Обложки года в «Новой газете»

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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Неделю назад мы попросили наших читателей- соучастников помочь нам в подготовке новогоднего номера. А именно: выбрать героев года и обложку-событие года. С героями мнение редакции и соучастников совпали полностью. И вот события года на обложках
как решили соучастники
«ПОКА ОНА ГОРЕЛА, ВСЕ МОЛЧАЛИ»
(Гибель Ирины Славиной)
364 голоса
«ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ НОЧЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, КОГДА В МИНСКЕ РВАЛИСЬ ГРАНАТЫ»
(Беспредел силовиков на улицах Беларуси)
343 голоса
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
(Алексей Навальный вышел из комы после отравления)
282 голоса
УКОЛ СОВЕСТИ
(В России детям, больным СМА, государство не помогает с баснословно дорогим и жизненно необходимым лечением)
247 голосов
КОНСТИТУЦИЯ. ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
(Кремль решил переписать Основной закон в стране)
247 голосов
Всего проголосовали — 1427 человек
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Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Теги:обложка дня, обложка
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