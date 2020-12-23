Чисто спортивный интерес

В 2020 году компания «Нанолек» получила государственных контрактов на 2,64 млрд рублей. В основном — от учреждений, подведомственных Минздраву, который курирует госпожа Голикова в качестве вице-премьера. Президентом «Нанолека» с 2015 года является сын Виктора Христенко Владимир Христенко.

Компании Виктора Харитонина, давнего друга семьи Христенко-Голиковой, только на арбидоле (препарате, не имеющем доказанной эффективности), как подсчитал The Insider,

за 10 месяцев заработали 6,4 млрд рублей — благодаря включению арбидола в рекомендации Минздрава как средства для лечения COVID-19.

Подробно о связях «Большой фармы» с Виктором Христенко и Татьяной Голиковой, а также о том, кто зарабатывает на «фуфломицинах» во время пандемии, «Новая газета» сообщала в сентябре 2020 года.

Но это банально. То ли дело гольф.

Оазис сладкой жизни

«Символ роскоши Испании», «оазис сладкой жизни на Коста-дель-Соль», «стремящийся к элитарности и в полной мере достигающий ее во всех моментах жизни», «одно из самых фешенебельных мест Европы»… Все это — о жилом комплексе Сотогранде в андалусийском муниципалитете Сан-Роке. Сплошное luxury. Именно туда, по рассказам наших осведомленных собеседников, постоянно летает экс-министр и супруг вице-премьера, предпочитая 12-местный Bombardier с бортовым номером T7-TAV.

Виды гольф клуба Сан-Роке. Фото: сайт perfectvenue.es

Оказавшиеся в распоряжении «Новой газеты» данные о пассажирах бизнес-джета T7-TAV, зарегистрированного в Сан-Марино, эти рассказы подтвердили. В расчетном 2019 году Виктор Христенко, по нашим данным, посетил Испанию не менее 9 раз, 3 раза — в сопровождении супруги. Такой перелет туда-обратно, судя по сайтам компаний, предоставляющих услуги аренды бизнес-джетов, должен обходиться примерно в 50 тысяч евро.

Это уже почти полмиллиона.

Вот самолет приземляется в аэропорту Малаги 14 октября 2019 года. По данным регистрации, на борту — Виктор Христенко.

Бизнес-джет T7-TAV, которым пользуется Виктор Христенко. Фото: Jetphotos

Испания, хотя и является очевидным приоритетом, не исключение. По данным о регистрации на борту, господин Христенко в 2019 году на самолете с номером T7-TAV посещал также Францию, Объединенные Арабские Эмираты, Латвию, Турцию, Германию и отечественный Геленджик. Всего таких полетов не менее двадцати.

Итого, по скромным меркам, только на перелетах — 1 миллион евро.

Но Испания — рекордсмен по посещаемости. Интерес Виктор Христенко к Андалузии весьма объясним.

«Немножко сошел с ума по «поводу гольфа»

Весной 2018 года «Новая газета» уже рассказывала о пристрастии Виктора Христенко к гольфу и о том, что в его собственности оказались гольф-клубы в Московской области и Петергофе, занимающие сотни гектаров и стоимостью под 10 млрд рублей. Серьезное расширение гольф-империи в Европе прошло мимо внимания российской прессы, несмотря на то, что никто ничего не скрывал.

На сайте принадлежащей единолично господину Христенко компании «Гольфэстейт», во вкладке «Гольф-клубы», появилась новая ссылка — San Roque: «Два 18-луночных поля. Сан-Роке впервые открылся в 1991 году и сразу стал одним из самых популярных клубов в Сотогранде. Наряду с Valderrama и Real Club de Sotogrande Old Course Сан-Роке стали известны как «золотой гольф-треугольник». В наличии школа гольфа, ресторан, конноспортивный клуб и клубный дом».

Публикации в испанской прессе прошли незамеченными. Судя по ним, собственные средства компании — владельца гольф-клуба (fondos propios), приобретенной «Гольфэстейт», составляют 40 млн евро. По курсу на сегодня — около 3,5 млрд рублей. Сумма сделки неизвестна. Объясняя, каким образом в его собственности (точнее, в собственности контролируемых им компаний) оказались российские гольф-клубы, господин Христенко в 2018 году ссылался на то, что приобретал их «по номиналу».

цитата Виктор Христенко:

«Все приобретенные мною доли в российских компаниях, данные о которых, так же как и мои с супругой доходы, являются общедоступной информацией, приобретались по номинальной стоимости, которая значительно меньше моего личного дохода за последнее время. Чистые активы этих компаний с учетом долгов, обременений и операционной убыточности являются отрицательными, так что их стоимость несопоставимо ниже названной в вопросе цифры».

San Roque «с учетом долгов, обременений и операционной убыточности» — 40 млн евро.

Кроме того, испанские СМИ сообщали о приобретении четой Голиковой-Христенко особняка «в жилом комплексе El Mirador, в эксклюзивном La Reserva, принадлежащем Sotogrande SA», стоимостью около 10 миллионов евро. Однако, по данным испанского реестра недвижимости, ни Христенко, ни Голикова как физические лица не имеют в собственности недвижимости на территории королевства.

Конечно, гольф-клуб приобретался не господином Христенко, а юридическим лицом. Но вспомним слова Виктора Христенко два с половиной года назад.

Виктор Христенко:

«Мне неизвестно ни одного гольф-клуба в стране, который был бы прибыльным. Названные гольф-клубы также пока находятся в операционном минусе. (...) Дивидендов от участия в гольф-проектах я не получаю».

Финансовая отчетность, по данным «СПАРК-Интерфакс», слова Виктора Христенко подтверждает.

УК «Гольф Эстейт» в 2017 году показала убыток 1,2 млн рублей, в 2018-м — прибыль 190 тыс. рублей, в 2019-м — убыток 71 тыс. рублей. Компания обладает долями в ООО «Терус» и ООО «Медана», которые принесли прибыль в 2018 году, но в 2017-м и в 2019-м были убыточны.

в 2017 году показала убыток 1,2 млн рублей, в 2018-м — прибыль 190 тыс. рублей, в 2019-м — убыток 71 тыс. рублей. Компания обладает долями в ООО «Терус» и ООО «Медана», которые принесли прибыль в 2018 году, но в 2017-м и в 2019-м были убыточны. В целом за последние три года убытки у «Теруса» — 750 млн рублей,

— 750 млн рублей, у «Меданы» — 160 млн.

— 160 млн. ООО «Спорт Проджекс» , в котором у господина Христенко доля в 20% (остальные — у кипрского офшора), в 2017 году показало прибыль в 70,3 млн рублей, но в 2018 и 2019 годах — убытки 3,3 и 7,3 млн рублей соответственно.

, в котором у господина Христенко доля в 20% (остальные — у кипрского офшора), в 2017 году показало прибыль в 70,3 млн рублей, но в 2018 и 2019 годах — убытки 3,3 и 7,3 млн рублей соответственно. ООО «Гольфэстейт» , в котором господин Христенко — единственный участник, после незначительного убытка в 2017 году в 2018 и 2018 годах работало прибыльно — 1,8 и 5,9 млн рублей, но в масштабах экс-вице-премьера это же несерьезно: на пару полетов в гольф-клуб.

, в котором господин Христенко — единственный участник, после незначительного убытка в 2017 году в 2018 и 2018 годах работало прибыльно — 1,8 и 5,9 млн рублей, но в масштабах экс-вице-премьера это же несерьезно: на пару полетов в гольф-клуб. ООО «Лайфинвест» : в 2017 году — прибыль 4 млн, но уже в 2018 году — убыток 807 тыс., а в 2019-м — минус 13,1 млн рублей.

: в 2017 году — прибыль 4 млн, но уже в 2018 году — убыток 807 тыс., а в 2019-м — минус 13,1 млн рублей. ООО «СТК»: в течение трех лет — стабильный ежегодный убыток 870–880 тыс. рублей.

Официальные данные, сообщенные заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой: в 2019 году ее годовой доход составил 14,9 млн рублей, доход супруга Виктора Христенко — 51,5 млн рублей. Всего по самому выгодному курсу евро на 2019 год (чуть менее 63 рублей) — почти ровно миллион евро (примерно в такую сумму должны были обойтись только авиаперелеты супругов).

Виктор Христенко и Татьяна Голикова. Фото: РИА Новости

Возможно, в дело пошли личные сбережения. Но это никак не соответствует официальным данным.

Виктор Христенко , согласно официальной биографии, почти всю жизнь провел на государственной службе. В 1979 году окончил Челябинский политехнический и как начал трудовую деятельность инженером, так до 2012 года на государственной стезе и трудился, дослужившись до министра промышленности и торговли. Согласно общедоступным данным, все бизнес-проекты экс-министра — это большой гольф, который, как утверждает сам господин Христенко, дохода не приносит никому и никогда.

, согласно официальной биографии, почти всю жизнь провел на государственной службе. В 1979 году окончил Челябинский политехнический и как начал трудовую деятельность инженером, так до 2012 года на государственной стезе и трудился, дослужившись до министра промышленности и торговли. Согласно общедоступным данным, все бизнес-проекты экс-министра — это большой гольф, который, как утверждает сам господин Христенко, дохода не приносит никому и никогда. Татьяна Голикова тоже в бизнесе замечена не была: НИИ Госкомтруда, Минфин, Минздравсоцразвития, помощник президента, председатель Счетной палаты, вице-премьер.

Антикоррупционные декларации семьи находятся в открытом доступе.

Никаких доходов, которые позволили бы оправдать появление в 2019 году испанского гольф-клуба из «золотого треугольника», нет.

Вице-премьер против мэра

Вопросы об авиаперелетах и их стоимости, а также о приобретении испанского гольф-клуба были своевременно направлены Виктору Христенко, до настоящего времени, ответа в редакцию не поступило.

На запрос, направленный Татьяне Голиковой, был получен ответ из секретариата вице-премьера. Оказалось, что гольф-клуб компания господина Христенко не покупала, а лишь «осуществляет управление испанским гольф-клубом, указанным в запросе, а также оказывает ему консультационные услуги по привлечению инвестиций. Однако компания никогда не приобретала данный клуб в собственность».

Испанский реестр вроде бы согласен с Татьяной Голиковой. Гольф-клуб Сан-Роке находится в собственности испанской компании Asahi Kanko SA (ранее она принадлежала японцам), с 2019 года, по официальным данным, единственный акционер компании — кипрская фирма Krosalter Enterpises Ltd с кипрским руководителем-номиналом. Единоличным исполнительным органом Asahi Kanko SA назначен директор по спецпроектам московской юридической «фирмы-бутика» «Флайтмэн энд Прист» Иван Зиборов (бывший член совета директоров гольф-клуба «Пестово» и яхт-клуба «Пестово), который на вопрос о собственниках Krosalter Enterpises Ltd сказал дословно:

«Пожалуй, затрудняюсь ответить».

Настоящий владелец Asahi Kanko SAU, спрятавшийся за кипрским офшором, формально неизвестен. Испанская El Confidencial, рассказывая, что Golf Estates приобрела все акции Asahi Kanko SAU, ссылалась на собственные источники в гольф-клубе Сан-Роке. Признаемся, что у «Новой газеты» там связей нет. Зато мы можем открыто сослаться на мэра Сан-Роке и на английского чемпиона по любительскому гольфу Стивена Дундаса. Судя по репортажу сайта andaluciagolf.com, в апреле 2019 года перед членами клуба Сан-Роке выступали представители нового собственника — назначенный операционным директором клуба Стивен Дундас и генеральный директор «Гольфэстейт» Дмитрий Козаченко.

Гендиректор «Голфестейта» Дмитрий Козаченко и операционный директор клуба Сан-Роке Стивен Дундас. Фото: гольф-клуб Сан-Роке

Они недвусмысленно говорили именно о приобретении клуба компанией «Гольфэстейт», хотя и обошли персоналии. О личности владельца компании господин Дундас высказался так:

цитата О владельце компании «Гольфэстейт»

«Новый владелец увлечен гольфом, имеет гандикап 12 и любит игру. Он является членом некоторых местных клубов и хорошо разбирается в деталях. Как и самые успешные бизнесмены, он ценит конфиденциальность, но при этом очень приятный человек».

Заметим, что, по данным Ассоциации гольфа России, на март 2020 года у Виктора Христенко гандикап уже 13.

На деловом завтраке в том же месяце мэр Сан-Роке Хуан Карлос Руис Бойс, выступая перед местными бизнесменами, опять уверенно говорил именно о приобретении клуба российской компанией «Гольфэстейт».

Срочно в Аликанте по делу

Полеты на миллион секретариат вице-премьера объяснил деловыми интересами неких компаний, которые эти полеты и «организовали».

цитата Как окружение Христенко объясняют дорогостоящие перелеты на бизнес-джете

«Указанные в Вашем запросе перелеты Виктора Борисовича Христенко осуществлялись с деловыми целями и оплачивались компаниями, в деловых интересах которых были организованы соответствующие поездки».

Это очень интересно. Оказывается, Виктор Христенко (чьи компании по управлению гольф-клубами убыточны) является столь ценным специалистом, что его полеты организуют (читай — оплачивают) некие компании. Из ответа непонятно, является ли таким же специалистом госпожа Голикова, которая неоднократно сопровождала мужа в этих полетах.

«Новая газета» будет благодарна господину Христенко, если он согласится рассказать, какая компания считает его услуги столь значительными, что только на авиаперелеты готова тратить миллион евро в год.

Учитывая, что среди попутчиков господина Христенко встречаются высокопоставленные менеджеры и владельцы фармацевтического бизнеса, просим уточнить, связаны ли «деловые цели» господина Христенко с фармацевтикой.

Испанская идиллия

Только недавно эксперты определили сорт травы для «легендарного «Старого поля» San Roque, и его реконструкция близится к завершению. Мэр Хуан Карлос Руси Бойс поблагодарил инвесторов и выразил надежду на развитие инвестиций в будущем. Очередные вложения российской «Гольфэстейт» в 3 миллиона евро в испанские поля радуют мэра.

Завершение реконструкции полей для гольфа в клубе Сан-Роке