Активных граждан натянули на канатку

Скриншот: «Активный гражданин»

В паре метров от метро «Сходненская» находится небольшой сквер, предваряющий вход в аллею Химкинского бульвара. В теплое время года здесь на скамейках сидят бабушки, а рядом гуляют мамы с колясками. Последние два года этот парк — как награда для местных жителей за многие месяцы стройки. Под их окнами возводили торговый центр «Калейдоскоп».

Дом по адресу Химкинский бульвар, 16к1, жители которого больше всего могут пострадать от строительства станции канатной дороги на месте сквера. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На благоустройство сквера, по словам депутата Мосгордумы от КПРФ Дмитрия Локтева, было выделено около 90 миллионов рублей: разровняли площадку, сделали дорожки, высадили деревья, поставили скамейки и информационные щиты с достопримечательностями района, обустроили общественный туалет. В 2018-м работы были окончательно завершены, жители радовались наступившей под их окнами тишине. Однако в мае 2019 года на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов появился конкурс: на месте только что высаженного сквера предлагалось построить станцию канатной дороги.

— Ко мне обратились через мои рабочие контакты и спросили: не хочешь ли поучаствовать в проекте канатки? — рассказывает архитектор и житель Тушино Владимир Вершинин. — Идея мне понравилось, но тут оказалось, что это в моем родном районе. Я посмотрел вводные, и у меня глаза стали квадратные: куда канатку в Тушино? Какой в ней смысл? Причем, что меня поразило, там четко в задании было прописано: торговый центр. (Рядом с метро «Сходненская» уже расположены два торговых центра — «Калейдоскоп» (41 га) и «Оранжевый мир» (4,8 га). — Ред.)

Визуализация станции у метро Сходненская из проекта на «Активном гражданине»

Помимо торгового центра, рядом с будущей станцией канатной дороги планируют построить МФЦ. Судя по проекту, МФЦ — в первую очередь. На красивых картинках в «Активном гражданине» информации о торговом центре нет. Вместо этого на здании в 6 этажей и площадью 40,42 га надпись: «Мои документы». Вершинин рассказывает, что

при строительстве ТЦ «Оранжевый мир» жителям тоже обещали МФЦ, но в итоге на четырех этажах разместились только магазины одежды.

Владимир от участия в конкурсе проектов отказался: «Я свой район уродовать не буду!» — но информацию о нем в октябре 2019-го разместил в фейсбуке. Как оказалось — поздно. Срок подачи заявок на государственно-частное партнерство при строительстве данного объекта уже месяц как истек, а победителем конкурса стало ООО Спортивный комплекс «Воробьевы горы», реализовавшее проект канатной дороги на Воробьевых горах. На сайте компании нет никаких телефонов, кроме самой администрации. На письмо с просьбой о комментарии, присланное на почту пиар-службы организации, никто не откликнулся.

ТЦ «Оранжевый мир» рядом с метро Сходненская. На его месте жителям тоже обещали построить МФЦ. Так и не построили. Окна дома справа находятся на расстоянии примерно 10 метров от стены торгового центра. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Резонанс поднялся огромный: в комментариях припоминали проект монорельса и обсуждали очевидную неокупаемость будущей канатной дороги: «Я не до конца понимаю, зачем 19 тысячам человек (именно такой пассажиропоток был заявлен изначально. — Ред.) на тот берег ездить… Так же, как и оттуда к нам», — возмущались пользователи. В конце 2019-го жители района стали встречаться и очно: около 1500 подписей против строительства были собраны за несколько дней и переданы в мэрию Москвы. Депутат Локтев рассказал о конфликте в Мосгордуме.

С момента появления информации о планируемом строительстве канатной дороги жители собирались еще три раза, пока не началась пандемия. 12 февраля 2020 года в Мосгордуме состоялось рабочее совещание в рамках работы по градостроительству, где обсуждались, в том числе, и вопросы строительства «канатки» в Тушино. На совещании присутствовали активисты районов двух станций метро, рядом с которыми и планируется строительство. На собрании, по словам Вершинина, также присутствовали представители подведомственных институтов — Генплана, Градплана и Москомархитектуры. Свое прямое участие в проекте они отрицали.

Ни одно из высказанных на совещании замечаний активистов не было учтено в итоговом проекте, выставленном на голосование на портале «Активный гражданин» 8 декабря 2020 года.

Поддержку учитываем, критику игнорируем

В парке Северного Речного вокзала. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Нахрен мне нужна эта «Сходненская»? Мне парк там нужен — да. А «Сходненская» мне не нужна! — кричит Светлана Березовская, жительница Головинского района, расположенного рядом с метро «Речной вокзал». — Мы объясняли на этом совещании в феврале, что это не транспорт общественный будет, это развлекаловка! Аттракцион!

Светлана — одна из тех, кто не может проголосовать «за» или «против» проекта на «Активном гражданине», несмотря на то, что живет в районе, который находится в непосредственной близости от парка «Северный речной вокзал». В материалах проекта канатной дороги в разделе «Территория рассматриваемого линейного объекта» указано, что станция канатной дороги «Речной вокзал» будет доступна для 150 тысяч жителей районов Левобережный и Головинский.

В проекте указано, что пользоваться дорогой смогут жители Головинского и Левобережного районов, однако жители Головинского района голосовать на «Активном гражданине» не могут. / Скриншот материалов проекта на «Активном гражданине»

Скриншот с сайта «Активный гражданин» пользователя, проживающего в Южном Тушино

— У нас всю жизнь считалось, что парк «Речной вокзал» — это парк трех районов: Левобережного, Головинского и Ховрино, — жалуется она. — Во всех обсуждениях всегда участвовали три района этих. Но

голосовать на «Активном гражданине» они дают только жителям района Левобережный.

Канатная дорога, судя по представленной на «Активном гражданине» информации, должен соединить между собой два берега канала имени Москвы. Стартовая площадка будет расположена прямо рядом с метро «Сходненская», судя по плану — в 25 метрах от жилого дома по адресу: Химкинский бульвар, 16, корп. 1. Далее 9 опор будут «держать» саму линию канатной дороги, идущую через Химкинский бульвар, парк «Северное Тушино» — на другой берег водохранилища. Всего — 2,3 км. Финальная площадка планируется рядом с метро «Речной вокзал», прямо в транспортно-пересадочном узле, где уже расположены большой торговый центр «Речной», стоянка и разворот городских автобусов.

Визуализация станции на «Речном вокзале» из проекта на «Активном гражданине»

Кабинки будущей канатной дороги будут проноситься — буквально — мимо окон домов на Фестивальной улице.

— В этом диалоге, на общественных обсуждениях, не учитываются критические замечания вообще, — объясняет архитектор Владимир Вершинин. — То есть, например, пишет человек: я поддерживаю проект, но с замечаниями. Как отвечает Москомархитектура: «Информация о поддержке проекта принимается к учету. Замечания не принимаются, проект выполнен в соответствии со всеми нормативами».

По словам Ольги Абрамовой, жительницы района Северное Тушино, критические комментарии о будущем проекте на портале «Активный гражданин» она тоже писала — от себя и своих родителей-пенсионеров, проживающих как раз в доме № 16, корп. 1, на Химкинском бульваре. Однако под самим проектом они опубликованы не были, и никаких ответов на них получено не было.

Слева — сквер рядом с метро Сходненская, справа — дом по адресу Химкинский бульвар 16к1. Расстояние между ними сейчас около 20 метров. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

В конце ноября 2019 года Ольга также была одной из тех, кто писал обращения на имя мэра Сергея Собянина в правительство Москвы. Ответ пришел из Москомархитектуры с общим описанием будущего проекта, который в итоге был «вынесен на публичные слушания, на которых жители района смогут ознакомиться с материалами публичных слушаний и дать свои предложения и замечания», сама же канатная дорога «позволит создать транспортную связь двух районов города, разделенных естественной водной преградой и сократит время в пути при перемещении между данными районами».

На сегодняшний день транспортная связь между «Сходненской» и «Речным вокзалом» существует. Можно добраться либо на метро с пересадкой, либо на автобусах, либо на автомобиле. Расчетное время в пути: от 20 минут на машине до 45 минут на автобусе без пробок (около 50 минут — с пробками). Однако на «Активном гражданине» в материалах проекта представлены данные, согласно которым время в пути на автобусе составляет аж 65 минут (без пробок). То же расхождение и с временем пути в метро: при расчете на Яндекс.Метро и двумя пересадками на «Тушинской» и «Стрешнево» (через МЦД) время в пути составляет 36 минут, в проекте же — 54, при этом расчетная карта тоже взята из приложения Яндекс.Метро.

Слева — маршрут в метро согласно проекту на «Активном гражданине».Второе фото — тот же маршрут согласно Яндекс.карты

Несостыковки в проекте многие видят и в заявленном количестве перевозимых пассажиров: от обсуждаемых 19 тысяч человек в день число выросло практически в три раза — до 63.

— Получается, что примерно по 30 тысяч человек должны стоять на каждом из берегов, — размышляет архитектор Владимир Вершинин. — И их должны в течение суток перевозить. Получится очередь в несколько километров на эту канатку на каждом берегу. Но какой дурачок будет стоять весь день и ждать, чтобы его перекинули? В час пик возможна будет перевозка 3000 человек. Так, извините, 3000 в час перевозит один состав метрополитена. Чтобы такое количество перебросить, надо час стоять. Ну и какой смысл? За это время проще доехать на метро.

Вид из парка Северного Речного вокзала на канал имени Москвы и парк Северное Тушино. Через канал должна пройти линия канатной дороги. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Проект позиционируется не как «аттракцион», а как полноценный транспортный объект, оплата на котором будет возможна проездной картой «Тройка». Однако

нигде в материалах проекта нет указания на то, что стоимость проезда на канатной дороге будет равна стоимости проезда на метро.

Общественное голосование продлилось всего три недели. Большинство жителей проголосовать не смогли — для многих пенсионеров интернет по-прежнему остается закрытой территорией.

Минус культурный объект

В парке Северного Речного вокзала. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На мой вопрос: есть ли те, кто «за» проект, жители пожимают плечами. На собрания такие люди не приходили, а из соседей, по словам Светланы Березовской, были высказывания только про «один раз бы прокатился» и «возможность быстро добраться до парка на другой стороне».

— Так там до парка от «Сходненской» еще столько нужно будет идти, что проще на автобусе доехать, — негодует Светлана. — То есть нужно сообщение между зелеными зонами уж тогда, а не между метро.

Предложения про сообщения зеленых зон жители районов тоже высказывали. Например, предлагалось вернуть речной трамвайчик, который ходил между двумя берегами с весны до поздней осени, однако уже лет 10 как такой маршрут убрали — невыгодно. Владимир Вершинин на совещании в феврале предлагал и собственный проект канатной дороги, но с другой трассировкой: от бывшего магазина «Универсам» на улице Свободы до «Речного вокзала». Подобное предложение было выдвинуто с целью сохранить хотя бы озеленение Химкинского бульвара и минимизировать неудобства для жителей домов, расположенных вдоль бульвара и, соответственно, линии будущей канатной дороги. Однако ни на один ни на другой проект Москомархитектуры не отреагировал.

Слева — планируемая зона трассировки канатной дороги. Скриншот материалов проекта на Активном гражданине. Справа — альтернативное предложение по изменению трассировки канатной дороги от архитектора Владимира Вершинина. Таким образом, сохраняется большая часть обоих парков / из презентации проекта Владимира Вершинина

— Мы сейчас говорим много про память предков, — размышляет Владимир Вершинин. — Вот фильм «Волга-Волга»! Северный речной вокзал там показан. Какую канатку там рядом делать? Там ансамбль симметричный. Опоры втыкать — разрушать облик Москвы.

Несмотря на то, что голосование на «Активном гражданине» среди жителей только закончилось, в середине ноября в «Ведомостях» уже появилась информация о том, что канатную дорогу планируют возвести к 2023 году, а инвестиции составят более трех миллиардов рублей. Обеспечивать договоренности будет концессионное соглашение, согласно которому для концессионера будет возможна эксплуатация объекта на определенный срок, а также получение компенсации. По мнению Локтева, данный договор — это «лазейка для выкачки бюджета города через концессионный договор. Потому что несоответствие заложенного в договор пассажиропотока и, соответственно, прибыль, которую должен получить концессионер, будут компенсировать из бюджета».

Парк Северное Тушино. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»