов, сократить расходы на строительство дорог, на поддержку сельского хозяйства. Просто денег не осталось, вирус съел полтриллиона рублей. Но тяжелое время — не повод хоть немного не побаловать себя. Хотя бы на десяток-другой бюджетных миллионов. «Новая газета» представляет свой топ самых расточительных госзакупок уходящего года.

5-е место. Яхта для ФСБ — 70 млн Федеральная служба безопасности пока не обезопасила страну от Алексея Навального. Вероятно, для решения проблемы не хватило яхты NorthSilver 1440 за 70,75 млн рублей. Через две недели после известия об отравлении политика ФСБ решила восполнить нехватку техники и поставить себе на вооружение 10-местный катер. Фото сайта производителя яхты Сам аукцион провели в закрытом режиме, решив не публиковать ни обоснование закупки, ни техническое задание, ни имя победителя. Оно и понятно: в коротком описании тендера, помимо названия судна, говорится: «для обеспечения государственных нужд в 2020 году». Согласно информации с сайта компании NorthSilver, модель 1440 имеет длину более 14 метров, а ширину — почти 4 метра. На яхте есть аудиосистема, две каюты на шесть спальных мест, душевая кабина, а заодно — электроплита и холодильник. «Это катер для тех, кто не хочет строить сложных логистических планов доставки техники к водоему, а просто выходит на воду со всем оборудованием, потому что на данном судне есть всё. Это катер для тех, чей отдых начинается сразу с момента отдачи швартовых — и никаких компромиссов далее», — говорится на сайте производителя. Как тебе такое, известный блогер?

4-е место. Фестиваль фейерверков — 137 млн Но что такое яхта за 70 миллионов, когда можно в 2–3 раза больше потратить на салюты? Управление ЖКХ администрации Ессентуков разместило тендер на благоустройство площадки для проведения «Международного фестиваля фейерверков». Максимальная цена контракта — 137 175 670 рублей. За эти деньги победитель аукциона должен будет постелить покрытие и установить ограждение, а также обеспечить площадку фестиваля видеонаблюдением. Фото: РИА Новости А что сами фейерверки? Они, судя по тендеру, в стоимость не входят. Их будут закупать отдельно. Весной этого года комитет Ставропольского края по госзакупкам уже раскрывал приблизительную цену вопроса — 83 993 999 рублей. Тогда фестиваль планировали провести летом, но из-за начавшейся пандемии его пришлось перенести. Сумма на подготовку площадки с весны не изменилась. Учитывая, как обвалился рубль за время кризиса, остается надеяться, что цена самих фейерверков (а также фестивальных кружек, ручек и футболок) тоже хотя бы не увеличится.

3-е место. Сельский бассейн за две недели — 77 млн Весной этого года все россияне восхищались способностями граждан Китая возводить инфекционные госпитали за неделю. Но имеем ли мы право быть в отстающих? 4 декабря Управление капитального строительства Саратовской области разместило на сайте госзакупок тендер на строительство бассейна в селе Перелюб. Стоимость контракта — 77 755 200 рублей. За эти деньги победитель торгов должен будет возвести несущие конструкции, уложить фундамент, сделать крышу, провести электричество, наладить систему вентиляции. И вроде бы все хорошо, но есть один нюанс: срок сдачи объекта, согласно документации, — 31 декабря 2020 года. Да, за две недели. Да, построить бассейн от фундамента до крыши. Удивительно, но 15 декабря исполнитель нашелся — им оказалось зарегистрированное в Энгельсе ООО «Межрегионстрой». Эту компанию в ноябре губернатор Саратовской области Валерий Радаев очень хвалил как представителей «ответственного бизнеса» за сданный детский сад без подключения к центральной канализации. Тендером уже заинтересовались прокуратура и антимонопольная служба. Но об отмене закупки речи пока не идет. Может быть, строители успеют?

2-е место. Ролики о Сибири без геев — 600 тысяч Тендер Агентства развития туризма Красноряского края вряд ли кого-то удивит размахом трат. Зато он — «замечателен» в своей креативности. Ведомство заказывает шесть видеороликов для привлечения туристов в Сибирь. А вот и их описание. «Тип туриста в ролике: «Казуальщик-урбанист». Командировочный, убивающий свободное время, или житель российского миллионника, решивший смотаться на выходные в другой российский миллионник и посмотреть, как и чем там живут. Типаж: пара друзей, молодых профессионалов, фотографирует все время один из них, а второй на заднем плане дурачится (и в том числе знакомится с девушками, чтобы никто случайно не усомнился в их ориентации)». Или вот: «Тусовщики. Тип: любители шумного и веселого времяпрепровождения в большой компании себе подобных, еще не готовые тратить много денег, но желающие получить много ярких впечатлений. Типаж: молодая пара, не обремененная детьми, наслаждающаяся своей молодостью при помощи всех средств, какие только может предоставить Красноярское море».