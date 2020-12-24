От капитана до подполковника — всего одна свадьба

Антонина Зимина и Константин Антонец. Фото из личного архива

Основное преступление Антонина Зимина и Константин Антонец совершили, сыграв свадьбу в 2018 году. К ним на праздник, как уже рассказывала «Новая», незваным гостем пришел капитан ФСБ Максим Денисенко. Выпив, он шумно представлялся как сотрудник органов всем гостям, в том числе и латвийским. Фотограф щелкал затвором, а потом молодожены рассылали всем гостям свадебные фото.

На некоторых засветилась физиономия чекиста. Теперь, по вине Зиминой и Антонца, ее знают в Латвии.

В течение двух с половиной лет, пока шло следствие, появлялась информация о том, что эпизод с фотографией подвыпившего эфэсбэшника из дела все-таки выпал, а появились в нем другие обстоятельства. Но отец Антонины, Константин Зимин, рассказал «Новой», что фото так и осталось в приговоре ключевым эпизодом.

Приговор был оглашен в Калининградском областном суде 24 декабря, Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима, Антонец — к 12 с половиной годам строгого (женщин к строгому не приговаривают). Оба еще должны заплатить по штрафу в 100 тысяч рублей.

За время следствия, по информации «Новой», еще один эпизод преступной деятельности изменников в деле все-таки появился.

Константин Антонец. Фото из личного архива

Антонец, еще до женитьбы работавший юристом в правительстве Калининградской области, вынес со службы страшной секретности (по версии ФСБ) документ и показал его невесте. Потом бумага каким-то способом была передана латвийской разведке. По информации Константина Зимина, это постановление правительства РФ от 29 ноября 2014 года о предоставлении областному бюджету субсидий на поддержку местных предпринимателей. Документ опубликован на сайте минэкономразвития Калининградской области. Во всяком случае, ни к каким более секретным сведениям, как не раз говорила публично экс-министр экономразвития Калининградской области Анастасия Кузнецова, Антонец допущен не был.

Самая секретная часть этого документа, по словам Зимина, — это методика расчета субсидий и правила их предоставления, разработанные в областном правительстве. Ее-то, видимо, и утащил со службы Антонец. Документ тоже опубликован для всеобщего ознакомления на сайте минэкономразвития Калининградской области в разделе «Субсидии». Но Зиминой, если верить следствию, все равно пришлось привлекать к преступной деятельности мужа, чтобы разгласить эти секреты латвийской разведке.

Антонина Зимина. Фото из личного архива

Может быть, и есть в деле сведения о том, зачем латышам калининградские субсидии. Но ни об этом, ни о других обвинениях в адрес супругов ничего не известно, потому что в деле, как водится, засекречены даже тесемочки на папках. В суде 24 декабря была оглашена только резолютивная часть приговора. Мотивировочную со временем вручат стороне защиты, после этого адвокаты намерены подать апелляцию. Но публиковать приговор все равно будет строжайше запрещено. Как объяснил «Новой» адвокат Антонины Михаил Баев, тот, кто рискнет это сделать, совершит ровно то же преступление, за которое осуждена Зимина, а именно: незаконное получение и разглашение информации, составляющей гостайну.

— Только что моя подзащитная получила за это 13 лет, — заметил адвокат. — Вы тоже хотите? Это «два нуля».

«Два нуля» — первые цифры в маркировке секретных документов в СССР. Под таким грифом, например, хранится «Катынское дело».

К разряду такой же тайны, видимо, отнесено и дело супругов Зиминой и Антонца.

Некоторые его детали, впрочем, раскрыл Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ на своем сайте. Хочется верить, что эта публикация в интернете не окажется такой же секретной, как постановления российского и калининградского правительств. Рискнем ее процитировать с сайта ФСБ.

«В 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения», — так пресс-служба ФСБ сообщает, видимо, о краже официально опубликованного секрета.

А сама Зимина изменяла родине, по утверждению ФСБ, с 2012 года. «В ходе проведения следствия и судебного разбирательства установлено, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, составляющих государственную тайну», — сказано на сайте службы.

По словам Константина Зимина, 2012 год — это время начала сотрудничества Зиминой с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Это, напомним, структура, которую курирует МИД РФ, она организует разного рода мероприятия для развития «народной дипломатии». Антонина, выпускница юрфака Балтийского университета в Калининграде, интересовалась международным правом, поэтому начала подавать заявки на участие в конференциях фонда. Некоторые в те годы еще проходили в странах Балтии — к большому неудовольствию местных правительств (позже там перестали принимать горчаковцев), в основном — в Литве. Пророссийские выступления Зиминой, которая изо всех сил, по словам отца, защищала политику президента Путина перед недругами, так не нравилась литовцам, что в 2015 году ее лишили права на въезд в эту страну.

Примерно в одно время с началом выступлений Зиминой в Литве в ее жизни откуда-то появился новый приятель — капитан ФСБ Максим Денисенко. Он будто бы даже пытался ухаживать за девушкой, но был отвергнут. На ее свадьбу в мае 2018 года, говорит Константин Зимин, Денисенко пришел без приглашения. Из СИЗО Антонина писала, что это он написал донос на нее и ее мужа.

Откуда в деле появилась именно латвийская разведка — этого Константин Зимин не смог объяснить «Новой», по его словам, ездила дочка не в Латвию, а в Литву, пока ее оттуда не выпроводили. В Латвии у нее, правда, есть друзья, как раз они и присутствовали на свадьбе. С ними тоже активно знакомился Денисенко. О том, как его наказало родное ведомство за то, что он раскрыл врагам свою личность и позволил тиражировать свое изображение, долго ничего не было известно. В ходе суда это выяснилось: по словам Константина Зимина, бывший капитан Денисенко давал показания уже как подполковник ФСБ.