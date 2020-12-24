Принтер без намордника

Государственная дума 23 декабря в третьем чтении приняла несколько новых запретов. В частности, депутаты предлагают объявлять физлица «иноагентами», блокировать Youtube за «дискриминацию» российских СМИ и обязывать соцсети самостоятельно выявлять и блокировать «противоправный контент». Парламентарии объясняют свои действия тем, что хотят установить «дополнительные меры противодействия угрозам нацбезопасности» и «защитить граждан от западной цензуры». Так ли это на самом деле? Объясняют эксперты, опрошенные «Новой».

Закон о «физлицах — «иностранных агентах»

Закон, который позволит приравнять физические лица к «иноагентам», разработали комиссии Совета Федерации и Госдумы для «недопущения иностранного вмешательства в дела России» и для «установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности» — именно так он называется в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность (а также иную помощь, в том числе организационно-методическую), а также незарегистрированные политические некоммерческие организации (НКО) с иностранным финансированием и общественные объединения, не зарегистрированные в качестве юрлиц, будут признаваться «иностранными агентами».

Они будут обязаны подать заявление о включении их в список «иноагентов», после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности. Кроме того, документ обязывает СМИ отмечать «иноагентов» в своих материалах. Это требование не будет распространяться на публикации интернет-пользователей и блогеров, уверяют парламентарии и сенаторы.

За нарушение отчетности «иноагенту» может грозить

уголовная ответственность —

она будет применяться к тем, кто ранее уже привлекался к административной ответственности за то, что не представил заявление о включении в список «иноагентов». Это грозит

штрафом до 300 тыс. рублей,

а также обязательными работами

или лишением свободы на срок до двух лет.

Самое суровое наказание — пять лет лишения свободы — предусмотрено для «иноагентов», которые не уведомили Минюст, что собирают информацию в области военной и военно-технической деятельности.

Политолог Александр Кынев уверен, что этот

законопроект будет применяться выборочно, чтобы «в случае необходимости любого гражданина можно было привлечь к ответственности».

Для этого документ и написан «максимально обширными формулировками»: «Чрезмерная широта формулировок всегда порождает произвол. Это традиция авторитарных режимов — жесткость законов при выборочности их исполнения. Был бы человек, а статья найдется», — говорит политолог.

По его мнению, применяться такие статьи массово не могут, так как массовость «обесценивает закон в ту же секунду и вызывает протест». «Увеличение количества лиц, которые будут подвергнуты личным репрессиям, резко увеличит количество недовольных, готовых участвовать в протестах», — уверен политолог. С ним согласен и директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский — по его мнению, Минюст собирается записывать в «иноагенты» тех, на кого потом власти собираются оказывать давление, и это связано в первую очередь с тем, чтобы установить дополнительные фильтры для кандидатов к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году:

«Под ударом будут все, кто будет иметь хоть какое-то отношение к выборам, не важно, в каком качестве», —

говорит Верховский.

Верховский назвал законопроект о физлицах — «иноагентах» «репрессивным» и выразил мнение, что его делают для «залатывания дыр» предыдущего закона об «иноагентах», чтобы таковыми можно было объявить и неформальную группу граждан, и отдельного гражданина: «Это очень сурово. Иностранная помощь, особенно физическим лицам, не обязательно в деньгах, может выражаться, и необязательно от государства иностранного исходить, но от кого угодно».

Фото: РИА Новости

Закон о «цензуре» и «дискриминации» российских СМИ

Под закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают «цензуру», попадут YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы. Документ внесли члены комитета Госдумы по информационной политике во главе с его председателем Александром Хинштейном («Единая Россия»), а также сенатором Алексеем Пушковым.

Авторы объяснили, что «цензуре» со стороны американских сайтов в интернете подверглись RT, РИА «Новости» и «Крым 24», всего они увидели «порядка 20 фактов дискриминации».

Роскомнадзор будет вести реестр платформ, ограничивающих СМИ, и сможет наказывать блокировками и замедлением трафика ресурсы, которые ограничивают «значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка и происхождения». Под блокировку могут попасть соцсети и сайты. Отмена санкций будет возможна, если ресурс снимет ограничения с материалов российских медиа.

Законом вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Согласно проекту закона, генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать этот статус тем, кого посчитали нарушителями.

Глава центра «Сова» Александр Верховский считает, что закон о защите российских СМИ от «цензуры» Youtube — «часть исторического противостояния со злокозненным Западом». «Это же наши российские СМИ, почему какой-то фейсбук из какой-то там Калифорнии что-то там регулирует? — воспроизводит Верховский логику мышления депутатов. — Это просто фантастические представления об интернете. Все забывают, что это американская корпорация, у нее есть свои правила». Он выразил мнение, что

попытка заблокировать Youtube, которым пользуются несколько десятков миллионов российских граждан, окажется слишком опасной для властей.

Закон, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать «противоправный контент», включая нецензурную брань

Этот документ обязывает соцсети с 1 февраля ограничивать доступ к информации, «выражающей «явное неуважение» к обществу, государству, Конституции России», а также содержащей «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях» или нецензурную брань.

Также, согласно законопроекту, соцсети должны будут сами мониторить контент «в целях выявления и блокировки незаконной информации». Под «незаконной информацией» подразумеваются в том числе материалы с порнографическими изображениями, а также информация, «склоняющая детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий», и данные о способах изготовления наркотиков и способах совершения самоубийства.

Парламентарии ввели понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, доступ к которому «в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в России» (изначально планировалось сделать 100 тыс.). Полномочиями по ведению реестра социальных сетей предлагается наделить Роскомнадзор.

Соцсетям будут давать 24 часа на решение о блокировке запрещенного контента, в том числе по жалобам пользователей. Если у администрации ресурса возникнут вопросы, соцсеть сможет временно заблокировать его и обратиться в Роскомнадзор за разъяснениями. Потом уже Роскомнадзор в течение трех дней должен будет дать ответ, после этого контент либо заблокируют окончательно, либо разблокируют. Законопроект не предполагает санкций за нарушение новых требований.

Александр Кынев считает, что и этот закон будет применяться выборочно: «Совершенно очевидно, что никакое массовое применение невозможно. У нас за эти годы многократно применялись жесткие законы, на практике почти все они не работали». Он напомнил, что

власти уже пытались блокировать телеграм и заставляли блогеров регистрироваться как СМИ — «и ничего не получилось».

По мнению политолога, Роскомнадзор «не сможет заставить блокировать ничего»: «Любой нормальный человек пользуется инструментами обхода блокировок. Чем больше запретов, тем большее количество людей знают, как их обходить», — заключил политолог.

Фото: РИА Новости

Закон об ужесточении правил проведения митингов

Инициатором законопроекта, который запрещает финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации в России — из иностранных источников, а также анонимно и «иноагентами», стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

Закон вводит ограничения на работу журналистов на акциях — им будет запрещено агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».

Устанавливается запрет на финансирование акций со стороны иностранцев, НКО-«иноагентов», россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые были зарегистрированы менее чем за год до мероприятия. «Лица, нарушившие установленный порядок перечисления, сбора, возврата, расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в документе, впрочем, не уточняется, какое именно наказание понесут «нарушители закона».

Адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук считает такой законопроект избыточным: «Я на практике своей никогда не сталкивался с тем, чтобы были какие-то претензии, связанные с финансированием публичных мероприятий. Как правило, участники организуют все за свой счет, и это не требует каких-либо особых вложений. Чаще всего участники тратят свое время, чтобы подать уведомление, и тратят средства, чтобы напечатать атрибутику, обеспечить сцену и звукоусиливающее оборудование», — говорит адвокат.

По его мнению,

новые ограничения не соответствуют «духу Конституции», которая все еще позволяет проводить гражданам публичные мероприятия.

«Запрет иностранным гражданам проводить публичные мероприятия представляется мне дискриминационным, для этого нет никаких законных оснований, — продолжает юрист. — Можно даже расширить восприятие — есть не только иностранные граждане, есть еще, например, апатриды — лица без гражданства. И в чем проблема, чтобы они могли проводить публичные мероприятия, в том числе их финансировать?»

Юрист считает, что в пояснительной записке нет адекватного обоснования, почему такие ограничения необходимо принять именно сейчас: «Это все предположения, гипотезы, иногда конспирологические конструкции, но явно неадекватный анализ необходимости введения всех этих ограничений».

Закон о лишении свободы за клевету

Во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении депутаты приняли закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете.

Парламентарии приняли изменения в ст. 128.1 УК. Они предлагают за публичную клевету, в том числе через СМИ или интернет, ввести наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если клевета с использованием служебного положения — предлагается ввести штраф в размере до 2 млн рублей и лишение свободы на срок до трех лет. За клевету о том, что человек страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, депутаты хотят ввести штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет;

Оштрафовать на 5 млн рублей или лишить свободы на срок до пяти лет предлагается за клевету, «соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления».

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что, хотя клевета уже являлась уголовным наказанием, в действующей редакции наказание по ст. 128.1 УК не предусматривает тюремный срок. Максимальная мера по статье — штраф до 5 млн рублей и обязательные работы на срок до 480 часов.

«Вводится еще дополнительное основание в виде клеветы, сопряженной с обвинением в сексуальном насилии, — это гораздо опаснее, потому что

это фактически некая реакция патриархального, в основном мужского, российского государства на большой всплеск жалоб женщин на сексуальное насилие со стороны мужчин», —

отметил Чиков. По его мнению, это «угроза тюрьмой женщинам, которые позволят себя говорить об опыте насилия». «Именно это и останавливает их от того, чтобы они говорили о насилии», — завил он.

Закон о «всероссийской реновации»

Закон о «комплексном развитии территорий» предлагает распространить опыт московской программы реновации на всю страну. Согласно законопроекту, помимо ветхого и аварийного жилья в программу могут включать и неаварийные дома, если у них износилась крыша или фундамент и если капитальный ремонт дома дорог и нецелесообразен. В голосовании о включении дома в программу реновации должны участвовать собственники жилых помещений, за включение в программу должны высказаться минимум две трети участников голосования.

Согласно документу, собственникам жилья, чей дом попал под реновацию, обещают предоставить «равноценное или равнозначное» жилье или денежное возмещение. Однако если собственник жилья в течение 45 дней не подписал договор о предоставлении ему возмещения или новой квартиры, его могут обязать к переселению через суд. Нежилые помещения, принадлежащие частным собственникам, изымут, а их владельцам обещают выплатить компенсацию.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова считает закон репрессивным. «Они придумывают красивые слова — «реформа», «оптимизация», «реновация», сейчас придумали термин — «обеспечение комплексного развития территорий».

Это принудительное выселение будет называться так», — заявила Шувалова, добавив, что «отъем собственности — это плохо».

Заместитель председателя партии «Яблоко» Иван Большаков выразил мнение, что в некоторых вопросах федеральный закон хуже московского, и заявил, что партия «Яблоко» его не поддерживает. «Программа реновации действительно нужна — большинство жилых домов в регионах совершенно не отвечают современным стандартам и представлениям о комфорте. Однако вопрос в принципах реализации программы и подходе к термину «реновация», — сообщил он.

По его мнению, значительное количество домов можно реконструировать, сохранив за собственниками квартиры, сохранить можно и историческую застройку, и привычную жилую среду, а не сносить и строить огромные высотки, выгодные крупным застройщикам». «Важно дать людям право выбирать — согласиться на переезд или на денежную компенсацию, а принятый Госдумой закон лишает людей этого права», — подытожил он.

«Это фактически насильственное изъятие собственности и жилища, которое государство, согласно Конституции, обязано защищать», — уверил Большаков. Он добавил, что проблема всей сегодняшней госполитики состоит в том, что, принимая решение, власти особенно никого не спрашивают, но городское пространство — «такая сфера, которую невозможно создавать и изменять без учета мнения людей». «Подобные законы — это политический эффект спайки застройщиков и власти», — уверил зампред «Яблока».