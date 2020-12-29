IX докфест «Новой» и Артдокфеста: АФИША

Как всегда в начале января мы приглашаем вас на фестиваль. Оставайтесь дома, смотрите новые картины, отобранные из большого списка. Фильмы — порталы туда, «где я не был никогда», но тем не менее отражающее наши сомнения, растерянность, чаяния. Например, в города, застрявшие в советском прошлом. А еще — «образы и лица», в которых время пропечаталось.

Фото: Getty / коллаж

В авторском доке есть особый магнит — пристальное внимание, неспешное приближение к человеку.

Не сдавшемуся и победившему гадкую болезнь («Белая кровь»), калеченному на всю оставшуюся жизнь разрушением гулливерского СССР («Артем и Лиля»). Владимир Карабанов сочинил фильм — посвящение Маргарите Тереховой. Вместо традиционного ЖЗЛ — впечатление, ускользающий образ космической актрисы. Это микс документального кино с игровым, реконструкцией, компьютерной графикой. «Встретимся где-то» — воспоминания о будущем. Историю рождения легендарного фантастического фильма «Через тернии к звездам» рассказывает с помощью кино сын режиссера Ричарда Викторова — режиссер Николай Викторов.

А центральной темой нашего фестиваля станет

портрет многоцветного поколения, выросшего и сформировавшегося при Путине. От навальнистов — до новых комсомольцев.

«Россия — это мы», «Где Матрена?», «Секретарь по идеологии», «Уездный город Е».

Фильм открытия — одна из лучших картин последнего времени, комедия-реквием «Кино эпохи перемен» замечательного режиссера Алексея Федорченко, для которого не существует разграничения жанров. Он просто снимает кино, от которого невозможно оторваться. Его документальный фильм про крупную провинциальную киностудию был задуман как боевик много лет назад. С тех пор замысел практически не изменился — изменился взгляд на время.

Итак, смотрим кино без прикрас и патетики. Фильмы, которые не любит наше телевидение, потому что вопросов в них больше, чем ответов.

2 января «Кино эпохи перемен»

Режиссер: Алексей Федорченко. Кадр из фильма «Кино эпохи перемен» / Артдокфест Приключенческая трагикомедия о том, как снималось кино в провинции середины девяностых.

3 января «Уездный город Е»

Режиссер: Дмитрий Боголюбов. Кадр из фильма «Уездный город Е» / Артдокфест Память о Великой отечественной войне — единственное, чем живет маленький русский городок. И именно она мешает людям понять, что помимо собственной воли они вовлечены в новую войну.

4 января «Секретарь по идеологии»

Режиссер: Юрий Пивоваров. Кадр из фильма «Секретарь по идеологии» / Артдокфест Лучший дебют «Артдокфеста-2019». Документальная комедия. 16-летний Иван Комендантов — секретарь по идеологии Сталинградского районного комитета комсомола Москвы. От всего сердца Ваня готов оказать братскую помощь и товарищам с Донбасса, и Китайской компартии. Вы думаете, он юный карьерист? Или он хочет быстрее стать взрослым?

5 января «Миры Маргариты»

Режиссер: Владимир Карабанов. Кадр из фильма «Миры Маргариты» / Артдокфест Фильм-фантазия о великолепной актрисе Маргарите Тереховой. Док с реконструкцией, мультипликацией и компьютерной графикой. «Мы придумали такой ход: кадры из фильмов, в которых она снималась, выдавать за хронику, за ее настоящую жизнь», — говорят авторы.

6 января «Святое место»

Режиссер: Сергей Козьмин. Кадр из фильма «Святое место» / Артдокфест Раньше они приходили сюда, чтобы погулять с собакой, поиграть с детьми, совершить пробежку. Теперь они по разные стороны баррикад, с ожесточением борются за клочок земли в парке «Торфянка. Конфликт в одном из московских парков как символ вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня России.

7 января «Встретимся где-то»

Режиссер: Николай Р. Викторов. Кадр из фильма «Встретимся где-то» / Артдокфест «Когда мне было пятнадцать, — рассказывает Николай Викторов, — я стал свидетелем создания легендарной фантастической кинокартины Советского Союза. Ее режиссером был мой отец. Я обожал фотографировать и сделал во время съемок сотни снимков. Спустя сорок лет с помощью тех редких кадров мне удалось сделать фильм, как Ричард Викторов снимает кино «Через тернии к звездам». Автор сценария Кир Булычев говорил: «Когда фильм снимался, у Ричарда возникла мысль вместо слова «конец» написать: «Все кадры мертвой планеты Десса сняты на Земле сегодня». Жаль, что в Госкино испугались и картина завершается как принято». Но в новой версии фильма в финальные титры эти важные слова возвратили.

8 января «Белая кровь»

Режиссер: Михаил Генин. Кадр из фильма «Белая кровь» / Артдокфест «У меня рак». Это не слова. Черта — до и после. Циферки в анализах. Поиск в гугле. Поиск донора, когда времени в обрез. Поиск выхода. У каждого героя этого фильма своя тихая героическая история. «Белая кровь» о том, что и кто помогал им выздороветь. Каково это — перенести рак. Как меняется отношение к жизни и к себе.

9 января «Россия — это мы»

Режиссер: Александра Дальсбек. Кадр из фильма «Россия — это мы» / Артдокфест О новом поколении российского протеста. Фильм снимала живущая в Москве француженка Александра Дальсбек. Его герои — ребята, работавшие в штабе Алексея Навального. Лейтмотив фильма — диалог поколений.

10 января «Где Матрена?»

Режиссер: Елена Ласкари Кадр из фильма «Где Матрена?» / Артдокфест Наташа живет в селе Шелемишево с бабушкой и сестрой. Мама у девочек умерла, у папы — другая семья. Совсем скоро Наташе исполнится 18 лет. «Я так долго этого ждала!» — говорит она накануне своего дня рождения. Наташа тоже представитель поколения, выросшего в путинской России. Наташа мечтает о настоящей жизни. Только что такое «настоящая жизнь»?

11 января «Обряд»

Режиссер: Егор Исаев. Кадр из фильма «Обряд» / Артдокфест Будни российского гробовщика. Молодой предприниматель Илья Болтунов пытается вести в Калужской области похоронный бизнес на цивилизованный лад. Но цивилизованный бизнес и наша реальность — вещи несовместные.