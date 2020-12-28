Что читать в 2021 году

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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
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Самые ожидаемые книжные новинки: коротко в обзоре Екатерины Писаревой. Часть I
Фото: РИА Новости
Екатерина ПисареваСпециально для «Новой»
Автор рубрики «Книга на выходные», главный редактор книжного сервиса MyBook Екатерина Писарева — о том, какие важные книги выйдут в России в следующем году.
«Эшелон на Самарканд»
Автор: Гузель Яхина.
Издательство: «Редакция Елены Шубиной».
О чем: о спасении детей из голодающего Поволжья.
Автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина снова возвращается в советскую эпоху. Действие происходит в 1923 году, пять сотен беспризорных детей эвакуируют из Казани в Самарканд на одном из «поездов Дзержинского». Роман-путешествие длится шесть недель и четыре тысячи верст. Дорога опасна, случиться может все что угодно. На кону — жизни детей.
«Непредсказуемая погода. Искусство в чрезвычайной ситуации»
Автор: Оливия Лэнг.
Издательство: Ad Marginem, перевод с английского — Наталья Решетова.
О чем: об одиночестве и искусстве.
Сборник эссе и журнальных колонок известной британской писательницы. «Нам часто говорят, что искусство не способно ничего изменить, — пишет Лэнг в предисловии. — Я не согласна. Оно формирует наши этические ландшафты; оно открывает нам внутренние жизни других людей».
Ее «Непредсказуемая погода» — о дигитальном существовании, о людях, которые вдохновляют, о визуальных произведениях, культурных переживаниях и, конечно же, об одиночестве.
«Папуля»
Автор: Эмма Клайн.
Издательство: Phantom Press, перевод с английского — Марина Извекова.
О чем: о непростых человеческих взаимоотношениях.
Первый сборник рассказов от автора бестселлера «Девочки».
«Папуля» — это философские истории об отсутствии взаимопонимания между людьми и тайнах, которые способны разрушить жизнь.
«Разыскания в области русской литературы. От fin de siècle до Вознесенского»
Автор: Николай Богомолов.
Издательство: «Новое литературное обозрение».
О чем: о литературе.
Посмертный двухтомник выдающегося филолога Николая Богомолова — доктора филологических наук, профессора МГУ, крупнейшего специалиста по литературе Серебряного века. В декабре 2020 года ему бы исполнилось 70 лет.
«Переписка, 1926–1969»
Авторы: Ханна Арендт и Карл Ясперс.
Издательство: «Издательство Института Гайдара», перевод с немецкого — Ирина Ивакина.
О чем: разговор двух философов о жизни.
Переписка между Ханной Арендт и Карлом Ясперсом началась в 1926 году, когда двадцатилетняя Арендт училась философии у Ясперса в Гейдельберге. Она прервалась с эмиграцией Арендт и «внутренней эмиграцией» Ясперса и возобновилась сразу же после окончания Второй мировой войны. Отношения учителя-ученицы со временем развились в тесную дружбу, к которой вскоре подключились жена Ясперса Гертруда и муж Арендт Хайнрих Блюхер.
Авторы не предполагали, что письма будут опубликованы. Получился очень откровенный разговор обо всем на свете: об Америке и Германии, о политике и антисемитизме, о коррумпированной журналистике и самоубийствах, о философии и наследии прошлого.
«Избранный»
Автор: Бернис Рубенс.
Издательство: «Книжники», перевод — Юлия Полещук, редактор — Любовь Сумм.
О чем: о том, что нужно ценить друг друга.
В 1970 году уэльская писательница и сценаристка Бернис Рубенс получила Букеровскую премию за книгу The Elected Member и стала первой женщиной, удостоившейся этой награды.
«Избранный» — саркастичная семейная сага о наркомане среднего возраста, его отце-раввине и сестре, вышедшей замуж за гоя.
«Мы умели верить»
Автор: Ребекка Маккаи.
Издательство: Livebook, перевод с английского — Дмитрий Шепелев.
О чем: как не потерять надежду, когда рушится привычный мир.
Роман американской писательницы Ребекки Маккаи часто сравнивают с «Маленькой жизнью» — это тоже история о дружбе и потерях.
Действие «Мы умели верить» разворачивается в двух временных пластах: в Чикаго 1980 годов и современном Париже.
В Чикаго 1985 года директор по развитию художественной галереи в Чикаго Йель Тишман охотится за необыкновенной коллекцией картин, написанных в Париже 1920 годов. В это время в город врывается эпидемия СПИДа, и его друзья начинают умирают один за другим. Рядом оказывается Фиона, сестра его погибшего друга Нико — именно она поддерживает Йеля в трудный момент.
Тридцать лет спустя Фиона в Париже разыскивает свою сбежавшую дочь, примкнувшую к секте. Только теперь она, наконец, осознает, как на ее жизнь и на ее отношения с дочерью повлияли событиях 80-х годов в Чикаго.
«Sex and Vanity»
Автор: Кевин Кван.
Издательство: «Азбука-Аттикус», перевод с английского — Наталья Власова.
О чем: о жизни безумно богатых азиатов.
Кевин Кван, автор культовой трилогии «Безумно богатые азиаты», возвращается с новой историей. Комедия «Sex and Vanity» — современная романтическая история, действие которой происходит на шикарном острове Капри и в гламурном Нью-Йорке. В центре сюжета молодая женщина, которая разрывается между двумя претендентами на ее сердце.
«Кока»
Автор: Михаил Гиголашвили.
Издательство:
«Редакция Елены
Шубиной».
О чем: психоделическая эпопея.
Главный герой нового романа Михаила Гиголашвили — молодой грузинский наркоман Кока, знакомый читателю по «Чертову колесу». Амстердам, Париж, Россия и, конечно же, Тбилиси — Кока легко перемещается по миру как наяву, так и в сновидениях.
«Социальное и криминальное дно, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и глубокие евангельские мотивы соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы, а язык потрясает своим невозможным многообразием — все это вы увидите в новом романе Гиголашвили», — обещает его издатель Елена Шубина.
«Остров осужденных»
Автор: Стиг Дагерман.
Издательство: «Издательство Ивана Лимбаха», перевод со шведского — Наталья Пресс.
О чем: о крушении корабля и выживании.
Пятеро мужчин и две женщины становятся жертвами кораблекрушения и оказываются на необитаемом, малопригодном для жизни острове, описанном автором в духе фильмов Хичкока. Еды и воды нет, как и шансов на спасение. Автор знакомит читателя со своими героями и показывает, какой путь выбирает каждый из них перед лицом неизбежной гибели.
«Остров осужденных» считают манифестом шведского модернизма, наиболее противоречивым и сложным романом Дагермана. В Швеции роман переиздавали семь раз.
«Эмигранты»
Автор: Винфрид Зебальд.
Издательство: «Новое издательство», перевод с немецкого — Нина Федорова.
О чем: о жизнях эмигрантов.
Сборник рассказов 1992 года немецкого писателя Винфрида Зебальда. Автор вновь обращается к теме памяти и показывает жизнь четырех разных персонажей, разбросанных по миру. Каково это — чувствовать себя везде чужим?
«Зами: как по-новому писать мое имя»
Автор:
Одри Лорд.
Издательство:
No Kidding Press,
перевод с английского — Катя Казбек.
О чем: о политической роли женщин.
Писательница и поэтесса Одри Лорд — одна из самых знаковых фигур феминистского движения Америки. «Зами: как по-новому писать мое имя» — это «биомифография», ключевой для мемуарного жанра текст, рассказывающий о взрослении молодой чернокожей квир-женщины в Нью-Йорке 1950 годов.
Лорд работает со своими воспоминаниями и пишет о женщинах, которые ее окружали, а также об их влиянии на ее поэзию и мировосприятие.
«Сорок одна хлопушка»
Автор: Мо Янь.
Издательство: INSPIRIA («Эксмо»), перевод с китайского — Игорь Егоров.
О чем: семейная драма по-китайски.
Один из самых популярных современных китайских писателей Мо Янь в 2012 году был награжден Нобелевской премией по литературе за «галлюцинаторный реализм, объединяющий народные сказки с историей и современностью».
Его новый роман «Сорок одна хлопушка» – это история, полная метафор и тайн. Девятнадцатилетний Ло Сяотун решает стать монахом в храме неподалеку от его родного городка, где все жители без ума от мяса. Но прежде он хочет рассказать о своей жизни старому мудрому монаху. Причем здесь мясо? Узнаете.
«Призраки Дарвина»
Автор: Ариэль Дорфман.
Издательство: NoAge Polyandria, перевод с английского — Наталия Власова.
О чем: таинственная история о насилии, сострадании и искуплении.
1981 год. Главному герою романа Фицрою Фостеру исполнилось четырнадцать. Отец фотографирует сына на полароид, но вместо именинника на снимке появляется совершенно другой человек. Независимо от используемой фототехники, результат всегда одинаковый — вместо Роя на карточке все тот же незнакомец. Позже антропологи находят человека со снимков на фотографии 1967 года.
Начавшийся как триллер, роман оборачивается философским размышлением об исторической памяти и ответственности поколений за совершенное их предками.
«Сны деревни Динчжуан»
Автор: Янь Лянькэ.
Издательство: «Синдбад», перевод с китайского — Алина Перлова.
О чем: об эпидемии ВИЧ в Китае.
«Сны деревни Динчжуан» — запрещенный в КНР роман знаменитого писателя. Это история о масштабной эпидемии ВИЧ, разразившейся в Китае в 1990 годах, когда множество крестьян стали массово сдавать кровь, чтобы заработать деньги.
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