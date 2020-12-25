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№ 143-144 от 25 декабря 2020Читать номер
Дело Соколова
Петербургскому историку дали 12 лет и 6 месяцев строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Как проходил один из самых громких процессов года
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
«Новая в Петербурге»Новая газета
25 декабря Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве студентки Анастасии Ещенко. Расследование и рассмотрение дела длилось 13 месяцев. Заседания суда оказались максимально гласными — большую их часть транслировали в прямом эфире, что в городе на Неве происходит впервые. «Новая» рассказывает, как проходил один из самых громких судебных процессов уходящего года.
После того как 9 ноября 2019 года Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки 24-летней Ещенко, историк практически сразу признался в убийстве. Правда, заявил, что не помнит, как именно все случилось. По словам Соколова, они с Ещенко были знакомы уже пять лет, в Университете знали об этих отношениях, которые «были пропитаны любовью». В качестве причины произошедшего доцент назвал ревность Ещенко к его детям от прошлого брака: «Милая прекрасная девушка превращалась в чудовище из страшной сказки». В дальнейшем обвиняемый не раз менял свою позицию, то признавая вину, то отказываясь отвечать на этот вопрос.
Следствие настаивало на том, что Соколов убил Анастасию хладнокровно, а затем попытался скрыть улики. Он расчленил тело и сбросил его в воду. Туловище Ещенко нашли сотрудники ГУП «Экострой», занимавшиеся очисткой рек и каналов.
Адвокат Cоколова Александр Почуев не сомневался в том, что доцент, «по жизни вменяемый человек», не контролировал себя в момент убийства. Эту версию вскоре опровергли в московском Центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, куда историка доставляли для проведения экспертизы. Специалисты установили, что в момент убийства доцент полностью осознавал свои действия.
Еще в начале процесса адвокат Почуев стал требовать, чтобы суд сделали закрытым. По его словам, это позволило бы «предотвратить и так чересчур сформировавшееся общественное обвинительное мнение до вердикта самого суда» (в СМИ за Соколовым закрепилось прозвище «Наполеон-расчленитель». — М. Д.). Однако адвокат сам стал ходить на телепередачи, в которых не только защищал историка, но и привлекал внимание к своей фигуре. В итоге в июне 2020 года Соколов отказался от услуг Александра Почуева, объяснив, что юристу начали поступать угрозы. Защиту бывшего доцента СПбГУ передали другому адвокату — Сергею Лукьянову.
В суде допрашивали бывшую жену Соколова (по некоторым данным, одну из четырех) Анну Кукушкину. Женщина описала экс-супруга исключительно с хорошей стороны. По ее словам, за 13 лет брака Кукушкина не наблюдала со стороны Соколова агрессию, которая могла бы проявляться физически: историк — человек по натуре вспыльчивый, но, кроме повышенного тона, он ничего себе не позволял. С детьми, по словам Анны, бывший доцент тоже обращался хорошо.
Она также уточнила, что Соколов — «выдающийся ученый», полностью погруженный в историю, именно поэтому они развелись: разные интересы.
Как оказалось, в жизни бывшего доцента была еще как минимум одна девушка-студентка — Екатерина Пржигодская, которая в суде заявила, что Соколов чуть не убил ее, когда они были вместе. С историком они встречались в 2008 году. По словам девушки, у них были прекрасные отношения, пока Соколов не начал ревновать ее к друзьям, запрещать видеться с ними. В один из дней историк пригласил ее к себе домой. «Ничто не предвещало беды», — рассказала Пржигодская. Однако в квартире Соколов ударил ее, а очнулась она связанной на стуле. По словам Екатерины, доцент пугал ее горячим утюгом, а пол вокруг был застелен красной тканью — «чтобы было легче потом убирать». Екатерине удалось вырваться, она написала заявление в полицию, но дело замяли — в этом она винит руководство СПбГУ.
В июле 2020 года суд допросил публициста Евгения Понасенкова, который считается главным «научным» оппонентом Соколова. Пару лет назад московский историк и блогер упрекнул доцента в плагиате его монографии «Первая научная история войны 1812 года». Тот в ответ говорил о вторичности работ Понасенкова и подлогах при публикации — Соколову удалось выиграть у Понасенкова два суда о защите чести и достоинства.
Напряжение между исследователями нарастало. Как утверждал Соколов, Понасенков еще в 2018 году организовал интернет-травлю в отношении него и Ещенко. Доцент на суде сообщил, что именно этот конфликт фактически довел его до убийства девушки.
Выступая на заседании, Евгений Понасенков заявил, что неприязни к Соколову не испытывает. Публицист утверждал, что не располагает временем и желанием как-либо связываться с обвиняемым, поэтому никакой травли и противозаконных действий по отношению к нему он не организовывал.
То, что Соколову угрожали, подтвердили еще несколько свидетелей, в том числе блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков. Последний рассказал, что дверь Соколова в разгар конфликта с Понасенковым мазали кровью, а также ему подбрасывали дохлых крыс. По словам Пучкова, недоброжелатели распространяли информацию о личных данных доцента и его спутницы, взламывали их аккаунты.
Защита доцента предоставила копии писем с угрозами Соколову от «банды Понасенкова». Неизвестные якобы собирались причинить вред Соколову, если он не отзовет судебный иск по делу об истории с плагиатом научной работы. Также злоумышленники якобы угрожали передать в СМИ и опубликовать в интернете переписку Соколова с Анастасией Ещенко.
В октябре 2020 года Соколов окончательно признал свою вину в убийстве Ещенко. Выступая в суде, он обвинил Понасенкова в доведении до убийства и обратился к родителям Ещенко с просьбой обратить свой гнев на оппонента.
В декабре на прениях была озвучена полная версия следствия о том, что случилось в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов и Ещенко поссорились, потому что девушка собиралась на день рождения к другу. Их разговор слышала соседка через стену. По ее словам, историк не хотел отпускать Анастасию на праздник.
Согласно данным сотового оператора, во время конфликта Ещенко ушла из дома на 40 минут. Она позвонила брату, рассказала о том, что Соколов ударил ее и что это происходит не в первый раз. В это время Соколов открыл в телефоне карту города — по данным следователей, историк вбивал вручную названия ближайших рек. Защита утверждает, что «Карты» — это первое, на что нажал Соколов, открыв браузер в телефоне, чтобы просто отвлечься, посмотрев на знакомые улицы.
Когда Анастасия вернулась, она снова позвонила брату, сказав, что она ложится спать. После этого пара снова повздорила, уже в последний раз. Соколов взял обрез и выстрелил Ещенко в голову. Далее он схватил девушку руками за шею и сломал ее. В тот момент Ещенко была еще жива — это подтвердил судмедэксперт. Девушка продолжала подавать признаки жизни, Соколов еще трижды выстрелил ей в голову. Вскоре она умерла.
Следствие утверждает, что
после убийства доцент не испытывал вины или стыда, а сразу начал заниматься домашними делами. Ученый звонил в газовую службу насчет ремонта колонки и объяснял мастеру, как к нему подъехать, чтобы заменить детали.
Потом съездил в «Икею» за новым матрасом вместо испачканного кровью. Он также пытался замести следы преступления. Например, после убийства Соколов дважды позвонил на телефон Анастасии и сам же ответил на звонки.
В день трагедии у историка была запланирована встреча с друзьями. Отменять он ее не стал. Положил труп Анастасии под кровать и пошел в магазин покупать продукты и алкоголь. Потом к нему пришли домой знакомые, они выпивали и беседовали, пока в его квартире оставалось тело девушки. Ничего странного в поведении Соколова друзья не заметили.
Затем Соколов поехал в строительный магазин и купил пилу. Его действия эксперт расценил как непрофессиональные: «человек не знал, где находятся органы». Затем, чтобы «не надрывать спину», он выкидывал части тела любимой из окна третьего этажа, а уже позже собрал их и сбросил в Мойку.
По версии защиты, cмерти аспирантки «предшествовала длительная психотравмирующая ситуация», которая привела к «истощению личностных ресурсов». А выстрел, который совершил Соколов из обреза, был для него «субъективно неожиданным» — такая формулировка есть в заключении экспертов Центра имени В. П. Сербского. Причина всего произошедшего — регулярные скандалы и неприязнь девушки к детям Соколова, что подтверждает расшифровка переписок влюбленных, где Анастасия не раз пишет — «ненавижу твоих выродков». К этому добавилась психологическая травма на фоне травли историка Понасенковым. Ролик с его оскорблениями, по данным адвокатов, Соколов пересматривал не после убийства, а за несколько минут до него, что оказало наиболее сильное влияние на ученого.
Защита настаивала, что между девушкой и ученым была любовь. Они путешествовали во Францию, участвовали в реконструкциях, занимались международным сотрудничеством по теме истории и писали совместные научные работы. Их переписки, расшифровки которых были озвучены на суде, это подтверждают. Общалась пара, если не разговаривала о детях ученого, очень уважительно, нежно и с трепетом. Они много признавались в любви и даже обращались друг к другу на «вы».
Адвокаты утверждают, что Соколов хотел скрыть преступление, чтобы оттянуть момент разоблачения. Он намеревался прожить на воле еще неделю, чтобы переписать завещание и сделать другие важные дела, а потом покончить с собой.
Государственный обвинитель требовал назначить историку наказание — 15 лет в колонии строгого режима. Также просил учесть суд различные отягчающие факторы и смягчающие, в том числе наличие у Соколова детей, престарелых родителей, положительные характеристики коллег и вклад в историю и реконструкцию в России.
Адвокаты Соколова просили не более 8 лет заключения. В качестве смягчающего обстоятельства защита попросила учесть «противоправность и аморальность поведения» убитой Анастасии Ещенко. Правосудие, сказал юрист Сергей Лукьянов, в этом деле «будет заключаться» именно в том, чтобы признать: действия Ещенко повлияли на то, что Соколов убил ее.
В своем последнем слове 14 декабря Соколов снова рассказал о том, как они с Анастасией Ещенко любили друг друга. В 2020 году пара планировала свадьбу и даже успела объявить об этом друзьям и родственникам. Соколов добавил, что хочет выразить глубокое и полное раскаяние. Подчеркнул, что хочет быть наказанным, но за совершенные преступления, а не за то, что ему «вменили в вину средства массовой информации, ряд падких до сенсаций журналистов». В завершение ученый попросил родителей Анастасии Ещенко простить его «хоть чуть-чуть, хоть капельку».
Мария Долбиш — специально для «Новой»
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