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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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Евгений Ройзман собирает средства на «Золгенсму» для 5-месячного Миши Бахтина. У Миши — СМА

Фрагмент эфира «Эха Москвы»: видео

Общество134

134
 

Мише Бахтину 5 месяцев. У малыша — смертельный диагноз, о котором читатели «Новой газеты» много знают из наших публикаций: спинально-мышечная атрофия.

У нас есть реальный шанс спасти Мишу, сделать так, чтобы он выздоровел. Для этого ему нужно сделать всего один укол. Это препарат «Золгенсма».

Он стоит 150 млн рублей. Благодаря постоянной поддержке огромного количества людей, было собрано уже больше 120 миллионов. Осталось собрать недостающие деньги на укол. Счет все еще идет на миллионы — неподъемная цифра для одной семьи. Но поддержка и участие множества людей помогут справиться, мы в это верим.

а что я могу сделать?
 

Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов участвует в сборе средств на лекарства Мише Бахтину. Он выставил на продажу клюшку и ловушку Андрея Василевского из своей коллекции.

как помочь

Ссылка для перечисления средств для лекарства Мише

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Теги:
ройзман, дети, нужна помощь, золгенсма, спинальная атрофия

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