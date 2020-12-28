Что читать в 2021 году

Автор рубрики «Книга на выходные», главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева — о том, какие важные книги выйдут в России в следующем году.

«Эшелон на Самарканд»

Автор: Гузель Яхина.

Издательство: «Редакция Елены Шубиной». О чем: о спасении детей из голодающего Поволжья. Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина снова возвращается в советскую эпоху. Действие происходит в 1923 году, пять сотен беспризорных детей эвакуируют из Казани в Самарканд на одном из «поездов Дзержинского». Роман-путешествие длится шесть недель и четыре тысячи верст. Дорога опасна, случиться может все что угодно. На кону — жизни детей.

«Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации»

Автор: Оливия Лэнг.

Издательство: Ad Marginem, перевод с английского — Наталья Решетова. О чем: об одиночестве и искусстве. ​​​​Сборник эссе и журнальных колонок известной британской писательницы. «Нам часто говорят, что искусство не способно ничего изменить, — пишет Лэнг в предисловии. — Я не согласна. Оно формирует наши этические ландшафты; оно открывает нам внутренние жизни других людей». Ее «Непредсказуемая погода» — о дигитальном существовании, о людях, которые вдохновляют, о визуальных произведениях, культурных переживаниях и, конечно же, об одиночестве.

«Папуля»

Автор: Эмма Клайн.

Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Марина Извекова. О чем: о непростых человеческих взаимоотношениях. Первый сборник рассказов от автора бестселлера «Девочки». «Папуля» — это философские истории об отсутствии взаимопонимания между людьми и тайнах, которые способны разрушить жизнь.

«Разыскания в области русской литературы. От fin de siècle до Вознесенского»

Автор: Николай Богомолов.

Издательство: «Новое литературное обозрение». О чем: о литературе. Посмертный двухтомник выдающегося филолога Николая Богомолова — доктора филологических наук, профессора МГУ, крупнейшего специалиста по литературе Серебряного века. В декабре 2020 года ему бы исполнилось 70 лет.

«Переписка, 1926–1969»

Авторы: Ханна Арендт и Карл Ясперс.

Издательство: «Издательство Института Гайдара», перевод с немецкого — Ирина Ивакина. О чем: разговор двух философов о жизни. Переписка между Ханной Арендт и Карлом Ясперсом началась в 1926 году, когда двадцатилетняя Арендт училась философии у Ясперса в Гейдельберге. Она прервалась с эмиграцией Арендт и «внутренней эмиграцией» Ясперса и возобновилась сразу же после окончания Второй мировой войны. Отношения учителя-ученицы со временем развились в тесную дружбу, к которой вскоре подключились жена Ясперса Гертруда и муж Арендт Хайнрих Блюхер. Авторы не предполагали, что письма будут опубликованы. Получился очень откровенный разговор обо всем на свете: об Америке и Германии, о политике и антисемитизме, о коррумпированной журналистике и самоубийствах, о философии и наследии прошлого.

«Избранный»

Автор: Бернис Рубенс.

Издательство: «Книжники», перевод — Юлия Полещук, редактор — Любовь Сумм. О чем: о том, что нужно ценить друг друга. В 1970 году уэльская писательница и сценаристка Бернис Рубенс получила Букеровскую премию за книгу The Elected Member и стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. «Избранный» — саркастичная семейная сага о наркомане среднего возраста, его отце-раввине и сестре, вышедшей замуж за гоя.

«Мы умели верить»

Автор: Ребекка Маккаи.

Издательство: Livebook, перевод с английского — Дмитрий Шепелев. О чем: как не потерять надежду, когда рушится привычный мир. Роман американской писательницы Ребекки Маккаи часто сравнивают с «Маленькой жизнью» — это тоже история о дружбе и потерях. Действие «Мы умели верить» разворачивается в двух временных пластах: в Чикаго 1980 годов и современном Париже. В Чикаго 1985 года директор по развитию художественной галереи в Чикаго Йель Тишман охотится за необыкновенной коллекцией картин, написанных в Париже 1920 годов. В это время в город врывается эпидемия СПИДа, и его друзья начинают умирают один за другим. Рядом оказывается Фиона, сестра его погибшего друга Нико — именно она поддерживает Йеля в трудный момент. Тридцать лет спустя Фиона в Париже разыскивает свою сбежавшую дочь, примкнувшую к секте. Только теперь она, наконец, осознает, как на ее жизнь и на ее отношения с дочерью повлияли событиях 80-х годов в Чикаго.

«Sex and Vanity»

Автор: Кевин Кван.

Издательство: «Азбука-Аттикус», перевод с английского — Наталья Власова. О чем: о жизни безумно богатых азиатов. Кевин Кван, автор культовой трилогии «Безумно богатые азиаты», возвращается с новой историей. Комедия «Sex and Vanity» — современная романтическая история, действие которой происходит на шикарном острове Капри и в гламурном Нью-Йорке. В центре сюжета молодая женщина, которая разрывается между двумя претендентами на ее сердце.

«Кока»

Автор: Михаил Гиголашвили.

Издательство:

«Редакция Елены

Шубиной». О чем: психоделическая эпопея. Главный герой нового романа Михаила Гиголашвили — молодой грузинский наркоман Кока, знакомый читателю по «Чертову колесу». Амстердам, Париж, Россия и, конечно же, Тбилиси — Кока легко перемещается по миру как наяву, так и в сновидениях. «Социальное и криминальное дно, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и глубокие евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы, а язык потрясает своим невозможным многообразием — все это вы увидите в новом романе Гиголашвили», — обещает его издатель Елена Шубина.

«Остров осужденных»

Автор: Стиг Дагерман.

Издательство: «Издательство Ивана Лимбаха», перевод со шведского — Наталья Пресс. О чем: о крушении корабля и выживании. Пятеро мужчин и две женщины становятся жертвами кораблекрушения и оказываются на необитаемом, малопригодном для жизни острове, описанном автором в духе фильмов Хичкока. Еды и воды нет, как и шансов на спасение. Автор знакомит читателя со своими героями и показывает, какой путь выбирает каждый из них перед лицом неизбежной гибели. «Остров осужденных» считают манифестом шведского модернизма, наиболее противоречивым и сложным романом Дагермана. В Швеции роман переиздавали семь раз.

«Эмигранты»

Автор: Винфрид Зебальд.

Издательство: «Новое издательство», перевод с немецкого — Нина Федорова. О чем: о жизнях эмигрантов. Сборник рассказов 1992 года немецкого писателя Винфрида Зебальда. Автор вновь обращается к теме памяти и показывает жизнь четырех разных персонажей, разбросанных по миру. Каково это — чувствовать себя везде чужим?

«Зами: как по-новому писать мое имя»

Автор:

Одри Лорд.

Издательство:

No Kidding Press,

перевод с английского — Катя Казбек. О чем: о политической роли женщин. Писательница и поэтесса Одри Лорд — одна из самых знаковых фигур феминистского движения Америки. «Зами: как по-новому писать мое имя» — это «биомифография», ключевой для мемуарного жанра текст, рассказывающий о взрослении молодой чернокожей квир-женщины в Нью-Йорке 1950 годов. Лорд работает со своими воспоминаниями и пишет о женщинах, которые ее окружали, а также об их влиянии на ее поэзию и мировосприятие.

«Сорок одна хлопушка»

Автор: Мо Янь.

Издательство: INSPIRIA («Эксмо»), перевод с китайского — Игорь Егоров. О чем: семейная драма по-китайски. Один из самых популярных современных китайских писателей Мо Янь в 2012 году был награжден Нобелевской премией по литературе за «галлюцинаторный реализм, объединяющий народные сказки с историей и современностью». Его новый роман «Сорок одна хлопушка» – это история, полная метафор и тайн. Девятнадцатилетний Ло Сяотун решает стать монахом в храме неподалеку от его родного городка, где все жители без ума от мяса. Но прежде он хочет рассказать о своей жизни старому мудрому монаху. Причем здесь мясо? Узнаете.

«Призраки Дарвина»

Автор: Ариэль Дорфман.

Издательство: NoAge Polyandria, перевод с английского — Наталия Власова. О чем: таинственная история о насилии, сострадании и искуплении. 1981 год. Главному герою романа Фицрою Фостеру исполнилось четырнадцать. Отец фотографирует сына на полароид, но вместо именинника на снимке появляется совершенно другой человек. Независимо от используемой фототехники, результат всегда одинаковый — вместо Роя на карточке все тот же незнакомец. Позже антропологи находят человека со снимков на фотографии 1967 года. Начавшийся как триллер, роман оборачивается философским размышлением об исторической памяти и ответственности поколений за совершенное их предками.