Рокировка по-уральски

Слухи о скорой отставке Александра Высокинского, возглавлявшего мэрию столицы Урала с 2018 года, упорно ходили последние пару месяцев. На пост мэра прочили предыдущего полпреда по УрФО Николая Цуканова. Полпреда в ноябре действительно сменили на Владимира Якушева, бывшего министра строительства РФ и представителя политической элиты Тюмени, но мэр Высокинский в кресле усидел.

Алексей Орлов и Александр Высокинский. Фото: ТАСС

Все это время свердловский губернатор Евгений Куйвашев упорно отрицал все подозрения о смене власти в Екатеринбурге. Отрицал до 21 декабря, когда на заседании городской думы Александр Высокинский представил своего нового зама — Алексея Орлова, преданного товарища Куйвашева, пришедшего вслед за руководителем области из Тюмени. Восемь лет он проработал рука об руку с губернатором.

Для того чтобы соблюсти все правила политической игры, в угоду Орлову торопливо освободили место вице-мэра. Ранее эту должность занимал Александр Ковальчик. На данном посту последний запомнился лишь призывами инициировать уголовное преследование экологических активистов, защищающих парки и скверы города от вырубки и застройки. Теперь Ковальчик возглавляет аппарат городской администрации.

Сегодня, 22 декабря, Александр Высокинский досрочно сложил с себя полномочия мэра, чтобы дать возможность управлять городом Алексею Орлову,

пока будучи и.о. Несмотря на то что формально депутаты будут выбирать кандидата в мэры из возможных четырех претендентов, никто иллюзий не питает — выберут того, кого «рекомендует» Куйвашев.

— Губернатор предложил мне должность первого заместителя губернатора Свердловской области, — пояснил свое решение Александр Высокинский. — Я это предложение принял. Сегодня утром написал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом в областное правительство.

Фактически Высокинский займет место Орлова в аппарате Куйвашева. Тридцать четыре депутата городской думы Екатеринбурга поддержали отставку мэра города, проголосовав единогласно. Воздержавшихся или выступивших против отставки Высокинского не было. Напомню, бывший мэр Екатеринбурга пришел на свой пост два года назад с должности заместителя губернатора, так что при обмене должностями в жизни чиновников вряд ли что-то существенно изменится.

— Отставку ждали давно, и давно готовились к ней, — поделился впечатлением Константин Киселев, депутат городской думы, на своей странице в соцсети. — Дума точно уже два года готова была отправить его на отдых, выставив два неуда за отчеты. Напоминаю, что за 2018 год отчет даже не был принят. Но в дальнейшем постоянно что-то мешало. В последний раз — голосование за поправки к Конституции, когда на время Москва «запретила» все конфликты... Скандалы разного уровня сопровождают деятельность А. Высокинского с первого дня начиная с его желания повысить зарплаты себе и своим чиновникам.

Интересно мнение и простых горожан Екатеринбурга. Журналисты Е1.ру провели опрос на улицах города, 9 из 10 прохожих понятия не имеют, кто такой Орлов.

Свою точку зрения по поводу смены чиновников высказал и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он уверен, что сегодня мы наблюдаем встраивание мэрии в вертикаль власти и дальнейшую тюменизацию Екатеринбурга. Особенно смущает то, что во главе города поставили бывшего милиционера. По мнению Ройзмана, «когда человек бывший милиционер, то это в любом случае в психологии откладывается. Сейчас нет легитимности власти вообще: так было с Куйвашевым, Высокинским, так будет и с Орловым. И Высокинский, кстати, это чувствовал. Расхлебывать Екатеринбург все это будет еще долго».

По словам председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина, решение «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Екатеринбурга» будет опубликовано на официальном сайте и в «Российской газете» в ближайшие дни. Сам конкурс планируется провести 1 февраля 2021 года. Прием документов от претендентов будет проходить с 11 по 21 января. До окончания конкурса исполнять обязанности главы Екатеринбурга будет Алексей Орлов. Сам же претендент на главного управленца города главную свою задачу видит в подготовке к Универсиаде и празднованию 300-летия Екатеринбурга.