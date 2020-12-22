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23 декабря, 19:00

Обсуждаем главные расследования 2020 года. В эфире «Новой» — Грозев, Анин, Соболь

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№ 141 от 21 декабря 2020

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Подкаст «Что Нового?» — «Антитела после прививки подскочили в тридцать раз»

Иван Жилин — о том, что было после инъекции «Спутник V»

Общество18

Надежда Юроваспециально для «Новой»

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В свежем выпуске подкаста «Что Нового» — вторая часть истории нашего корреспондента Ивана Жилина, который привился вакциной от коронавируса «Спутник V» и рассказывает о последствиях.

  • Почему антитела после прививки подскочили в тридцать раз больше обозначенной нормы?
  • Что нужно обязательно знать перед тем, как идти прививаться?
  • Как обстоит дело с прививками в регионах России?

Слушайте в новом выпуске «Что нового» на всех платформах для подкастов.

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Теги:
проверено на себе, эксперимент на себе, гонка вакцин, вакцины

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