«Улучшение у пациента было медленным и характерным для отравления ядами»

Берлинская клиника «Шарите», в которой политик Алексей Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни пациента. Об этом сообщается на сайте клиники. Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Клиника напоминает, что в «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», позже, подчеркивают в «Шарите», эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Берлинская клиника «Шарите», куда был госпитализирован Алексей Навальный. Фото: ЕРА

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».

Навальный накануне опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству.

Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.

Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.

Общий вид центрального отделения неотложной помощи клиники «Шарите». Фото: ЕРА

«Новая» попросила профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук Василия Власова, объяснить содержание публикации в нескольких тезисах.

Василий Власов профессор, доктор медицинских наук

1. Из описания случая понятно, что его благоприятный исход врачам видится удивительным, потому что:

больной поступил без сопутствующей информации о проведенном лечении, кроме информации от врачей, осуществлявших транспортировку из России, и результатов анализов, выполненных в Берлине;

из имеющихся данных следовало, что больной не получал адекватного лечения и был инфицирован сразу пятью антибиотикоустойчивыми возбудителями, по-видимому, в интенсивной терапии в Омске.

2. Немецкие врачи сочли указания на отравление фосфороорганическим веществами антихолинэстеразного действия совершенно убедительными и начали соответствующую терапию адекватными дозами атропина. Восстановление активности холинэстеразы специфическими реактивирующими антидотами оказалось безуспешным.

3. Наступление улучшений у пациента было медленным и вполне характерным для отравления антихолинэстеразными ядами.

4. Вероятными причинами нелетального исхода в этом и других ранее известных случаях являются применение отравителями малых доз яда и оказание медицинской помощи.