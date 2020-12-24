Не фильм — Агонь!

Рискуя собой, настоящие мужчины одолевают пожары, уничтожающие леса и поселки Карелии, как гигантские прожорливые горынычи. Но к счастью, есть те, кто стоит на пути огня. Те, кто вызволяют жителей карельской деревни, окруженной горящей бурей, выводят людей через пылающий лес.

Героический эпос об отважных пожарных и спасателях лесоохраны и МЧС, работа которых — ежедневный и ежечасный подвиг. Это «Огонь» Алексея Нужного.

Смелые люди с первых кадров не без иронии явлены как персонажи «Армагеддона»: в алых огнеупорных костюмах в рапиде шагают по взлетной полосе к героическим свершениям. Долетим мы до самого солнца и домой возвратимся скорей. Новобранцы задыхаются от восхищенья, с завистью провожая глазами «космонавтов». Поехали!

Фабула отдаленно напоминает душераздирающий фильм-мемориал о пожарных «Дело храбрых» Джозефа Косински. Снова требовательный жесткий наставник, сплоченная команда и новичок (в хорошем смысле) — наглый хипстеровского вида юнец Ильин (Иван Янковский), не нюхавший пороху, но жутко дерзкий.

Кадр из фильма «Огонь»

Главного в команде спецов — парашютистов-пожарных Алексея Павловича Соколова играет народный артист России Константин Хабенский. Строг и сдержан бывалый спасатель: «слуга — царю, отец — солдатам». Свою дочь, хрупкую Катю из диспетчерской службы (Стася Милославская), ворчливой опекой так окружил — не прорваться сквозь заслон. Но для развязного Ильина, ухлестывающего за девушкой, нет запретов. Он как-то навязчиво пререкается («Вы меня позвали, чтобы я, типа, поджегся и домой свалил?»), насмехается — и актер Янковский в этой части фильма натужно переигрывает. Сразу понятно, ему прописано сценарием попасть на переплавку, в группу бывалых. Во время спецоперации он повзрослеет, возмужает, будет, не щадя себя, выручать товарищей, работать с огоньком. И доблестные поступки не мальчика, но мужа вызовут уважение соратников, будущего тестя, Кати и зрителей. А Янковский ближе к финалу обретет свойственную ему органику.

В команде Соколова — могучий патриот и храбрец Серега (Роман Курцын) с телом бодибилдера, спецназом в бэкграунде и умением выдувать огонь (вот как лейтмотив огненной темы обыгрывается). Молчаливый, суровый черномор Величук (Виктор Добронравов). Добродушный семейный парень Костик Журавель (Антон Богданов) и самый трогательный, душа команды — кудрявый Лель с гитарой и песнями Максим (Тихон Жизневский).

Среди подлинных героев и ответственный начальник всей Авиалесохраны (микс Кривошеева и Шойгу в исполнении Андрея Смолякова). И когда группе Соколова понадобится помощь, он сам сядет за штурвал могучего самолета и, жертвуя карьерой, полетит выручать людей: «Потому что если они для нас не свои, то кто тогда?»

Кадр из фильма «Огонь»

«Огонь» — удивительный сплав грандиозно снятых сцен с живым, страшно танцующим, выплескивающимся за экран пламенем, у которого в фильме своя драматическая роль, и бестолкового сценария, сшитого из фантазий авторов и историй эмчээсников. Чего стоят роды «деревенской девушки» Ирины Горбачевой в автобусе, который черномор Величук мчит через горящий лес. У порога горящей бури развернула меха русско-карельская свадьба, в которой пожарные, отвлекшись от важной работы, приняли деятельное участие. А ближе к финалу возникнет вопрос: чем бы завершился рейд надежных спасателей, если бы не Катина афера, поднявшая в небо Бе-200 вместе с самым главным начальником?

Жаль, могла бы получиться отличная жанровая картина, которых так не хватает. Фильм-катастрофа по-русски, с песнями и юмором. Но в подобном жанре есть риск переборщить. И переборщили. Перепонки лопаются от крика, глаза — от пафоса и неловкости за надрыв.

Алексей Нужный, снявший приличную комедию «Я худею» и дилогию «Громкая связь» и «Обратная связь», в пространстве нового продюсерского проекта явно не в своей тарелке.

Кадр из фильма «Огонь»

Когда продюсеры и авторы рассказывали о своей картине на питчинге, бюджет оценивали примерно в 550 млн рублей, рекламу — в 125 млн. Но как посчитать бесценную помощь МЧС и Авиалесохраны, предоставивших вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и даже дорогущие многоцелевые Бе-200 (кульминационную сцену тушения пожара с самолета Бе-200 снимали с шести камер). К тому же канал «Россия 1» — вместе с ЦПШ и студией ТРИТЭ Никиты Михалкова — среди создателей, и, значит, дорогие рекламные слоты — лучшие подарки фильму к новому году.

Можно предположить, что фильм соберет неплохую кассу даже в нынешних вирусных условиях. Рейтинг +6. Голливуд на карантине. По недавним опросам,