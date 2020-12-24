Во все тяжкие последствия

С третьей попытки Московский городской суд приступил к рассмотрению дела бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий и фальсификации уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Четверо фигурантов заявили о своей невиновности, только один из подсудимых согласился с предъявленным обвинением.

Экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненных Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК). Позднее СК ужесточил им обвинение, добавив ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

По версии гособвинения, 6 июня 2019 года обвиняемые приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление, как считает прокуратура, их толкнуло желание продвинуться по службе. Сотрудники полиции пытались привлечь к уголовной ответственности Голунова по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. После задержания один из правоохранителей применил к журналисту физическую силу, несколько часов корреспонденту «Медузы» не давали связаться с адвокатом.

Максим Уметбаев и Роман Феофанов во время первого заседания, 14 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Такие грубые нарушения при задержании Голунова и явный провокационный характер уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс. 8 июня полицейские ходатайствовали перед Никулинским районным судом Москвы о заключении журналиста под стражу, но суд поместил его под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении за отсутствием доказательств.

Корреспондент «Медузы» с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

На следствии из пяти обвиняемых признал вину только Коновалов, а Уметбаев — частично. После того как Коновалов дал признательные показания и указал на то, что именно Ляховец дал распоряжение подбросить наркотики Голунову, ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Игорь Ляховец в зале суда, 14 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Остальные фигуранты вину категорически отрицают и с января находятся в СИЗО.

В Мосгорсуде дело рассматривается под председательством судьи Сергея Груздева в открытом режиме. Слушания закроют только на время рассмотрения трех секретных томов. Рассмотрение дела должно было начаться еще в ноябре, но сначала судью подкосила болезнь. Потом откладывали из-за защитника Ляховца Алексея Коврижкина. И 29 октября его лишили адвокатского статуса. Тогда на заседании 14 декабря Ляховец заявил, что отказывается от услуг адвоката. «Я намерен самостоятельно себя защищать», — настаивал Ляховец. Но судья все равно дал ему неделю для поиска профессионального защитника.

24 декабря суд возобновил разбирательство. Перед залом ожидали родственники подсудимых. Коновалов, находящийся под домашним арестом, держался в стороне. Голунов зашел в зал вместе с охраной (он по-прежнему находится под государственной защитой). Его интересы представляют адвокаты Сергей Бадамшин и Олег Елисеев. Рядом с ними в зале сидит представитель прокуратуры Татьяна Паршинцева.

Заседание началось с того, что судья Груздев сообщил Ляховцу, что его защиту будет осуществлять государственный адвокат Шамиль Фейзрахманов. Подсудимый не стал ему заявлять отвод и попросил еще допустить в процесс свою жену в качестве защитника.

— Какое у нее образование? — спросил у Ляховца судья.

— Высшее экономическое.

— Как ваша супруга может знать материалы дела? У нее есть опыт?

— Моя супруга наравне со мной знакома с материалами дела. С этой замечательной женщиной я провел 20 лет, и она знает, как все происходило.

Прокурор возразила, пояснив, что супруга Ляховца не имеет юридического образования, помимо прочего в деле есть материалы с грифом «секретно», и она не уполномочена иметь к ним доступ. Судья согласился с доводами гособвинения.

Прокурору потребовалось больше часа, чтобы пояснить суть уголовного дела. Согласно материалам дела, Ляховец вступил в сговор со своими бывшими коллегами и возглавил преступную группу. Он предоставил сотруднику по фамилии Матвеев заведомо ложную информацию о распространении наркотиков неким «лицом по имени Иван». После чего в отношении Голунова Ляховец вынес постановление об оперативной проверке.

Иван Голунов в зале суда, 14 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

В апреле подсудимый, по мнению следствия, отправил в «ЯндексТакси» заведомо сфальсифицированный запрос о перемещениях Голунова; таким образом правоохранители установили адрес проживания корреспондента. Примерно с 3 по 16 июня 2019 года подчиненные Ляховца незаконно проводили ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия) у дома Голунова. Потом был дан приказ о задержании корреспондента.

Именно Ляховец поручил своим бывшим коллегам, полагает обвинение, подбросить наркотики журналисту дома во время обыска, а затем изъять их.

«Реализуя преступный умысел», фигуранты прибыли на квартиру Голунова, и в то время, пока Феофанов отвлекал журналиста, бывшие сотрудники полиции подложили наркотические вещества и электронные весы. «Незаконные действия подсудимых повлекли тяжкие последствия», — отметила прокурор.

После того как обвиняемые выполнили все указания Ляховца, был составлен рапорт, что вместе с другими материалами это стало основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков.

«Следователь, будучи введенным в заблуждение Ляховцом и иными соучастниками преступления, на основании подложных доказательств вынес постановление о привлечении Голунова в качестве обвиняемого по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, на основании которого суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в обвинительном заключении. Только из фабулы обвинения по-прежнему непонятно, почему подсудимые прицепились именно к журналисту и начали разрабатывать именно его. Остается надеяться, что этот пробел удастся установить в ходе судебного следствия.

После задержания, как далее рассказала прокурор, Уметбаев уже в здании УВД по ЗАО ударил как минимум один раз Голунова по лицу, когда тот был в наручниках. Позднее Феофанов и Сергалиев повезли журналиста на медосвидетельствование, где в кабинете первый нанес не менее двух ударов кулаком, а второй — не менее одного удара по левой руке Голунову. Потом подсудимые тащили его по коридору, из-за чего Голунов получил кровоподтеки и ссадины. Далее прокурор несколько раз повторила некоторые моменты из фабулы обвинения. Судья ее прервал:

— Вы читаете это уже в третий раз...

— Да, читаете одно и то же! — возмутились родные обвиняемых. Им сделали замечание.

— Обвинение нужно оглашать таким образом, чтобы было понятно. Зачем в третий раз зачитывать регламент должностных лиц? — заметил судья.

Прокурор попыталась на ходу скорректировать свое выступление, но снова сбилась. Судья дал ей время на подготовку.

После перерыва гособвинитель ускорилась при чтении обвинительного заключения, скомкано закончив выступление.

«Мне понятны предъявленные статьи, но непонятно, почему меня в этом обвиняют», — пояснил свою позицию Ляховец. Он добавил, что обвинение является «нагромождением из выводов обстоятельств и событий, которые по отдельности не могут давать оснований обвинять их в тяжком преступлении». Ляховец считает, что они действовали в рамках закона, а все обвинение назвал «полетом фантазии».

Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев также отказались признать вину.

Акбар Сергалиев. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

«Я не согласен категорически. Там первое, что указано, что я якобы вступил в организованную преступную группу. Но никуда я не вступал. Я пришел служить в полицию, а меня обвиняют, что якобы подписал контракт с преступной группой? Это вымысел. Дальше я хотел бы сказать, соответственно, мое здесь нахождение является незаконным, так же как и возбуждение уголовного дела», — заявил Сергалиев. И лишь Коновалов сказал, что ему обвинение понятно и вину признает частично.

После того как участники определились с порядком представления доказательств, прокуратура предложила допросить Голунова. По просьбе адвоката Бадамшина судья сделал перерыв. В следующий раз участники процесса встретятся уже в новом году, 12 января.