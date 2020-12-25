Пресс-хата для «Пресс-клуба»

21 декабря их задерживали точно так же, как Виктора Бабарико и его сына Эдуарда в июне: обыски в квартирах и в офисе, затем допросы в департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля, где все они и исчезли на целые сутки. «Все они» — это основатель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая и ее сын Петр, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский и директор «Академии "Пресс-клуба"» Сергей Якупов.

Петр Слуцкий. Фото из личного архива

21 декабря Юлия Слуцкая прилетела с дочерью и внуками из Египта, где проводила отпуск, и была задержана в аэропорту Минска. Ее сына Петра задержали в офисе. Остальных — дома или на улице. В доме Аллы Шарко ломали дверь, а ее адвоката Сергея Зикрацкого, который срочно приехал к Алле, грубо выставили из квартиры.

Вечером, когда стало известно, что все задержанные находятся в ДФР, их родственники начали туда звонить.

Но, как и в случае с Бабарико, им отвечали, что никакого «Пресс-клуба» в стенах департамента и близко нет.

Только через сутки, когда родные задержанных обзвонили все изоляторы страны, им сообщили, что все сотрудники «Пресс-клуба» находятся в ИВС на Окрестина и задержаны на 72 часа. Затем в государственных изданиях появился официальный комментарий ДФР, согласно которому ведется «проверка по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская "Пресс-клуб"» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Задержанные Алла Шарко, Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский и Сергей Якупов

А вот тут уже все становится ясным. 17 декабря Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против белорусских властей. Под санкции попали крупные чиновники, судьи, выносящие приговоры по политическим делам, компании «кошельков Лукашенко» и некоторые государственные предприятия (например, Минский завод колесных тягачей). 21 декабря министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил об ответных действиях: «Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств».

После этих слов стало очевидным, что следует ждать показательных репрессий в отношении какой-нибудь неправительственной организации.

Вечером того же дня силовики пришли в «Пресс-клуб».

24 декабря вечером стало известно, что днем все задержанные побывали на допросах в ДФР и остаются под стражей в качестве подозреваемых по части 2 статьи 243 («уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» — санкция предусматривает до семи лет лишения свободы). Меру пресечения избрала Генеральная прокуратура. Теперь уголовное дело будет передано в Следственный комитет, который в течение 10 дней примет решение о предъявлении обвинения.

Логотип белорусского «Пресс-клуба»

В принципе все понятно. Во-первых, власти очень нужны деньги, и она предпринимает все шаги, чтобы вытрясать их не только из предпринимателей, но и из НПО, получающих иностранное финансирование.

Во-вторых, «Пресс-клуб» — идеальная цель для демонстративных репрессий в ответ на европейские санкции. Не только неправительственная организация, но еще и связанная с журналистами — максимальное внимание к делу, максимальное возмущение Запада, максимальный уровень запугивания гарантированы. Но есть еще и в-третьих. Это месть. Доказательство тому — арест, в том числе и сына Юлии Слуцкой Петра. Петр — оператор, занимался в основном съемкой мероприятий «Пресс-клуба» и никакого отношения к бухгалтерии не имел. Но его арестовали по тому же делу, как в июне арестовали Виктора Бабарико. Его сын Эдуард тоже сидит до сих пор по уголовному делу отца. Так что семейный арест в политических делах — это всегда личная месть.

В тот же день, когда стало известно, что все пятеро «прессклубовцев» остаются под стражей, на интернет-странице «Пресс-клуба» появилось поздравление с Новым годом. Там написано: «Нашим коллегам, которые остаются в СИЗО, мы желаем сил, уверенности в своей правоте и силе слова. Когда мы писали эти строчки, не предполагали, что будем писать их и себе. Очень ждем всех на свободе!»

С начала протестов, по данным Белорусской ассоциации журналистов, был задержан 391 журналист. В СИЗО по уголовным статьям остаются десять. Это был самый високосный для белорусских журналистов год.