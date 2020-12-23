Виват, король!

В СССР было всего два форварда, которых французский журнал France Football поднимал на вершину, награждая престижной футбольной наградой. Олег Блохин и Игорь Беланов.

Выбор жюри в 1986 году, как известно, до сих пор считается самым странным в истории премии. Многие ветераны и под диктофон не стесняются сегодня хмыкнуть в ответ на вопрос, заслужил ли одессит Беланов, опередивший в опросе Гари Линекера и Эмилио Бутрагеньо, Марко ван Бастена и Руда Гуллита, Лотара Маттеуса и Мишеля Платини, свой золотой приз. Кстати, мало кто знает, что четыре года назад редакция еженедельника, пересмотрев результаты прежних конкурсов с учетом новых правил (до 1995 года на «Оскар» претендовали только европейцы), отдала медаль Беланова Марадоне. Да и у Льва Ивановича Яшина, единственного голкипера на планете, заслуженно поймавшего крутой мячик в 1963-м, задним числом неофициально «отобрали» орден в пользу Пеле…

Олега Блохина сия участь не коснулась. Хотя забавно, что бразильский гений на просьбу прокомментировать игру киевского динамовца, ответил однажды предельно коротко: «Я ничего в легкой атлетике не понимаю». Однако этому остроумному бегунку, действительно преодолевавшему 100 метров за 11 секунд, принадлежат все союзные футбольные достижения. А до его уникальной планки (319 мячей в 655 матчах) никто даже из нынешнего поколения российских и украинских нападающих, уверен, не дотянет. Ведь на зеленом газоне мало быть спринтером…

«Двадцать лет я снимал Кобзона и Блохина. И в желании солировать и побеждать они не успокаивались. Один голосом поднимал залы, а другой финтами и рывками — стадионы», — говорил мой папа, фотокорреспондент Евгений Успенский, подчеркивавший, что «в плане профессионализма Олегу не было равных». К слову, именно благодаря содействию знаменитого певца золотого форварда, имевшего звание майора советской милиции, выпустят в 1988-м в Австрию, где он на закате карьеры за 1000 долларов в месяц будет забивать за «Форвертс» из Штайра. И жалеть, что в расцвете сил не попробовал себя в солидном западном клубе. Но оказаться в мадридском «Реале», предлагавшем за Блохина после чемпионата мира-82 в Испании сумасшедшие по тем временам 4 миллиона долларов, не помог бы и Кобзон.

Президент УЕФА, Артемио Франки, вручает Олегу Блохину приз «Золотой мяч», 1975 год. Фото: РИА Новости

«Начальник Вячеслав Колосков похлопал меня по плечу, недвусмысленно развел руками и посоветовал выбросить из головы подобную ерунду», —

вспоминал впоследствии лучший бомбардир пяти чемпионатов СССР несостоявшийся трансфер.

Невероятно, но факт: между первым и последним динамовским мячом вундеркинда, дебютировавшего в бело-голубой футболке еще школьником, прошло 15 сезонов. Менялись пятнистые снаряды, бутсы, партнеры по команде, а Олег Блохин, словно приняв волшебный элексир, исправно выполнял свою работу, всегда действуя с присущим только ему азартом и не забывая, для кого он играет.

Любопытна история врача сборной Савелия Мышалова: «Как-то раз национальная команда завершала год в Париже матчем на «Парк де Пренс». Французы раскупили все билеты, Бельмондо пришел. А у Олега проблемы с бедром, еле ходит. Организаторы в ярости, требуют нашу звезду. Я Блохину ногу затейпировал и объясняю: три минуты побегай, а потом падай и проси замену. Так мы с Валерием Васильевичем целый тайм ждали. Никак он не хотел "симулировать"».

Примечательно, что Лобановский возглавил «Динамо» после того, как подопечные Александра Севидова в 1973-м продули «Арарату» в финале Кубка страны. Причем одним из виновников поражения считал себя Блохин, не отдавший пас Колотову на пустые ворота и утверждавший, что тот промах не забудет до конца дней…

Главный тренер «Динамо» (Киев) Олег Блохин, 2013 год. Фото: РИА Новости

Болельщики, к счастью, хранят в памяти подвиги голеадора, который, как пела Тамара Гвердцители, «своей игрой сердца пронзал, рождал восторг и стоны». Неутомимый Олег Владимирович и «Ференцварош» пронзил в решающем матче Кубка Кубков-75 в майском Базеле, и «Атлетико» огорчил спустя 11 лет в лионском финале того же еврокубка, мягко перебросив кожаный шарик через Убальдо Фильоля. Но больше всех досталось немецкой машине, получившей в двух битвах за Суперкубок-75 три фирменных блохинских пробоины. В Мюнхене левша в белой майке с большой буквой «Д», приняв мяч в центре поля, поочередно накрутил Хорсмана, Вайса, Шварценбека и Цобеля и отправил в бесполезный полет Зеппа Майера. «Прошел всю "Баварию" как троллейбус по Крещатику», — так описал шедевр легендарный Котэ Махарадзе. А на Республиканском стадионе в Киеве 22-летнему феномену, сотворившему дубль за 12 минут, 102 000 зрителей аплодировали стоя. Те матчи, впрочем, и сегодня смотрятся на одном дыхании.

«Если сравнивать Блохина и Круиффа, я выберу русского», — скажет капитан поверженной «Баварии» Франц Беккенбауэр.

Не было вопросов и у жюри «Золотого мяча»: Блохин — 122 голоса, Беккенбауэр — 42, Круифф — 27. Однако сам триумфатор в свою победу сначала просто не поверил: «За неделю до Нового года мне позвонили домой из "Советского спорта" и сообщили о выигрыше. Я воспринял это как розыгрыш. Команда — в отпуске. Интернета тогда не существовало — информацию не проверишь. И только к вечеру, когда на меня обрушился шквал звонков, понял: не пошутили…»