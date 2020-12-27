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№ 143-144 от 25 декабря 2020

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При поддержке соучастников

Обложки года в «Новой газете»

Выбор соучастников

Этот материал вышел в № 143-144 от 25 декабря 2020
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Политика5

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Неделю назад мы попросили наших читателей- соучастников помочь нам в подготовке новогоднего номера. А именно: выбрать героев года и обложку-событие года. С героями мнение редакции и соучастников совпали полностью. И вот события года на обложках

Декабрь 2020
Октябрь и Ноябрь 2020

как решили соучастники

«ПОКА ОНА ГОРЕЛА, ВСЕ МОЛЧАЛИ»
(Гибель Ирины Славиной)
364 голоса
«ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, КОГДА В МИНСКЕ РВАЛИСЬ ГРАНАТЫ»
(Беспредел силовиков на улицах Беларуси)
343 голоса
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
(Алексей Навальный вышел из комы после отравления)
282 голоса
УКОЛ СОВЕСТИ
(В России детям, больным СМА, государство не помогает с баснословно дорогим и жизненно необходимым лечением)
247 голосов
КОНСТИТУЦИЯ. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
(Кремль решил переписать Основной закон в стране)
247 голосов

Всего проголосовали — 1427 человек

Сентябрь 2020
Август 2020
Лето 2020
Февраль и Июль 2020 года
Январь 2020

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Теги:
обложка дня, обложка

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