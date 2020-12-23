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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
Самые громкие расследования 2020 года
Гости стрима «Новой» — Любовь Соболь, Роман Анин и Христо Грозев
«Новая газета»редакция
Этот год запомнится громкими политическими скандалами. Среди них отравление Навального, расследование которого провели журналисты The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК во главе с Христо Грозевым; фильмы-расследования «Крымский мост» и «Паразиты» о семье Симоньян; найденные ФБК миллиарды семьи Мишустина и остров Медведева; и конечно — расследование издания «Важные истории» о том, как зять президента Путина Кирилл Шамалов за 100 долларов купил акции нефтехимической компании «Сибур» стоимостью 380 млн долларов. Почему правительство не признает факта отравления Навального и не заводит уголовное дело? Почему силовики распиливают миллиарды и даже не скрывают этого? И что делают сами журналисты-расследователи, чтобы обезопасить себя, ведь на их семьи постоянно оказывается давление?
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