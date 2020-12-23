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№ 142 от 23 декабря 2020Читать номер
«Улучшение у пациента было медленным и характерным для отравления ядами»
Что пишут в научной статье журнала Lancet о покушении на Алексея Навального. Комментарий доктора медицинских наук Василия Власова
Фото: EPA
Андрей Заякинсооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»
Берлинская клиника «Шарите», в которой политик Алексей Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни пациента. Об этом сообщается на сайте клиники. Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».
Клиника напоминает, что в «Шарите» политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», позже, подчеркивают в «Шарите», эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия.
По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению боевым отравляющим веществом из группы «Новичок».
Навальный накануне опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству.
Собеседник политика фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции.
Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.
«Новая» попросила профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук Василия Власова, объяснить содержание публикации в нескольких тезисах.
1. Из описания случая понятно, что его благоприятный исход врачам видится удивительным, потому что:
- больной поступил без сопутствующей информации о проведенном лечении, кроме информации от врачей, осуществлявших транспортировку из России, и результатов анализов, выполненных в Берлине;
- из имеющихся данных следовало, что больной не получал адекватного лечения и был инфицирован сразу пятью антибиотикоустойчивыми возбудителями, по-видимому, в интенсивной терапии в Омске.
2. Немецкие врачи сочли указания на отравление фосфороорганическим веществами антихолинэстеразного действия совершенно убедительными и начали соответствующую терапию адекватными дозами атропина. Восстановление активности холинэстеразы специфическими реактивирующими антидотами оказалось безуспешным.
3. Наступление улучшений у пациента было медленным и вполне характерным для отравления антихолинэстеразными ядами.
4. Вероятными причинами нелетального исхода в этом и других ранее известных случаях являются применение отравителями малых доз яда и оказание медицинской помощи.
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