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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Евгений Ройзман собирает средства на «Золгенсму» для 5-месячного Миши Бахтина. У Миши — СМА
Фрагмент эфира «Эха Москвы»: видео
Мише Бахтину 5 месяцев. У малыша — смертельный диагноз, о котором читатели «Новой газеты» много знают из наших публикаций: спинально-мышечная атрофия.
У нас есть реальный шанс спасти Мишу, сделать так, чтобы он выздоровел. Для этого ему нужно сделать всего один укол. Это препарат «Золгенсма».
Он стоит 150 млн рублей. Благодаря постоянной поддержке огромного количества людей, было собрано уже больше 120 миллионов. Осталось собрать недостающие деньги на укол. Счет все еще идет на миллионы — неподъемная цифра для одной семьи. Но поддержка и участие множества людей помогут справиться, мы в это верим.
а что я могу сделать?
Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов участвует в сборе средств на лекарства Мише Бахтину. Он выставил на продажу клюшку и ловушку Андрея Василевского из своей коллекции.
«Выставляю на продажу в пользу Миши Бахтина клюшку, блин и ловушку Андрея Василевского, с ними он стал лучшим вратарем НХЛ и взял кубок Стэнли, цена- 8 млн рублей. Для Ротенбергов- 10 млн. Из рук в руки. Все экспертизы.»— Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 29, 2020
Д.Муратов. Главред Новой газеты https://t.co/L8lAlzwD0e pic.twitter.com/DdKHuuH8Wl
как помочь
Ссылка для перечисления средств для лекарства Мише
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