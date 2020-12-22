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№ 141 от 21 декабря 2020Читать номер
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Подкаст «Что Нового?» — «Антитела после прививки подскочили в тридцать раз»
Иван Жилин — о том, что было после инъекции «Спутник V»
Общество18
Надежда Юроваспециально для «Новой»
18
В свежем выпуске подкаста «Что Нового» — вторая часть истории нашего корреспондента Ивана Жилина, который привился вакциной от коронавируса «Спутник V» и рассказывает о последствиях.
- Почему антитела после прививки подскочили в тридцать раз больше обозначенной нормы?
- Что нужно обязательно знать перед тем, как идти прививаться?
- Как обстоит дело с прививками в регионах России?
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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