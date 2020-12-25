Стук за звонок

В семь утра в квартиру Любови Соболь постучали. Несколько человек в штатском, еще двое — в форме и шлеме — пришли с утра пораньше домой к юристу Фонда борьбы с коррупцией, вооружившись ломом. Раздался настойчивый гулкий стук. «Всем привет! У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке, я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска. Ну, все бывает в первый раз. Видимо, из-за того, что я приходила домой к отравителю Навального Кудрявцеву недавно», — успела рассказать Соболь, параллельно пытаясь успокоить плачущую от страха дочку.

Сегодня они вместе собирались отправиться на ее детский Новогодний утренник. Вскоре Соболь и вовсе перестала выходить на связь. Ее коллеги — сотрудники канала «Навальный Live» — только сообщили, что мужу юриста ФБК Сергею Мохову вместе с ребенком разрешили уйти из квартиры. Там уже начался обыск: правоохранители изъяли всю технику, которая принадлежала Соболь, ее мужу и семилетнему ребенку.

Вскоре силовики увезли Соболь на допрос в столичное управление Следственного комитета.

Уголовное дело

Три часа спустя визита силовиков — в 10 часов — адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал о возбуждении уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК). Эта статья предполагает наказание в виде обязательных работ, штрафа до 200 тысяч рублей или же лишения свободы на срок до двух лет.

Пока что дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Соболь проходит свидетелем. «Уверен, что сегодня предъявят обвинение», — отметил защитник.

За что? В ФБК уверены, что за звонок в дверь предполагаемого сотрудника ФСБ, «героя» расследований The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel Константина Кудрявцева, четыре дня назад случайно рассказавшего всему миру о трусах Навального и других деталях отравления политика боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

После выхода видеоролика «Я позвонил своему убийце. Он признался», который набрал за это время уже более 19,5 миллиона просмотров на YouTube, Соболь отправилась к дому Кудрявцева — в Новокосино. Она позвонила в дверь его квартиры, чтобы задать ему пару вопросов. Кстати, параллельно с Соболь к дому Кудрявцева сразу же выехал наряд полиции. Вскоре Соболь и нескольких ее сторонников задержали: в этот момент она находилась в автомобиле и на неприкосновенность какого бы то ни было жилища не посягала.

Впрочем, правоохранители придерживаются иного мнения. В одном из документов по делу (копия есть в распоряжении «Новой») говорится, что «неустановленное лицо <…> применило насилие к преградившей ему путь Субботиной Г.В., схватив последнюю за левую руку своей рукой и оттолкнуло ее». Таким образом, «неустановленное лицо», по версии силовиков, причинило Субботиной «физические» и «нравственные» (!) страдания.

Нравственные страдания тещи, или кто такая Субботина

Человеком, который написал на Соболь заявление, оказалась одна из собственников квартиры номер 38 в одном из панельных домов на Суздальской улице — Галина Субботина, отмечают «Открытые медиа». В этой же квартире проживает и предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.

Как отмечает издание, скорее всего, Субботина — его теща. К слову, благородное семейство недавно обзавелось новой недвижимостью: прямо по соседству с той самой квартирой № 38, звонок в которую может привести к обыскам и допросам. Как выяснил Алексей Навальный, 28 октября Кудрявцев купил квартиру № 37 — спустя два месяца после провалившейся операции по отравлению политика. Примерная стоимость таких апартаментов — 7,5 миллиона рублей.

По другим адресам

Сегодня силовики решили навестить не только Соболь, но и ее сторонников. Так, обыски прошли по месту регистрации места жительства оператора и режиссера «Навальный Live» Акима Керимова. Его задержали 22 декабря вместе с Соболь и продюсером канала Ольгой Ключниковой. Сейчас и Керимов, и Ключникова отбывают административный арест за «неповиновение сотруднику полиции».

Кроме того, сегодня сотрудница Измайловского следственного управления попыталась «побеседовать» с родными корреспондентки «Навальный LIVE» Александры Шапалиной «по поводу Ключниковой». Вскоре арестованных сотрудников «Навальный LIVE» тоже привезли на допрос в СК.

Угги, изъятые у Соболь. Фото: Владимир Воронин / Twitter

Тем временем у Соболь хотят взять образцы эпителия для анализа. Также силовики изъяли у юриста ФБК «обувь, находящуюся на ней», — черные меховые угги.