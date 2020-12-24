«Ябатьки» против здравого смысла

Отчисленных студентов из Беларуси приговаривают… к армии

В рядах вооруженных сил Беларуси уже несколько лет жесткий недобор: студенты всячески «косят» от службы в армии, а государство не знает, какими плюшками их туда заманить. И в этом году государство решило воспользоваться ситуацией в стране: в армию начали призывать студентов, которых «за политику» отчислили из институтов.

Так, например, поступили с отчисленными студентами Белорусского государственного технического университета (БНТУ). Их в армию не просто призвали, а буквально к ней приговорили: «Одного забрали прямо на границе, второй написал в чат, что недавно ему позвонили и сказали, что в семь утра его забирают в армию без каких-либо объяснений, с тех пор он не выходит на связь. Еще у одного студента до конца даже не была пройдена медкомиссия, но это не помешало забрать его на службу в Слуцк.

Кажется, в армии совсем не догоняют, что сейчас в ее ряды придут все протестные», — пишут в телеграм-канале «БНТУ 97%».

Кстати, такое в Беларуси практиковалось и ранее, просто не так широко освещалось. Были случаи, когда парней просто забирали вечером в милицию, наспех штамповали там нужные документы, потом на ночь отвозили в жодинскую тюрьму, а оттуда к 6 утра в военную часть — это как раз через дорогу.

Фото: ТАСС

Лукашенко назвал развитие Беларуси результатом успешной работы КГБ

Этой новости просто не могло не быть на прошлой неделе. Ведь свой праздник отметили представители спецслужб. Они же — единственная, кажется, на сегодня лояльная Лукашенко структура.

Разумеется, Лукашенко прекрасно это понимает, ведь по-прежнему делает ставку на силовое удержание власти, поэтому в своем праздничном поздравлении ко Дню сотрудника органов государственной безопасности «в этот важный для страны день» заявил, что сотрудники КГБ — это основа государственного суверенитета. По словам Лукашенко, процветание Беларуси напрямую зависит от работы силовиков, добавив, что сегодня чекистам необходимо вести борьбу с внешним врагом.

«В вашем доме живет лицо протеста»

«Ябатьки» (так в Беларуси называют немногочисленных оставшихся приверженцев Лукашенко) решили оригинальным способом расквитаться с протестующими против режима белорусами. На подъездах нескольких многоэтажек в Гомеле расклеили листовки с фотографиями участников протестов. А на них — якобы разоблачающие их данные. К примеру, «сидит на шее у родителей», «отбыл срок», «изменяет мужу», «спит с другом-геем», «неоднократно нарушала ПДД», «уволена за прогулы». В одном только Гомеле жертвами подобной инфоатаки стали минимум 15 человек.

Оксана — одна из девушек, чья фотография оказалась на подъезде, — рассказала подробности:

— Обо мне в листовке написано, что я оказываю интимные услуги за деньги, изменяю молодому человеку и кучу других гадостей. Это крайне неприятно, а я еще и работаю с людьми. Уже сегодня информация из этих листовок расползлась по всему интернету. «ВКонтакте» ко мне уже стали добавляться мужчины с грязными предложениями. Я чувствую себя небезопасно, и самое страшное — мне не к кому обратиться за помощью. До появления этих листовок меня вызывали в милицию и давили на меня из-за того, что я участвую в протестах. А потом на подъезд дома наклеили это.

У меня есть подозрения, что и сочиняют эти листовки сами же милиционеры. Потому что фото, которые на них размещены, — паспортные. И они есть только у силовиков. Поэтому и обращаться за помощью в милицию бесполезно.

Кстати, многие жильцы дома, в котором живет Оксана, дешевый трюк сразу раскусили и девушку поддержали. В тот же день написали маркерами на листовках: «Побольше бы таких», «Ты молодец».

Лукашенко пригласил папу римского подлечиться в Беларуси

В конце августа белорусские власти не впустили обратно в страну главу Римско-католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Попасть домой он не может по сей день.

На прошлой неделе с визитом к Лукашенко приехал спецпосланник Ватикана — апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Все ожидали, что во время встречи главной темой беседы станет именно непростая ситуация с Кондрусевичем. Но нет. По крайней мере, в официальном пресс-релизе об этом сказано не было. Зато Лукашенко попросил Клаудио Гуджеротти передать папе римскому свое предложение приехать, если что, на лечение в Беларусь: «Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники — болеть нам некогда. Но если что — сразу к нам».

К слову, Тадеушу Кондрусевичу все-таки разрешили вернуться в Беларусь. Но только после того, как тот написал прошение об отставке на имя папы римского.

Один смешной персонаж поговорил в эфире со вторым смешным персонажем

19 декабря 2020 года на государственном телеканале СТВ состоялось уникальное интервью: известный до мурашек журналист-пропагандист Григорий Азарёнок взял интервью у не менее известного бизнесмена и политолога Юрия Воскресенского, который после освобождения из СИЗО усердно делает вид, что представляет Лукашенко в оппозиции, чтобы снова не угодить за решетку.

Речь в интервью зашла о Викторе Бабарико. Якобы внезапно Воскресенский решил рассказать широкой публике о том, что на самом деле он знает, какое именно условие для освобождения Бабарико перед ним поставил Лукашенко во время своего визита в СИЗО КГБ 10 октября.

Зрители буквально замерли в ожидании.

— На самом деле Бабарико сам задал белорусскому лидеру вопрос: «А что со мной?» — «А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Поэтому верни украденные деньги и не будешь сидеть».

Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико. Фото: РИА Новости

На это, по словам Воскресенского, Бабарико ответил, что сведения Лукашенко не соответствуют действительности, так как он не занимался присвоением денег. На что Лукашенко возразил, что на открытом судебном процессе все увидят, кто и что присваивал.

После Воскресенский произнес спич о том, что белорусская оппозиция распространяет неправду, а

Лукашенко посетил арестованных не потому, что чего-то испугался, так как лидеры протеста имеют большой авторитет в обществе, а просто по-человечески захотел познакомиться с оппонентами в СИЗО.

Журналисты в опале

Сначала в заложники в Беларуси брали журналистов, а теперь еще и тех, кто им помогает.

22 декабря обыски прошли в организации Press Club Belarus. «Пресс-клуб» — это образовательная площадка для журналистов. Здесь часто проходят тренинги, лекции и другие профессиональные мероприятия.

22 декабря основателя «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую задержали в аэропорту по прилете в Минск. В квартире Аллы Шарко — программного директора «Пресс-клуба» — прошел обыск, дверь ее квартиры ломали силовики. Адвоката Аллы Сергея Зикрацкого, который заявлял о своем намерении присутствовать во время обыска, в грубой форме вытолкали из квартиры его клиентки.

Также задержаны директор «Пресс-клуба» Сергей Ольшевский и программный директор академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов.

В пресс-службе комитета госконтроля проинформировали, что все четверо задержаны на 72 часа и что департамент финансовых расследований КГК проводит проверку по фактам нарушений ими налогового законодательства Республики Беларусь, а в отношении субъектов хозяйствования «Журналистской мастерской «Пресс-клуб» проверка ведется по поводу поступления крупных денежных сумм из-за рубежа.