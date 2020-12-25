Дефицит всего, кроме пациентов

Свердловская область

На прошедшей ежегодной линии с президентом России прозвучало обращение медиков из центральной городской больницы Качканара о невыплате им денег за работу с ковидными пациентами. Первая реакция — отрицание. В течение 15 минут в СМИ была озвучена официальная позиция областного минздрава. Наличие проблемы опровергли. В частности, министр Карлов заявил, что министерство здравоохранения уже получило сигнал о невыплатах медикам в Качканаре, но данное учреждение не работает как ковидный госпиталь, хотя и оказывает амбулаторную помощь больным коронавирусом. Примерно через 20 минут в СМИ появился комментарий Валерии Мартемьяновой, главврача местной клиники. Руководитель больницы опровергла озвученные своими подопечными претензии, подчеркнув, что данная информация «не соответствует действительности», «согласно постановлению, все медики получают дополнительную надбавку за работу с ковидными пациентами». Еще через пять минут областной Следственный комитет начал проверку по заявлению медиков. Прошло чуть более часа, и в больницу были перечислены все необходимые коронавирусные выплаты. От стадии отрицания до стадии принятия прошло не более двух часов. Фото: РИА Новости «По предварительным итогам дополнительной проверки, оперативно проведенной по поручению министра здравоохранения Андрея Карлова, установлено, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ. Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки», — сообщили в оперативном штабе Свердловской области. — Конечно, такие случаи бывают, но о них надо сразу сообщать: в оперативный штаб, в мою приемную, — философски отреагировал на эту ситуацию губернатор Евгений Куйвашев. — Но такие обращения единичны. Это человеческий фактор, бывает, что люди что-то упускают. Напомню, что в конце ноября медики Сысертской больницы написали коллективное обращение в прокуратуру в связи с резким сокращением зарплат. Руководство медицинского учреждения объяснило свое решение просто: вы и так хорошо заработаете за счет ковидных выплат. Как пояснили «Новой» в областной прокуратуре, проверка все еще идет, и результаты ее будут озвучены позже. — Нас с коллегами уже вызывали для дачи объяснений следователю, — рассказал один из врачей, работающих в «красной зоне» больницы. — Мы вместе ходим, чтобы поддерживать друг друга. Надеемся, что проверка будет максимально объективной. При этом в прокуратуре Сысерти объяснили, что сотрудники больницы подписали дополнительное соглашение о работе в «красной зоне», которое им подсунули при выходе со смены. «Проверка по заработной плате почти закончена, — сообщила E1.RU помощник сысертского прокурора Елена Терешина. — Мы выявили нарушения, поэтому сейчас готовим акты реагирования, в которых укажем нарушения и требования по их устранению. Информация запрашивалась у сотрудников, работающих в ковидном госпитале. Нарушения в начислении заработной платы выявили у всех.» После таких заявлений Елены Терешиной в самой прокуратуре случился небольшой коллапс. Ее выступление оказалось несогласованным с руководством, так как проверка еще не закончена. Терешина также рассказала, что к главврачу Сысертской больницы есть серьезные вопросы. А сам главврач в это время охотно раздавал интервью, что его подопечные ему звонят и каются в том, что посмели выступить против руководителя. Прошедшая неделя, к сожалению, стала рекордсменом по количеству заболевших и умерших от коронавируса. В области возлагают серьезные надежды на вакцинацию. На сегодня на Средний Урал поступило уже более 6,5 тысячи доз вакцины «Спутник V». В приоритете вакцинация медицинских работников. После них — воспитатели и учителя, сотрудники правоохранительных органов. «В Свердловской области всегда поддерживается резерв коечного фонда примерно в 1,5 тысячи мест. На сегодняшний день в регионе бесплатные препараты для лечения COVID-19 получили 30 040 амбулаторных пациентов», — сообщили «Новой» в областном оперштабе. 24 декабря в Свердловской области выявлено 418 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 55 759. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 1393. Изольда Дробина

Пермский край

Прикамье продолжает обновлять рекорды по числу заболевших. 23 декабря — 335 подтвержденных диагнозов. Умирают по 30 человек и более ежедневно. Но глава министерства здравоохранения края Анастасия Крутень считает, что ситуация с коронавирусом в регионе «несколько улучшилась», что подтверждает увеличение свободного коечного фонда в больницах: на 24 декабря свободно более 30% коек (порядка 1500). Из инстаграма Анастасии Крутень Медики скорой в Перми также сообщают, что число коронавирусных вызовов серьезно сократилось. «В последнее время не сталкивался ни с ковидом, ни с госпитализациями совсем», — говорит медбрат СМП в Перми Артем Борискин. «Мы дали указание, чтобы при необходимости госпитализировали даже при легком течении коронавирусной инфекции или ОРВИ людей пожилых, людей с хроническими заболеваниями, чтобы своевременно начать адекватную терапию и улучшить течение болезни у этих пациентов», — уточняет Анастасия Крутень. Указания «госпитализировать легкие формы ОРВИ пожилых или пациентов с хроническими заболеваниями» говорившие с «Новой газетой» медики скорой помощи не получали. И если в Перми COVID-вызовов стало меньше, то в крае болеют по-прежнему. «Если удалось улучшить ситуацию с койко-местами, это совсем не обозначает, что ситуация с ковидом улучшилась в целом, — говорит врач СМП Лев Колтуков. — Число ковид-вызовов на прежнем уровне. Все пациенты с ОРВИ лечатся дома, если все проходит без осложнений. Госпитализируются только пневмонии», — рассказал «Новой газете» врач СМП в Пермском районе Лев Колтуков. Министр здравоохранения также сообщает, что ожидает рост заболевших. И что в поликлиниках края создаются «красные зоны», чтобы пациенты с признаками ОРВИ не пересекались с другими обратившимися. «Обязали все поликлиники это сделать и контролируем эту работу. Мы готовимся к возможному повышению заболеваемости в январе и феврале», — говорит Анастасия Крутень. Правительство края сообщает, что в Соликамске уже создан амбулаторно-поликлинический центр с выделением «красной зоны» для лечения пациентов с COVID-19 амбулаторно. Здесь заболевшие могут пройти обследование, сдать анализы отдельно от остальных пациентов. Также, в центре выдадут бесплатные лекарства при коронавирусе или подозрении на него. «Приходить в центр самостоятельно пациентам не рекомендуется. Их доставляют сюда бригады скорой помощи по направлению участковых или фельдшеров. После осмотра заболевшего госпитализируют в стационар (при сложном течении заболевания), либо назначают амбулаторное лечение и отправляют его на машине скорой помощи домой.» Всего в Пермском крае 28 315 подтвержденных случаев коронавируса, умерло 1715 человек. Александра Семенова

Курганская область

На этой неделе регион покидают военные медики, которых направили сюда 28 октября после коллективного обращения в администрацию президента сотрудников областной больницы, городской больницы № 2, больницы скорой помощи, поликлиник № 2 и № 112. Как информирует оперштаб, при участии военных медиков лечение получили более 2,5 тыс. пациентов. Из инстаграма губернатора Вадима Шумкова Военные специалисты переформатировали всю систему оказания медицинской помощи в регионе. Организовали работу сортировочной площадки для приема и распределения пациентов. Решение о распределении пациента теперь принимается в зависимости от тяжести заболевания, что сокращает период с момента вызова скорой и оказания помощи уже в стационарах. Также создали единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью, где прошли лечение больше 400 человек. На базе сортировочной площадки организовали работу амбулаторно-поликлинического центра, где проводят клинико-диагностические исследования и корректируют схемы лечения пациентов. Совместно с курганскими врачами военные оказали помощь более 500 пациентам с легкой формой коронавируса. Согласно докладу Минздрава России, сейчас регион вышел в «зеленую зону» по риск-ориентированному подходу. Министр здравоохранения отметил, что таких регионов — единицы. В то же время в отдельных зауральских больницах продолжается многочасовое ожидание приема у врача: более 20 человек с детьми в поселке Механический ждали, когда их примут. Судя по фотографиям, о социальной дистанции не было и речи, люди стояли у кабинета врача большой группой. Региональные власти намерены решить вопрос с очередями установкой 96 видеокамер, по которым в режиме реального времени будут отслеживать потоки людей, СМИ же видят проблему в ином. В том, что медицинский штат в данной больнице укомплектован на 60%. «По медицине ситуация сейчас тьфу-тьфу-тьфу, постучать по дереву, я считаю, стабилизирована в определенной мере. Нелегко, нагрузка высока. Удалось создать, по российским меркам, считаю, что очень высокий процент коечного фонда свободного, сейчас 27–30% имеется свободных коек», — объяснил губернатор Вадим Шумков 23 декабря во время пресс-конференции. Также губернатор отдал распоряжение депздраву проверить все сообщения в социальных сетях, на горячей линии и в его аккаунте о бесплатных наборах для амбулаторного лечения от коронавируса на дому, поскольку на отсутствие наборов и лекарств поступает много жалоб. Юлия Баталова

Тюменская область

В Тюменской области продолжают сокращать количество моногоспиталей: за последнюю неделю стало меньше на пять ковидариев. В регионе функционируют 13 моногоспиталей, которые рассчитаны на 2848 коек. Функционировавшие до сокращений 18 моногоспиталей были рассчитаны на 3683 пациентов. Существенного снижения числа заболевших при этом не отмечено. 24 декабря выявлено 170 случаев коронавируса. Медики городской больницы № 2 пояснили «Новой газете», что нагрузка на врачей остается по-прежнему высокой, но стало меньше тяжелых случаев и меньше обращений со стороны пациентов. В то же время пациенты моногоспиталя на улице Новой, 2/3 (перепрофилированные тюменский СПИД-центр и наркологический диспансер) продолжают жаловаться на неприемлемые, с их точки зрения, условия лечения. Пациенты палаты № 1408 рассказали, что в госпитале не хватает среднего медицинского персонала и часто — лекарств. Люди сообщают о том, что в качестве младшего персонала привлекли студентов медуниверситета, которые пока не имеют должного опыта и часто попадают уколом в вену с 4–5 попыток. В то же время, хорошие отзывы оставляют о лечащих врачах из Санкт-Петербурга, которые работают на шестом этаже госпиталя. Фото: Оперштаб ЯНАО 18 декабря под Тюменью насмерть сбили медика, пешком возвращавшегося к пациенту из-за забытого у него дома пульсометра. Каиру Кожахметову было 39 лет, он работал санитаром в нижнетавдинской больнице № 15. В село к пациенту медик был вынужден идти пешком по обочине трассы. Как сообщают СМИ со ссылкой на ГИБДД, погибший двигался навстречу транспортному потоку, в соответствии с ПДД. Каир работал в поликлинике всего год. Коллега погибшего медика также рассказала изданию 72.ru, что деньги на его похороны собирали всем селом, руководство больницы же заявило, что он погиб в нерабочее время. Другая сотрудница областной больницы № 15 рассказала, что ее после перенесенного COVID-19 и 40% поражения легких отправили ходить пешком к пациентам по всему району. Из-за отсутствия персонального рабочего компьютера медик вынуждена терять время, занимая его у коллег. За две недели до трагедии медики также сообщили в трудовую инспекцию о том, что руководство повышает на них голос, агрессивно общается, оскорбляет нецензурной бранью и унижает прямо при пациентах. В депздраве рассказали, что у них не зарегистрировано массовых сообщений о нарушении трудовых прав работников больницы. В пресс-службе больницы пояснили, что в их штате работают 150 сотрудников, но никто не обращался в профсоюз и «Ассоциацию медицинских сестер Тюменской области». Заместитель главного врача ОБ № 15 Наталья Кольцова также пояснила журналистам, что «взаимоотношения в больничном коллективе — это как отношения в большой семье. Не всегда все довольны друг другом». Юлия Баталова

Крым и Севастополь

Крым и Севастополь третью неделю продолжают бить собственные антирекорды по числу заразившихся COVID-19. Если в предыдущую неделю в Республике Крым ежедневно заболевали 250–289 человек, то на этой — 333–350. В более компактном Севастополе на предыдущей неделе фиксировалось 60–70 случаев заражения в день, на этой — от 80. Мест в больницах мало в обоих регионах. Визит Сергея Аксенова в ковид-отделение республиканской больницы им. Семашко. Фото: РИА Новости Власти Республики Крым на заседаниях оперативного штаба говорят о статистике, разбирают отдельные жалобы, отмечают, что ситуация сложная, но все под контролем. Койко-мест мало, но военные построят еще два модульных госпиталя. Роспотребнадзор грозит ввести новые ограничения, но при этом чиновники хвастаются, что на новогодние праздники в Крыму ожидают 100 тыс. человек, а отели заполнены на 70%. При этом власти прогнозируют, что вскоре количество заболевших может вырасти до 500 человек в день. В комментариях под постами главы Крыма Сергея Аксенова жители жалуются на проблемы с госпитализацией и нехваткой лекарств. Во многих аптеках нет необходимых для лечения ковида препаратов (цефипама, цефтриаксона, лидокаина и других). Росздравнадзор нехватку признает, из-за срыва сроков закупок льготных препаратов уволен руководитель государственного предприятия «Крым-Фармация» Тарас Чеславский. В Севастополе власти тоже заявляют, что «держат ситуацию под контролем». Но информации о ситуации с ковидом населению здесь дают еще меньше, чем в Крыму. Вопрос дефицита лекарств в аптеках за последний месяц публично ни разу не поднимался. Жители региона в декабре уже сообщали «Новой газете», что какие-то лекарства из аптек исчезли вместе с градусниками, а ценник на противовирусные подскочил в разы. Под постами губернатора Севастополя Михаила Развожаева в Instagram, как и у Сергея Аксенова, тоже объемная жалобная книга. «У мужа двухсторонняя пневмония, в госпитализации отказано, нужные лекарства не купить, что нам делать?» — пишет жительница Севастополя Ольга Алексеенко. «Мою 70-летнюю маму с подозрением на ковид отправили на ФЛЮ в первую горбольницу. Аппарат ФЛЮ стоит в машине на улице. Пенсионеры ждут на морозе 45 минут…» При этом есть один интересный нюанс. Хотя количество мест в больницах Крыма и Севастополя сокращается, лекарства в дефиците, а количество заболевших растет, за последнюю неделю жалоб в соцсетях обоих глав регионов стало заметно меньше. Жители тут же пишут: «Негатив удаляют». К Новому году Севастополь запасся мини-станцией по производству медицинского кислорода. И если власти сумеют ввести в эксплуатацию до праздников второй модульный блок в инфекционной больнице, то город получит дополнительные 103 койки. Но, по словам губернатора Развожаева, пока его не вводят в эксплуатацию, «потому что проходят различные экспертизы, а подрядчики не успели закупить мебель и часть медоборудования». В интервью изданию Forpost губернатор Севастополя признался: «Сейчас в регионе 900 ковидных коек, из них ежедневный резерв — максимум 50. Ограничения и коронавирусная ситуация в регионе могут продлиться до конца следующего года. Надежда — на массовую вакцинацию. Надежда Исаева

Саратовская область

В среднем 6–7 человек в сутки умирают в Саратовской области непосредственно от ковида. Это больше, чем две недели назад, — тогда среднее количество смертей составляло не более пяти. В эту статистику не входят те, кто при наличии подтвержденного коронавируса скончался «от иных патологий». Правда, на сегодняшний день таких смертей зарегистрировано в два с небольшим раза больше, чем смертей от ковида. Область по-прежнему замыкает десятку регионов по смертности от нового коронавируса. Рекорд по количеству заболевших регион обновляет примерно раз в неделю — 24 декабря это случилось в очередной раз — в этот день было зафиксировано 273 новых случая коронавируса. Несмотря на рост заболеваемости, областное министерство здравоохранения заявило, что в регионе прекращено развертывание дополнительных коек под коронавирусных больных. Поскольку в резерве ежедневно имеется не менее 700 коек. Уже развернутые койки продолжают оборудовать кислородом. На сегодняшний день кислородом обеспечены 3056 ковидных коек из 4405. Что касается кислородных станций, которые с осени строятся в трех крупных городах региона при ковид-госпиталях, то сейчас идут пуско-наладочные работы и запуск их минздрав обещает в самое ближайшее время (правда, две недели назад чиновники говорили ровно то же самое). — Надо понимать, что кислородные станции не повлияют на количество коек, оснащенных необходимым для поддержки дыхания оборудованием, но помогут региону сохранить устойчивость в критических ситуациях, — заметил на ежедневном брифинге замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов. — Сжиженный кислород более надежный, чем балонный, к тому же не требует постоянной дозаправки. Станислав Шувалов. Фото: fair.ru Жалобы на то, что участковые терапевты не доходят до пациентов вовремя, от саратовцев поступать почти перестали. Более того, часть горожан, столкнувшихся с коронавирусом под самый Новый год, замечает, что результаты теста теперь приходят быстро. При положительном тесте врач приносит на дом комплект лекарств, выделенный государством для лечения амбулаторных больных. Правда, комплект этот различается от пациента к пациенту. Например, житель Саратова Роман Васильев опубликовал у себя в инстаграме набор, состоящий из парацетамола и коронавира. По его словам, врачи обещали принести еще и антибиотики, но так и не принесли. Наталья Шарова получила в том же наборе две упаковки амоксицилина по 16 капсул и одну упаковку коронавира, 50 таблеток. В этом случае обошлись без жаропонижающих препаратов, несмотря на то, что у женщины сохранялась повышенная температура в течение десяти дней. — Прием коронавира врач расписала мне на десять дней, но таблеток по схеме хватило только на пять. — рассказывает Шарова. — Об антикоагулянтах даже речь не шла, хотя у меня пять лет назад после операции образовался тромб и был риск обострения тромбофлебита, о чем врача я поставила в известность. Собственно, на фоне коронавируса тромбофлебит и обострился. Получить консультацию у врача по этому поводу я так и не смогла — звонила в поликлинику, делала вызовы, но ко мне так никто и не пришел. Записаться на прием я не могу — самоизоляция. В итоге попросила сына купить мне препарат, который по рекомендации сосудистого хирурга принимала пять лет назад. Отдала за упаковку 2800 рублей. Что касается компьютерных томографов, с закупкой и установкой которых в регионе осенью вышел скандал. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что закупленные аппараты месяц лежат на складе, тогда как в Саратове даже частные клиники не справляются с наплывом пациентов, нуждающихся в компьютерной томографии легких. Из 13 закупленных аппаратов три устанавливаются по линии сердечно-сосудистых заболеваний, два — по линии онкологических. На диагностике ковида они работать не будут. Еще три томографа вот-вот будут запущены в стационарах Саратова, Энгельса и Балакова. Остальные шесть ушли, как и было обещано, в амбулаторно-поликлиническое звено. Два из них уже запущены. Часть нагрузки, но в рамках обязательного медицинского страхования, забирают себе частные клиники. Но тут тоже все непросто. Роман Васильев, которому врач выписал направление на рентген, рассказал, что в частную клинику на КТ по ОМС попасть можно только при благоприятном стечении обстоятельств: если врачебная комиссия в поликлинике сочтет этот метод диагностики целесообразным и выдаст направление. Даже при наличии направления частная клиника возьмет такого пациента только в том случае, если на компьютерную томографию будут свободные места. В итоге, саратовцу пришлось делать КТ за свои кровные: компьютерная томография обошлась ему в 3,5 тысячи рублей и выявила 35% поражения легких. Вакцина от коронавируса продолжает поступать в регион: всего с начала осени в Саратов доставлены 2832 дозы ковид-вак («Спутник V»). До конца декабря ожидается поступление 700 доз другой вакцины — эпивак-корона. На сегодняшний день привито 1549 человек. Приоритет в вакцинации у работников медицины, образования и социальной сферы. Прививают от ковида не только в Саратове, но также в Энгельсе, Балакове и Балашове. Анна Мухина