Три колядки о сбитой мушке

В американской политической традиции народная любовь к чуду реализуется в таком удивительном явлении, как midnight rulemaking, полуночное законодательство. Это когда в последний момент, накануне значимого события (праздника, ухода на каникулы, отставки) тихой сапой протаскивают такие законы и творят такие дела, какие в нормальных обстоятельствах ни протащить, ни сотворить невозможно.

Дань этой традиции отдают все американские политики: и депутаты, и сенаторы, и хозяева Белого дома. За последними право творить законодательный беспредел закреплено даже официально: в последние часы пребывания в офисе можно помиловать любого самого одиозного преступника и негодяя.

Законодателям повезло меньше, чем президентам, поэтому свои намерения им приходится тщательно камуфлировать. Скажем, 30 сентября 2006 года незадолго до полуночи в палате представителей протащили без дебатов «Закон о безопасности и отчетности каждого порта» (SAFE Port Act), который на 244 страницах подробно описывал меры борьбы с мировым терроризмом в плане досмотра морских контейнеров на предмет содержания в них радиоактивных материалов, химического и биологического оружия и т.д.

И вот внутрь этого замечательного законодательного акта запрятали восьмой раздел, который не имеет ни малейшего отношения ни к национальной безопасности, ни к радиации, ни к портовым службам. Раздел называется «Принудительные меры по борьбе с интернет-гэмблингом» и посвящен именно этому — запрету веб-сайтов, связанных с азартными играми.

Сегодня я хочу рассказать читателям о двух событиях, связанных с политическим и законодательным творчеством уходящей администрации Дональда Трампа. События эти замечательно укладываются в традицию midnight rulemaking, однако оценить их мы попробуем не в плане нравственного осуждения (с этим давно уже все и так понятно), а в аспекте их влияния на сам общественный феномен, который эти события затрагивают.

Фото: EPA

Демарш № 1: крипту на стол

18 декабря 2020 года из недр департамента казначейства США и сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) неожиданно был исторгнут и выставлен на всеобщее обозрение документ, который называется «Требования к определенным транзакциям, задействующим конвертируемые цифровые валюты или цифровые активы» (Requirements for Certain Transactions Involving Convertible Virtual Currency or Digital Assets).

Сейчас законопроект пытаются протащить по ускоренной процедуре: 15 дней публичного обсуждения (вместо положенных 60) с последующим утверждением в Конгрессе и Сенате.

Очевидно, все делается для того, чтобы успеть до прихода администрации Байдена, которая по множеству обстоятельств превращения этой ереси в закон никогда не допустит.

Суть «Требований к определенным транзакциям»: ввести в принудительном порядке процедуры идентификации KYC/AML (правило «Знай своего клиента» и борьба с легализацией доходов) для т.н. self-hosted crypto wallets, индивидуальных криптокошельков. Кроме того, американские юридические лица будут обязаны вести учет и проводить такую же идентификацию для всех транзакций, превышающих 3 тысячи долларов, а также отчитываться в департаменте казначейства по транзакциям свыше 10 тысяч долларов.

Все, кто знаком с американским банковским законодательством, сразу заметят, что все эти меры идентичны тому, что уже давно распространяется на традиционные финансовые учреждения.

Что же тут может не нравиться? Только одно: абсолютное непонимание чиновниками явлений, которые они тщатся регулировать! Идея регуляции индивидуальных криптокошельков может прийти в голову только такому человеку, который не понимает в вопросе вообще ничего.

Очевидно, что чиновники финансового ведомства Трампа искренне убеждены, что «индивидуальный криптокошелек» — это что-то вроде банковского счета, который можно учесть и проконтролировать. Но это бред. Никаких криптокошельков не существует в природе, а есть приватные ключи, которые контролируют доступ к адресам в той или иной криптовалютной сети. Любой человек в любую секунду может генерировать сотни тысяч и миллионы новых криптоадресов и ключей, новых, абсолютно анонимных, не подлежащих вычислению.

Никаких лимитов на перевод тоже быть не может. Любую транзакцию можно раздробить на миллион микрочастей и разослать их на миллионы нигде ранее не зафиксированных адресов. Кто будет это все отслеживать? Координировать? Контролировать?

Очевидно, что законодательный демарш № 1 уходящей администрации будет иметь только одно последствие: исключение Соединенных Штатов из числа мало-мальски значимых игроков мировой криптоэкономики. То есть попытка контролировать неконтролируемое автоматически будет означать нанесение непоправимого вреда экономике родного государства. Это к вопросу об экономических диверсиях и ответственности чиновников за таковые.

Демарш № 2: амнистия для Silk Road

Одновременно несколько официальных источников подтвердили, что Дональд Трамп на полном серьезе рассматривает возможность представления амнистии Россу Ульбрехту, известному в мире под ником «Ужасный Пират Робертс» (Dread Pirate Roberts). Ульбрихт создал первую в мире массовую площадку для обмена товарами с помощью биткоинов — Silk Road, за что получил пожизненный срок без права досрочного освобождения.

Дональд Трамп неоднократно публично проявлял личную симпатию к «бедному мальчику», и сейчас лоббирование амнистии Ульбрехта пытаются поднести как акт высшего гуманизма, а самого Ульбрехта сравнивают с Эдвардом Сноуденом, Джулианом Ассанжем и Челси Мэннингом (последнего, вернее, последнюю, амнистировал перед уходом из офиса Барак Обама).

Может показаться, что демарш № 1 и демарш № 2 никак не сочетаются между собой. С одной стороны, администрация Трампа пытается протащить законодательные акты, которые уничтожают надежды Соединенных Штатов на сохранение авторитета в области криптоэкономики. С другой — президент планирует амнистировать «главного мученика» криптоэкономики, пострадавшего от государственных репрессий. Так? Конечно, не так!

Сторонники Росса Ульбрехта. Фото: ТАСС

На самом деле Росс Ульбрехт получил не пожизненный срок, а два пожизненных срока плюс еще 40 лет. И все это отнюдь не только (и не столько!) за торговлю наркотическими веществами, оружием и детской порнографией, сколько за гораздо более тяжкие преступления. Более того, в процессе следствия неоднократно создавались условия, по которым Ульбрехт мог отделаться всего пятью годами тюрьмы за всю эту торговую биткоин-активность вокруг Silk Road.

Проблема в том, что Ульбрехт — отвратительный убийца. Суд рассмотрел и оценил неопровержимые доказательства того, как Ульбрехт договаривался с наемными убийцами о «ликвидации» нескольких конкурентов, мешавших развитию его «бизнеса». Ульбрехт даже умудрился (по тупости) заказать сотруднику управления по борьбе с наркотиками (DEA) устранение другого сотрудника этого ведомства.

Иными словами,

Росс Ульбрехт — одиозная фигура, вклад которой в дискредитацию криптоэкономики сложно переоценить. Тем более преступно сравнивать этого мерзавца с Джулианом Ассанжем и Эдвардом Сноуденом.

Однако именно Ульбрехта планирует амнистировать Дональд Трамп на прощание.

На мой взгляд, демарш № 1 и демарш № 2 не то что не противоречат, но и изумительно дополняют друг друга, поскольку раскрывают подлинное отношение американского консервативного бизнеса к своему главному историческому конкуренту.

В завершение хочу дополнить картину третьей «рождественской колядкой», которая позволит читателю взглянуть на ту же тему, но только с другой стороны баррикад.

Демарш № 3: порно без кредитных карт

Есть такой портал в интернете, называется PornHub. Принадлежит компании из Люксембурга MindGeek (наряду с RedTube и YouPorn). Журналисты The Financial Times на днях даже вычислили физического бенефициара этого бизнес-проекта — немецкого предпринимателя Бернарда Бергемара.

Так вот, два последних года PornHub упорно сражался с традиционными финансовыми операторами, которые под множеством хитрых предлогов мешали акцептировать деньги на премиальную подписку. В 2019 году от сотрудничества с PornHub отказался PayPal. А на днях — и MasterCard с Visa.

Кончилось тем, что PornHub потерял терпение и принял официальное решение о полном отказе от приема реальных денег в качестве оплаты за премиум-аккаунт. Отныне PornHub будет работать только с криптовалютами, причем собирается принимать все основные (а не только биткоин и эфир).

Фото: EPA

В чем смысл этого события? В том, что PornHub – это 10-й самый посещаемый портал в мире (8-й — xvideos.com, 9-й — xnxx.com: оба той же тематики). Я специально акцентирую внимание читателей на этой статистике (от честной SimilarWeb), потому что из официальных источников (вроде амазоновской Alexa или Википедии) она лицемерно вымарывается.

В современном политкорректном обществе нельзя говорить, что три самых больших в мире интернет-портала из 10 посвящены порнографии и именно туда устремлены взоры всего человечества.

PornHub навещают свыше 115 миллионов людей ежедневно. Загружают, опять-таки, ежедневно 15 терабайт контента. Исправно платят за премиум-подписку. До последнего времени делали это с помощью своих банковских карт. Впредь будут расплачиваться криптовалютой.

Вопрос на засыпку: как демарш № 1 и демарш № 2 повлияет на массовую адаптацию криптоэкономики в контексте демарша № 3? Мне одному кажется, что вопрос риторический?

Мораль рождественских колядок предлагаю оформить в виде пожелания на 2021 год политикам (и российским, и американским, и евросоюзовским, и всем остальным): если вы хотите хоть как-то сохранить контроль над финансовой жизнью своих граждан, опуститесь, наконец, на землю! Прекратите уничтожать традиционные денежные отношения своими невежественными законами, которые ровным счетом ничего не регулируют, тем более — не имеют ни малейшего шанса сдержать технологическую революцию.

Изучите, наконец, то, что вы так упорно и бессмысленно пытаетесь поставить под контроль, а затем наведите мосты, пока еще не поздно. Иначе уже в следующем году всему миру придется жить в двух непересекающихся между собой реальностях.