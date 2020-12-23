Были заслушаны товарищи...

После присоединения Крыма к России на полуострове начался большой передел. Переходный период ознаменовался национализацией предприятий, принадлежащих украинскому государству, украинским олигархам и почему-то — даже простым крымчанам. Крупные заводы и совсем небольшие торговые объекты, земельные участки, рынки, кафе, пекарни национализировались, затем проходили процедуру акционирования и зачастую вновь продавались из госсобственности в частные руки. Все это породило волну недовольства среди жителей Крыма, оставшихся без имущества и работы.

Люди начали выходить на митинги, обращаться в СМИ, писать в Москву. Ответом крымских властей, судя по имеющимся в распоряжении «Новой» документам, стала прослушка тех, кто не был согласен с ходом национализации: в первую очередь, слишком активных общественников и федеральных судей, выносивших решения не в пользу правительства республики.

Как выяснила «Новая газета», с 2016 года, когда шла особенно активная фаза передела собственности, на всех недовольных стали собирать досье: личные данные, содержание телефонных переговоров, отслеживание трафика и биллинга. Причем все это делалось, как позволяют предположить материалы следствия, оказавшиеся в распоряжении «Новой», с подачи бывшего советника Сергея Аксенова и без необходимой санкции суда.

Родина слышит

23 октября 2018 года по материалам крымского ФСБ отдел по особо важным делам Следственного комитета по Республике Крым возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ — «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Ее санкция — 4 года тюрьмы с лишением на срок от 2 до 5 лет права занимать госдолжности. Возможен и меньший срок, и исправительные работы, — все на усмотрение суда, до которого в этом случае дело так и не дошло.

Фото: Максим Стулов / РИА Новости

Все сведения о соединениях абонентов полуострова хранятся на оборудовании регионального отделения ФСБ, которое находится в офисе «К-Телеком». Оно называется СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий). Доступ к этим данным обеспечивают всего три ключа на предприятии. Ключ представляет собой флеш-карту, которая вставляется в компьютер. Кроме этого, чтобы получить доступ, нужен еще пароль для входа в систему через программное обеспечение «Янтарь-П», которое доступно только на компьютерах, установленных в помещении ООО «К-Телеком». Для того чтобы начать прослушку конкретных абонентов, даже силовикам необходима санкция суда. В материалах дела отмечается, что никаких запросов от правоохранителей и судебных решений, позволяющих вести легальную прослушку номеров, которые слушали крымские чиновники, в «К-Телеком» не было обнаружено.

Главными фигурантами дела стали бывший начальник управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Александр Чекунов, помощник премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и бывший мэр Ялты Алексей Челпанов, а также сотрудник отдела безопасности предприятия ООО «К-Телеком» (на его базе работают крымские операторы мобильной связи) Андрей Рогачев. Согласно имеющимся в распоряжении «Новой газеты» материалам дела, в 2016–2017 годах они будто бы организовали прослушку номеров нескольких судей, общественников, чиновников и депутатов. В ходе оперативно-разыскных действий крымских чекистов версия у следствия сложилась такая: Челпанов якобы сговорился с Чекуновым, который, в свою очередь, уговорил Рогачева предоставить необходимую информацию об отдельных абонентах. Дело возбудили после того, как на электронных носителях Алексея Челпанова обнаружили детализацию разговоров, а также переписку по электронной почте с другими фигурантами. В материалах дела предполагается, что

господин Челпанов организовал прослушку, чтобы использовать ее в служебных целях и обеспечить «авторитет перед руководством Республики Крым».

В показаниях Андрея Рогачева говорится, что с 2016 по 2018 год Александр Чекунов якобы неоднократно обращался к нему с просьбами предоставить «детализацию телефонных соединений». Чекунов, по словам Рогачева, объяснял, что совершены некие тяжкие и особо тяжкие преступления, а прослушка некоторых абонентов поможет их раскрыть, причем за этой информацией он приходил лично на работу к Рогачеву. Сам Александр Чекунов в показаниях силовикам говорил, что в 2016 году Алексей Челпанов обратился к нему с просьбой достать детализацию разговоров и объяснял, что эти данные ему были нужны для обеспечения безопасности сотрудников совмина Крыма. В итоге Чекуков, согласно тексту допроса, ехал на работу к Рогачеву, забирал записи и передавал их Челпанову, который сам так и не дал показания следствию.

В деле был еще один фигурант — Дмитрий Пожидаев, тоже бывший внештатный советник главы Республики Крым. Его статус — свидетель. В показаниях Пожидаева говорится, что в 2015 году, вскоре после назначения Челпанова советником Сергея Аксенова, он встречался с ним и предложил ему собирать информацию «о лицах, которые могут предоставлять какой-то интерес». В 2016 году он получил на почту список телефонных переговоров. Тогда Челпанов якобы попросил Пожидаева рассортировать абонентов по частоте звонков. За два года он получил на почту пять писем с 15–20 списками файлов с детализацией разговоров. Он, проанализировав файлы, составлял «дерево» связей абонентов, в том числе по частоте общения и месту нахождения. На основе этого оформлял справку, которую отправлял Челпанову. За этот период Алексей Челпанов будто бы передал ему порядка 200 тысяч рублей. По данным протокола обыска, у Пожидаева на электронных носителях обнаружили 5123 папки с ФИО прослушиваемых абонентов. Сам Пожидаев уверял следствие, что был не в курсе, что данные, которые он структурировал, были добыты незаконно.

Среди тех, кого прослушивали, оказались совсем не рядовые оппозиционеры. Например, предприниматели, которые судились за свой бизнес, пытаясь противостоять национализации. Среди них — руководитель уже ликвидированного ООО «ЮК Крымпотребсоюз» и действующего пока еще Респотребсозюза Крыма Владислав Степанов. До национализации крымскими рынками и торговыми предприятиями владели пайщики этих предприятий. У Владислава Степанова произошел конфликт с главой республики Сергеем Аксеновым. Причиной стало нежелание Степанова уступать свой пост нужным людям. Чтобы закончить конфликт, Сергей Аксенов инициировал заседание регионального парламента, на котором имущество Респотребсоюза передали в казну республики.

Отдыхающий в поселке Симеиз. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Владислав Степанов в разговоре с силовиками сообщил, что именно в период прослушки (2016–2017 годы) он активно пытался отсудить частное имущество «союза», которое национализировала республика. Поэтому вполне резонно, что должностных лиц Крыма могли интересовать его телефонные переговоры. Еще один потерпевший — бывший глава ГУП «Крымская торговая компания» Василий Кунцов, историю которого «Новая» рассказывала ранее. Он отказался нарушать законный порядок изъятия имущества Респотребсоюза, и именно с этим он связал то, что его прослушивали.

Коснулась незаконная прослушка и судейского сообщества. Так, в список «важных абонентов» попали уже бывшие судьи 21-го арбитражного апелляционного суда Катерина Калашникова, Наталия Полынкина и Елена Баукина. Как признавали сами судьи в своих показаниях, они вели ряд дел, связанных с национализаций и имущественными вопросами, и иногда выносили решения не в пользу правительства республики. После этого со стороны Сергея Аксенова началась «агрессивная политика»: он дважды написал жалобу в квалификационную комиссию на действия судьи Баукиной, которая вела дела Респотребсоюза, а также процесс, связанный с последствиями национализации Крымэнерго, который раньше принадлежал украинскому олигарху Ринату Ахметову. Кроме того, на судей, как указывали они в показаниях, «оказывалось давление через публикации СМИ близких к Совмину Крыма».

Были в списке прослушиваемых и политики: например, депутат ялтинского горсовета единоросс Алексей Яковенко, бывший меджлисовец и депутат крымского парламента от «Единой России» Ремзи Ильясов и бывший советник первого вице-премьера Крыма Михаила Шеремета общественник Александр Талипов.

Александр Талипов связывает прослушку с тем, что он публично раскрывал коррупционные схемы властей Крыма, и те хотели установить его источники.

В разговоре с «Новой» он предположил, что все полученные благодаря незаконной прослушке данные передавали Сергею Аксенову, и «он вряд ли находился в неведении, откуда эта информация появилась».

— При Украине Чекунов был начальником отдела МВД, который занимался сбором конфиденциальной информации: прослушкой и наблюдением, — объясняет Талипов. — Он знал, что если действовать официально, то процесс будет длительным. Гораздо проще завести своего человека в компанию мобильного оператора, чтобы просто мог зайти человек с флешкой и скачать все, что требуется. Поэтому и устроил своего сотрудника в «Крымтелеком».

Талипов рассказывает, как работала прослушка.

— Например, я нахожусь в парке, и тут высвечиваются телефоны чиновников, которые находятся рядом. Можно читать мои СМС, узнать, на какие сайты заходил. Кроме того, были попытки взлома моего мессенджера.

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наказать нельзя

Весной 2020 года крымский Следком неожиданно пришел к выводу, что квалификация преступления крымских чиновников слишком сурова. Уголовное дело переквалифицировали со 2-й на 1-ю часть статьи 138 УК РФ.

Как говорится в материалах дела, Челпанов, Рогачев и Чекунов написали заявления, что они «не против прекращения дела по истечению сроков давности, так как с момента совершения преступления прошло уже два года». Крымский Следком заявления удовлетворил и дело закрыл.

Ситуация выглядит так: была организована группа, вина доказывалась материалами следствия, показаниями свидетелей, признательными показаниями, но фигуранты все же отделались легким испугом.

Как пояснил «Новой газете» Александр Талипов, теперь прокуратура Крыма отказывается возобновлять уголовное дело, указывая, что «не видит нарушения закона в его прекращении». Генпрокуратура, в которую Талипов также обращался, спускает жалобы в регион.

«Новая газета» направила официальный запрос в Следственный комитет Крыма, в котором поинтересовалась, из-за чего следственные действия не были завершены в срок?

Пока это выглядит как попытка затянуть дело, чтобы прекратить его «за истечением сроков».

Также мы уточнили, были ли какие-либо ходатайства от государственных структур, властей Республики Крым, в частности от главы Крыма Сергея Аксенова, с просьбой прекратить уголовное дело?

Через неделю, когда официальный срок ответа истек, в пресс-службе СК заявили, что «никакого запроса не получали, и вообще, раз СМИ федеральное, то запрос надо отправлять в Москву». Региональное отделение якобы не уполномочено давать ответы.

В запросе в прокуратуру Республики Крым «Новая» поинтересовалась, почему правоохранители не видят нарушения закона и не хотят обязать Следком возобновить дело. Через неделю сотрудник пресс-службы заявил, что «запрос попал в спам», пообещал зарегистрировать его официально и дать ответ позднее.

